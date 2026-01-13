Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Lý do một số người sống thọ trên 110 tuổi

13-01-2026 - 20:29 PM | Sống

Brazil là quốc gia có tỉ lệ người sống thọ trên 110 tuổi cao bất thường. Một cuộc phân tích về họ đã tiết lộ lý do.

Theo Daily Mail, các nhà nghiên cứu từ Đại học São Paulo (Brazil) đã phân tích dữ liệu của 140 người sống thọ từ 100 tuổi trở lên và 20 người siêu thọ - tức từ 110 tuổi trở lên - để tìm hiểu "bí quyết trường sinh".

Kết quả công bố trên tạp chí Genomic Press cho thấy yếu tố hàng đầu nằm ở hệ miễn dịch: Những người sống thọ và rất thọ này dường như sở hữu hệ miễn dịch có khả năng đặc biệt.

Lý do một số người sống thọ trên 110 tuổi - Ảnh 1.

Những người sống thọ và sống siêu thọ có hệ miễn dịch đặc biệt và chất lượng sống cao, ít phải phụ thuộc vào người chăm sóc - Minh họa AI: Thu Anh

Phân tích tế bào đơn cho thấy các tế bào miễn dịch của họ duy trì hệ thống tái chế protein và "làm sạch" tế bào hiệu quả cao, tương tự như ở những người trẻ tuổi hơn nhiều, giúp cơ thể loại bỏ các đột biến có khả năng gây hại.

Ngoài ra, các tế bào T "hỗ trợ" CD4+, vốn thường điều phối các phản ứng miễn dịch, lại hoạt động giống như các tế bào sát thủ CD8+, những tế bào miễn dịch trực tiếp tấn công các tế bào bị nhiễm bệnh hoặc bất thường, là trạng thái thường chỉ thấy ở người trẻ tuổi.

Trong đại dịch COVID-19, các nhà nghiên cứu phát hiện ra rằng hệ miễn dịch đặc biệt này thích nghi nhanh chóng, sản sinh ra kháng thể trung hòa và tăng cường các protein liên quan đến miễn dịch tham gia vào quá trình phòng vệ chống virus ban đầu, giúp họ có khả năng vượt qua căn bệnh tốt hơn cả những người trẻ hơn.

Nhóm tác giả kết luận rằng sự lão hóa miễn dịch ở những người sống trên 100 tuổi không nên được xem là sự suy giảm không thể tránh khỏi, mà là một hình thức thích nghi sinh học giúp duy trì chức năng.

Mặc dù vậy, giáo sư - tiến sĩ Mayana Zatz, tác giả chính của nghiên cứu, lưu ý rằng tuổi thọ đặc biệt còn liên quan đến chất lượng sống của những người này.

Hầu hết những người sống thọ trên 100 tuổi được nghiên cứu vẫn giữ được trí nhớ minh mẫn và có khả năng tự thực hiện các công việc hàng ngày.

Phát hiện này cũng làm sáng tỏ thêm những nghiên cứu trước đây cho thấy một trong những bí quyết sống thọ là tránh được bệnh tật, chứ không đơn giản là sống sót qua bệnh tật.

Các nghiên cứu quy mô lớn trước đây đã phát hiện ra rằng những người sống trăm tuổi ít mắc các biến cố sức khỏe nghiêm trọng trong đời - đột quỵ, đau tim - lẫn các bệnh mạn tính thuộc nhóm tim mạch, mất trí nhớ.

Đi chợ thấy 4 loại trứng này thì giá rẻ mấy cũng đừng mua: ăn vào đau bụng, ngấm ngầm hại thân
Người dễ sống thọ 100 tuổi thường bộc lộ 3 dấu hiệu này vào buổi sáng

Theo Anh Thư

Người Lao động

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
21 tuổi làm chủ tiệm vàng, phát vàng và thưởng tiền mặt cả tỷ đồng cho nhân viên ăn Tết

21 tuổi làm chủ tiệm vàng, phát vàng và thưởng tiền mặt cả tỷ đồng cho nhân viên ăn Tết Nổi bật

Bí quyết tạo nên "lớp học hạnh phúc" ở quốc gia có nền giáo dục top đầu thế giới: Hiệu trưởng không “soi” giáo viên

Bí quyết tạo nên "lớp học hạnh phúc" ở quốc gia có nền giáo dục top đầu thế giới: Hiệu trưởng không “soi” giáo viên Nổi bật

Ai mua vé máy bay Vietnam Airlines, Vietjet Air cũng phải biết điều này để tránh mất tiền

Ai mua vé máy bay Vietnam Airlines, Vietjet Air cũng phải biết điều này để tránh mất tiền

20:13 , 13/01/2026
Mang 1,1 tỷ đi gửi tiết kiệm, cuối năm đi rút tiền mua nhà cho con trai thì phát hiện tài khoản 0 đồng!

Mang 1,1 tỷ đi gửi tiết kiệm, cuối năm đi rút tiền mua nhà cho con trai thì phát hiện tài khoản 0 đồng!

19:50 , 13/01/2026
Sinh Viên Thế Hệ Mới - chương trình trọng điểm về giáo dục trên VTV3

Sinh Viên Thế Hệ Mới - chương trình trọng điểm về giáo dục trên VTV3

19:30 , 13/01/2026
Giật mình né xa khi có ai đó bất ngờ chạm vào người: Đó là dấu hiệu tâm lý gì?

Giật mình né xa khi có ai đó bất ngờ chạm vào người: Đó là dấu hiệu tâm lý gì?

19:20 , 13/01/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên