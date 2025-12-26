Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Nhiều học sinh tiểu học ở Huế nôn ói khi ăn trưa bán trú: Trường báo cáo gì?

26-12-2025 - 20:24 PM | Sống

Nhiều học sinh tiểu học ở Huế nôn ói khi ăn trưa bán trú: Trường báo cáo gì?

Trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP Huế) vừa có báo cáo liên quan việc nhiều học sinh nôn ói trong lúc ăn bữa trưa bán trú tại trường.

Liên quan việc nhiều học sinh tiểu học ở Huế nôn ói sau bữa ăn bán trú , bà Phan Thị Hương Giang - Hiệu trưởng trường Tiểu học Nguyễn Trãi vừa ký báo cáo liên quan việc học sinh có biểu hiện nôn mửa sau khi ăn bán trú tại trường.

Theo nội dung báo cáo, trưa 26/12 nhà trường tổ chức bán trú cho học sinh của trường như thường lệ với tổng số 541 học sinh. Thực đơn bữa ăn gồm cơm trắng, chả cá thu rim, rau muống xào và canh bí đao nấu tôm.

Trong thời gian học sinh ăn trưa (từ 10h40 đến 11h15) có 8 học sinh bị nôn (trong đó, lớp 2/2 có 4 học sinh; lớp 2/3 có 4 học sinh). Giáo viên chủ nhiệm 2 lớp kịp thời nắm tình hình, kiểm tra, theo dõi và báo cho nhân viên y tế và ban giáo hiệu để kịp nắm tình hình, xử lý.

Nhiều học sinh tiểu học ở Huế nôn ói khi ăn trưa bán trú: Trường báo cáo gì?- Ảnh 1.

Nhiều học sinh lớp 2 của trường Tiểu học Nguyễn Trãi (TP Huế) có biểu hiện nôn ói trong lúc dùng bữa trưa bán trú tại trường. (Ảnh: Nguyễn Vương)

Nhà trường kịp thời báo cáo sự việc với UBND phường, đại diện Sở Y tế để phối hợp giải quyết. Có 3 phụ huynh có nguyện vọng đưa con về nhà theo dõi và chăm sóc.

Còn lại 5 học sinh được nhân viên y tế nhà trường theo dõi và sức khoẻ các học sinh này vẫn bình thường, tiếp tục học ở lớp. Nhà trường cũng liên hệ, hỏi thăm tình hình các học sinh sau khi được phụ huynh đưa về, hiện sức khoẻ các cháu vẫn ổn định.

" Hiện tại nhà trường đang làm việc với các cơ quan chức năng liên quan và có biên bản...Nhà trường sẽ tiếp tục phối hợp với phụ huynh học sinh theo dõi diễn biến tình hình sức khoẻ của học sinh, sẽ kịp thời báo cáo các cấp lãnh đạo nếu có diễn biến bất thường xảy ra ", báo cáo của trường Tiểu học Nguyễn Trãi nêu rõ.

Đáng chú ý, trước đó, trả lời PV Báo Điện tử VTC News , bà Phan Thị Hương Giang cho biết, có 15 học sinh xuất hiện tình trạng nôn ói, một số kêu đau bụng sau khi ăn bữa trưa bán trú tại trường. Con số này chênh lệch khá nhiều so với báo cáo của trường Tiểu học Nguyễn Trãi.

Đính chính thông tin, bà Phan Thị Hương Giang cho biết: " Đây là con số của đoàn kiểm tra xác minh, con số cung cấp cho báo chí tôi mới nắm từ giáo viên chủ nhiệm... 6 cháu được phụ huynh đưa về nhà nhưng chỉ có 3 cháu có biểu hiện nôn, 3 cháu còn lại phụ huynh không yên tâm nên cho về...Do các đoàn về liên tục nên tôi có phần sơ suất... Tôi sẽ rút kinh nghiệm khi đưa tin ".

Theo NGUYỄN VƯƠNG/VTC News

VTC NEWS

