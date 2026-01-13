Mang 1,1 tỷ đi gửi tiết kiệm, cuối năm đi rút tiền mua nhà cho con trai thì phát hiện tài khoản 0 đồng!

Những sự việc liên quan đến tiền gửi tiết kiệm vào ngân hàng, đóng bảo hiểm,... luôn nhận được sự chú ý từ đám đông, là bài học để nhiều người cảnh giác và sát sao hơn trong việc quản lý tài sản.

Cuối năm 2022, bà La - sống tại một thị trấn nhỏ ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc) đến ngân hàng để rút khoản tiền tiết kiệm 300.000 NDT (hơn 1,1 tỷ đồng, theo tỷ giá hiện tại) mà bà gửi trước đó 1 năm. Đây là số tiền hai vợ chồng bà dành dụm suốt nhiều năm, dự định dùng để hỗ trợ con trai trả tiền vay mua nhà, chuẩn bị cho đám cưới.

Thế nhưng, sau khi kiểm tra sổ tiết kiệm, nhân viên ngân hàng lại thông báo với bà La: Trong tài khoản không còn một đồng nào.

Nghe xong, bà La bàng hoàng. Đó là số tiền bà La đã tích cóp cả đời, đã gửi ngân hàng sao có thể “bốc hơi” chỉ sau 1 năm? Bà yêu cầu kiểm tra lại nhiều lần và câu trả lời cuối cùng khiến bà chết lặng: Toàn bộ số tiền đã được dùng để mua bảo hiểm, hiện không thể rút ra.

(Ảnh minh hoạ)

Theo lời bà La kể lại, vào cuối năm 2021, bà đã mang số tiền đó đến ngân hàng với mục đích duy nhất: gửi tiết kiệm kỳ hạn 3 năm. Trong quá trình làm thủ tục, bà từng hỏi về khả năng gửi theo hình thức có lãi suất cao hơn nhưng không được chấp nhận, nên đồng ý gửi tiết kiệm thông thường.

Khi nhân viên ngân hàng gợi ý mua bảo hiểm, bà La đã từ chối ngay lập tức, khẳng định không có nhu cầu và chỉ muốn gửi tiết kiệm. Sau đó, bà được thông báo thủ tục đã hoàn tất và nhận lại sổ tiết kiệm ghi đúng số tiền 300.000 NDT.

Bà La rời ngân hàng với niềm tin rằng tiền của mình đã được gửi an toàn. Bà không hề biết rằng, ngay thời điểm đó, số tiền này đã bị chuyển sang một sản phẩm bảo hiểm, dù không có sự đồng ý của chủ nhân.

Một năm sau, khi con trai chuẩn bị mua nhà và làm đám cưới, bà La quay lại ngân hàng để rút tiền. Bà nghĩ dù chưa đủ kỳ hạn 3 năm, nhưng cũng đã gửi hơn một năm, ít nhất vẫn có thể nhận được một khoản lãi nhỏ.

Trái với kỳ vọng, bà được thông báo rằng không tồn tại khoản tiền gửi tiết kiệm nào trong tài khoản. Sau khi đối chiếu, ngân hàng xác nhận, số tiền đó không phải là tiền gửi tiết kiệm mà đã được mua bảo hiểm.

Bà La cho biết mình hoàn toàn không hề ký kết hay đồng ý mua bảo hiểm, càng không chấp nhận việc tiền tiết kiệm bị sử dụng vào mục đích khác. Bà yêu cầu ngân hàng hoàn trả toàn bộ số tiền ngay lập tức, bày tỏ thái độ gay gắt ngay tại sảnh giao dịch.

Sau đó đại diện phía ngân hàng ra làm việc. Ban đầu người này tuyên bố nếu vợ chồng bà La tiếp tục “làm loạn”, họ sẽ gọi cảnh sát giải quyết. Nghe vậy, bà La không nhịn nữa, trực tiếp gọi điện báo cảnh sát.

Thấy bà La thực sự báo cảnh sát và lực lượng chức năng đã tới nơi, thái độ của phía ngân hàng bỗng quay ngoắt 180 độ. Người này không còn gay gắt mà đưa ra một phương án giải quyết mới.

Theo đó, khoản tiền đã được đầu tư vào bảo hiểm, muốn rút trước hạn sẽ phải chịu tổn thất lớn, đồng thời cho rằng quá trình giao dịch là “tự nguyện”. Tuy nhiên, ngân hàng có thể trả cho bà La tiền chia lãi trong một năm khoảng 4.000 NDT, cộng thêm 2.000 NDT lợi nhuận ngân hàng, tổng cộng hơn 6.000 NDT (khoảng 22,6 triệu đồng, theo tỷ giá hiện tại). Còn 300.000 NDT tiền bảo hiểm, đến khi đáo hạn hợp đồng, bà La có thể rút ra bất cứ lúc nào.

Đại diện ngân hàng cũng cho rằng bà La hiểu lầm, chưa nắm rõ bảo hiểm, thực tế đây là sản phẩm có lợi nhuận ổn định.

Tuy nhiên, bà La không chấp nhận cách giải quyết này. Bà cho rằng nếu ngay từ đầu được thông báo rõ ràng, bà tuyệt đối sẽ không đồng ý mua bảo hiểm. Việc tự ý chuyển tiền gửi thành sản phẩm khác khiến bà và gia đình rơi vào tình thế bị động, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kế hoạch tài chính. Vì vậy bà kiên quyết yêu cầu ngân hàng hoàn trả toàn bộ số tiền và bồi thường thiệt hại.

Sau nhiều lần làm việc không đạt được thỏa thuận, bà La tiếp tục gửi đơn khiếu nại lên các cơ quan chức năng. Bà cho biết, điều khiến bà thất vọng nhất không chỉ là nguy cơ mất tiền, mà còn là cảm giác niềm tin dành cho ngân hàng - nơi bà nghĩ là an toàn nhất - đã bị phản bội.

“Tôi chỉ là một người lao động bình thường, dành dụm cả đời mới có số tiền đó. Tôi không thể chấp nhận bị lừa như vậy”, bà La chia sẻ.

Dù kết quả vụ việc không được công bố, song ngay sau khi câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội, nó đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng mạng Trung Quốc. Trên thực tế, không chỉ riêng bà La mà rất nhiều người dân Trung Quốc khác cũng từng rơi vào tình huống tương tự.