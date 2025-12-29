Nhiều học sinh tiểu học ở Huế nôn ói khi ăn trưa bán trú: Thông tin mới nhất

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, bà Phan Thị Hương Giang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi (phường Phú Xuân, TP Huế) cho biết, sáng 29/12 cả 8 học sinh khối lớp 2 xuất hiện tình trạng nôn ói khi ăn trưa bán trú tại trường đều đã đến trường học tập trong tình trạng sức khoẻ bình thường và buổi trưa, các em vẫn tiếp tục dùng bữa ăn bán trú.

Lãnh đạo trường Tiểu học Nguyễn Trãi khẳng định, dù sức khỏe học sinh ổn định nhưng trường vẫn đang phối hợp với Phòng An toàn thực phẩm - Sở Y tế TP. Huế và các cơ quan chức năng để theo dõi, làm rõ nguyên nhân sự việc. Đồng thời, rà soát, chấn chỉnh toàn bộ quy trình tổ chức bữa ăn bán trú, nhằm bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh.

Các học sinh khối lớp 2 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP Huế) xuất hiện tình trạng nôn ói trong lúc ăn trưa bán trú ngày 26/12 vẫn tiếp tục đến trường học trong tình trạng sức khoẻ ổn định.

Trước đó, như Báo Điện tử VTC News đưa tin, trưa 26/12 Trường Tiểu học Nguyễn Trãi tổ chức bán trú cho học sinh của trường như thường lệ với tổng số 541 học sinh. Thực đơn bữa ăn gồm cơm trắng, chả cá thu rim, rau muống xào và canh bí đao nấu tôm.

Trong thời gian học sinh ăn trưa (từ 10h40 đến 11h15) có 8 học sinh bị nôn (trong đó, lớp 2/2 có 4 học sinh; lớp 2/3 có 4 học sinh). Giáo viên chủ nhiệm 2 lớp kịp thời nắm tình hình, kiểm tra, theo dõi và báo cho nhân viên y tế và ban giám hiệu để kịp nắm tình hình, xử lý.

Nhà trường kịp thời báo cáo sự việc với UBND phường, đại diện Sở Y tế để phối hợp giải quyết. Có 3 phụ huynh có nguyện vọng đưa con về nhà theo dõi và chăm sóc. Còn lại 5 học sinh được nhân viên y tế nhà trường theo dõi và sức khoẻ các học sinh này vẫn bình thường, tiếp tục học ở lớp.

Hiện các đơn vị chức năng vẫn đang phối hợp làm rõ nguyên nhân khiến 8 học sinh nôn ói, kêu đau bụng trong bữa ăn bán trú tại Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP Huế).

Nhà trường thông báo đến toàn thể phụ huynh theo dõi chặt chẽ sức khỏe của con em, trong trường hợp có học sinh phải nhập viện trong chiều, tối hoặc ngày hôm sau, phụ huynh cần thông báo ngay cho nhà trường để kịp thời phối hợp xử lý và báo cáo theo quy định.

" Biểu hiện đau bụng của một số em có thể do cơ bụng bị ảnh hưởng sau khi cố gắng ho để nôn và chưa ghi nhận trường hợp nào đi cầu... Chúng tôi vẫn đang phối hợp để tìm nguyên nhân, tuy nhiên, rất khó là do ngộ độc, không thể vừa ăn xong cái là ngộ độc ngay như vậy được... ", Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi thông tin.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi cho biết, nguồn thực phẩm do một đơn vị cung ứng theo hợp đồng với nhà trường, việc chế biến do bộ phận cấp dưỡng của trường thực hiện. Đầu năm nhà trường cũng có những tập huấn, hướng dẫn cho bộ phận cấp dưỡng về đảm bảo an toàn thực phẩm trong các bữa ăn tại trường.