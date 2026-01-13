Học sinh tiểu học tại Hà Nội gây ngỡ ngàng khi giành giải cao ở cuộc thi công nghệ Châu Á

Học sinh Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An (phường Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã để lại dấu ấn nổi bật tại Chung kết Cuộc thi Công nghệ trẻ châu Á – Youth Tech Asia Challenge (YTAC 2026), khi xuất sắc giành nhiều giải thưởng quan trọng.

Vòng Chung kết YTAC 2026 diễn ra từ ngày 7 đến 9/1/2026 tại thành phố Penang (Malaysia), thu hút hàng trăm đội thi đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trong khu vực châu Á. Đây là sân chơi công nghệ uy tín, nơi các thí sinh trẻ trình bày những dự án ứng dụng khoa học, công nghệ và trí tuệ nhân tạo nhằm giải quyết các vấn đề thực tiễn trong học tập và đời sống.

Tham gia cuộc thi với 5 đội tuyển, học sinh Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An đã xuất sắc vượt qua nhiều đối thủ mạnh để mang về “bảng vàng” thành tích gồm: 01 Huy chương Vàng, 02 Huy chương Bạc, 02 Huy chương Đồng, cùng Giải Đặc biệt The Outstanding Tech Award và 01 Giải Á quân 3 của cuộc thi. Kết quả này không chỉ gây ấn tượng về mặt số lượng giải thưởng, mà còn cho thấy chiều sâu về chất lượng chuyên môn và khả năng ứng dụng công nghệ của các em.

Nổi bật nhất là dự án “Software to Improve English” của các em Nguyễn Đỗ Đại Hải (lớp 5A), Kiều An An (lớp 5A) và Lê Ngọc Mai (lớp 4B). Dự án tập trung xây dựng phần mềm hỗ trợ nâng cao kỹ năng tiếng Anh cho học sinh thông qua phương pháp học tập thân thiện, phù hợp với lứa tuổi. Với tính thực tiễn cao và cách tiếp cận sáng tạo, dự án đã giành Huy chương Vàng và Giải Á quân 3 của cuộc thi.

Hai Huy chương Bạc thuộc về các dự án “AI Classguard” và “Redlist Guardian”. Trong đó, dự án AI Classguard của các em Đào Việt Thành (lớp 4C), Trần Lâm Bảo Anh (lớp 3B) và Nguyễn Bảo Khánh An (lớp 4B) đã xuất sắc giành thêm Giải Đặc biệt – The Outstanding Tech Award nhờ giải pháp ứng dụng trí tuệ nhân tạo nhằm nâng cao an toàn và kỷ luật trong môi trường học đường. Dự án Redlist Guardian của các em Lê Bình Minh (lớp 4C), Lê Minh Hưng (lớp 3D) và Nguyễn Hoàng Quân (lớp 4C) gây ấn tượng với ý tưởng bảo vệ môi trường, hướng tới việc nâng cao nhận thức cộng đồng về các loài sinh vật quý hiếm.

Bên cạnh đó, hai Huy chương Đồng được trao cho dự án “AI Safety Monitoring for School Laboratories” của các em Nguyễn Trường Gia Minh (lớp 3B), Nguyễn Trường Gia Huy (lớp 3B) và Bùi Minh Huyền (lớp 4C), cùng dự án “AI Powered Exercise Posture Guidance” của các em Đỗ Minh Khang (lớp 5E), Chu Vân Giang (lớp 5E) và Nguyễn Hải Đăng (lớp 3D). Các dự án tập trung vào việc nâng cao an toàn trong phòng thí nghiệm và chăm sóc sức khỏe học sinh thông qua công nghệ AI.

Điểm chung của các dự án tham dự YTAC 2026 là giá trị nhân văn rõ nét và tính ứng dụng cao. Từ hỗ trợ học tập, đảm bảo an toàn học đường, bảo vệ môi trường đến chăm sóc sức khỏe, các em đã cho thấy công nghệ không chỉ là lĩnh vực học thuật, mà còn là công cụ hữu hiệu để giải quyết những vấn đề gần gũi trong cuộc sống hằng ngày.

Bên cạnh chất lượng dự án, học sinh Tràng An còn ghi điểm với phong thái tự tin, tư duy khoa học mạch lạc và khả năng thuyết trình bằng tiếng Anh lưu loát. Sự chuẩn bị kỹ lưỡng cùng tinh thần học hỏi nghiêm túc đã giúp các em nhận được nhiều đánh giá tích cực từ Ban Giám khảo và các chuyên gia giáo dục quốc tế.

Thành công tại YTAC 2026 là minh chứng cho định hướng đúng đắn và bền bỉ của Trường Tiểu học Chất lượng cao Tràng An trong việc phát triển giáo dục STEM, công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngay từ bậc tiểu học. Đồng thời, kết quả này cũng thể hiện sự quan tâm, đầu tư hiệu quả của phường Hoàn Kiếm đối với sự nghiệp giáo dục – đào tạo, đặc biệt trong việc thúc đẩy giáo dục STEM, ứng dụng công nghệ và chuyển đổi số trong các nhà trường.

Cuộc thi YTAC không chỉ là sân chơi trí tuệ, mà còn là cơ hội để học sinh giao lưu, học hỏi, rèn luyện kỹ năng toàn cầu và lan tỏa hình ảnh học sinh Việt Nam tự tin, bản lĩnh, giàu tri thức đến bạn bè quốc tế. Với nền tảng đã được xây dựng và ngọn lửa đam mê công nghệ được thắp sáng, tin rằng các “chiến binh nhí” của Tràng An sẽ tiếp tục nỗ lực, sáng tạo và gặt hái thêm nhiều thành công trong tương lai.