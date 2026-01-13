Phát hiện hơn 30 tỷ đồng tiền mặt nằm rải rác khắp tầng 2 của một tiệm tạp hóa

Tiệm tạp hóa bình thường nhưng biểu hiện bất thường

Tháng 6/2020, Công an thành phố Đông Quản, tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) đã triển khai một chiến dịch điều tra quy mô lớn nhằm triệt phá đường dây hoạt động tài chính phi pháp liên quan đến rửa tiền và chuyển tiền trái phép ra nước ngoài.

Manh mối của vụ án bắt đầu từ một người phụ nữ họ Viên, sinh sống tại Đông Quản. Theo hồ sơ quản lý dân cư, cô Viên không có công việc ổn định, không kinh doanh hay đầu tư hợp pháp. Tuy nhiên, dữ liệu ngân hàng cho thấy tài khoản của người phụ nữ này thường xuyên phát sinh giao dịch với số tiền rất lớn, có ngày lên tới hàng trăm nghìn, thậm chí hàng triệu nhân dân tệ.

Sự chênh lệch rõ rệt giữa thu nhập thực tế và dòng tiền lưu chuyển đã khiến cảnh sát nghi ngờ. Từ Viên, cơ quan điều tra mở rộng rà soát các mối liên hệ tài chính và phát hiện nhiều cá nhân có giao dịch chặt chẽ với một tiệm tạp hóa bình dân do bà Trần và con trai là Lâm làm chủ.

Ngày tiến hành kiểm tra, lực lượng công an chia thành hai tổ công tác. Một tổ khám xét nơi ở của Viên, tổ còn lại đến tiệm tạp hóa của mẹ con bà Trần. Cửa hàng này bày bán các mặt hàng gia dụng thông thường, không có dấu hiệu kinh doanh lớn hay dòng tiền đột biến.

Tuy nhiên, thái độ lo lắng, lúng túng của bà Trần khi thấy cảnh sát xuất hiện đã khiến nghi vấn càng gia tăng. Nhận thấy nhiều dấu hiệu bất thường, lực lượng chức năng quyết định kiểm tra toàn bộ căn nhà, đặc biệt là khu vực sinh hoạt của gia đình ở tầng 2.

Quá trình khám xét đã mang lại kết quả gây sốc. Tại các phòng ngủ ở tầng 2, cảnh sát phát hiện số lượng lớn tiền mặt được cất giấu ở nhiều vị trí khác nhau: trong túi vải, thùng giấy, két sắt, thậm chí dưới gầm giường. Mỗi túi tiền có thể chứa tới 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng).

Tầng 2 nhà bà Trần, nơi phát hiện số tiền mặt khổng lồ

Đáng chú ý, riêng trong két sắt đặt cạnh giường ngủ của bà Trần, lực lượng chức năng thu giữ được 2 triệu NDT (hơn 7,5 tỷ đồng). Tại phòng riêng của Lâm, cảnh sát tiếp tục phát hiện hơn 400.000 NDT (khoảng 1,5 tỷ đồng) cùng hơn 800.000 đô la Hồng Kông, (khoảng 2,6 tỷ đồng).

Tổng cộng, số tiền mặt bị tịch thu tại hai địa điểm liên quan lên tới gần 8 triệu NDT (hơn 30 tỷ đồng). Đây là con số vượt xa khả năng tích lũy của một hộ kinh doanh nhỏ.

Theo báo chí địa phương, tại Đông Quản từng có trường hợp người dân bất ngờ sở hữu tài sản lớn nhờ nhận tiền bồi thường tái định cư. Tuy nhiên, qua xác minh, mẹ con bà Trần không nằm trong bất kỳ diện bồi thường hay hỗ trợ nào của chính quyền.

Điều này khiến cảnh sát khẳng định số tiền lớn được cất giấu trong tiệm tạp hóa không có nguồn gốc hợp pháp, nhiều khả năng liên quan đến hoạt động phạm pháp trong lĩnh vực tài chính.

Thủ đoạn tinh vi dưới vỏ bọc kinh doanh nhỏ lẻ

Tiếp tục rà soát sao kê ngân hàng, cơ quan điều tra phát hiện không chỉ Viên mà còn nhiều người khác có mối liên hệ giao dịch tài chính chặt chẽ với Lâm. Đáng chú ý, chỉ trong vòng một tháng, tài khoản của Lâm đã ghi nhận lưu lượng giao dịch lên tới hơn hàng tỷ nhân dân tệ.

Qua đối chiếu dữ liệu, cảnh sát nhận thấy phần lớn số tiền được rút ra nhanh chóng được chuyển ra nước ngoài. Đây là dấu hiệu điển hình của hành vi rửa tiền và chuyển tiền trái phép qua biên giới. Từ những chứng cứ thu thập được, công an Đông Quản đã tiến hành chiến dịch truy quét diện rộng, đồng loạt triệt phá nhiều mắt xích trong đường dây, bắt giữ hàng loạt nghi phạm. Tổng số tiền liên quan đến vụ án được xác định lên tới hơn 160 tỷ NDT.

Theo lời khai của Lâm, trong quá trình kinh doanh tiệm tạp hóa, anh ta quen biết với các đối tượng chuyên buôn lậu hàng hóa từ Đông Quản ra nước ngoài và ngược lại. Để tránh bị phát hiện, các đối tượng này không trực tiếp chuyển tiền mà gửi cho Lâm nhờ “chuyển hộ”, đổi lại là khoản hoa hồng cao.

Sau khi nhận tiền, Lâm rút toàn bộ dưới dạng tiền mặt, sau đó chia nhỏ và chuyển dần ra nước ngoài nhằm né tránh sự kiểm soát của hệ thống ngân hàng. Tháng 6/2020, khi chưa kịp hoàn tất việc chuyển tiền, Lâm đã bị cảnh sát bắt giữ.

Việc làm trung gian mang lại lợi nhuận nhanh chóng khiến Lâm ngày càng lún sâu vào con đường phạm pháp. Dưới vỏ bọc một tiệm tạp hóa bình thường, mẹ con bà Trần đã tiếp tay cho nhiều nhóm buôn lậu thực hiện hành vi rửa tiền. Để đáp ứng quy mô giao dịch ngày càng lớn, Lâm còn lôi kéo người thân, bạn bè tham gia, hình thành mạng lưới rửa tiền tinh vi và chặt chẽ.

Sau khi vụ việc bị phanh phui, các nghi phạm đã bị khởi tố về tội rửa tiền trái phép, tiếp tay cho hoạt động phạm tội và chuyển hồ sơ sang Viện kiểm sát để truy tố theo quy định của pháp luật Trung Quốc.

(Theo Baijiahao)