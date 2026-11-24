Đan Lê là gương mặt quen thuộc với khán giả truyền hình, từng được yêu mến qua vai trò MC, biên tập viên bản tin Dự báo thời tiết. Bên cạnh công việc dẫn chương trình, cô còn tham gia diễn xuất trong nhiều bộ phim như Cầu vồng tình yêu, Người phán xử... Sau một thời gian vắng bóng, nữ MC hiện thu hút sự chú ý khi trở lại màn ảnh với vai Yến trong phim truyền hình Đội bóng nữ làng Xuân.

Mới đây, trên TikTok cá nhân, Đan Lê đăng tải đoạn clip ghi lại một ngày đi làm diễn viên của mình. Nữ MC tiết lộ cô phải thức dậy từ 4h30 sáng để chuẩn bị, di chuyển đến địa điểm quay phim. Theo chia sẻ, lịch trình lần này kéo dài trong 2 ngày mới có thể hoàn thành.

Đan Lê chia sẻ một ngày làm việc từ 4h30 sáng

Cô hiện đang đảm nhận vai Yến trong bộ phim Đội bóng nữ làng Xuân

Công việc diễn viên mang đến cho Đan Lê những trải nghiệm khác với công việc dẫn chương trình quen thuộc. Dù lịch quay khá vất vả, phải dậy sớm, di chuyển liên tục và có những cảnh quay phải phơi nắng, cô vẫn tìm thấy niềm vui khi được trở lại với phim trường, gặp gỡ đồng nghiệp và hóa thân vào nhân vật mới.

Tuy nhiên, chi tiết khiến dân tình chú ý hơn cả trong clip lại là sự xuất hiện của đạo diễn Khải Anh. Đan Lê tiết lộ ông xã thương vợ phải đi làm từ sáng sớm, không yên tâm để cô di chuyển một mình nên cũng thức dậy từ 4h30 để đưa vợ đến Đài Truyền hình.

Đạo diễn Khải Anh cũng thức dậy từ 4h30 sáng để đưa vợ đi làm

Một hành động không quá lớn nhưng đủ khiến nhiều người thích thú. Giữa lịch trình công việc riêng, Khải Anh vẫn dành thời gian đồng hành cùng vợ, quan tâm từ những điều nhỏ nhất. Đây cũng là một trong những khoảnh khắc đời thường khiến cuộc hôn nhân của cặp đôi nhận được nhiều sự ngưỡng mộ.

Đan Lê và Khải Anh vốn có chuyện tình đặc biệt. Cả hai quen nhau từ thời còn ngồi trên ghế nhà trường, khi Đan Lê học lớp 11. Họ từng có khoảng 6 năm gắn bó trước khi chia tay vì những lựa chọn và ngã rẽ riêng trong cuộc sống.

Sau đó, mỗi người đều có cuộc sống riêng. Đan Lê từng trải qua một cuộc hôn nhân trước khi tái hợp với Khải Anh. Nữ MC từng chia sẻ rằng khi cô kết hôn lần đầu, Khải Anh đã trở về nước nhưng không thể làm gì khác ngoài việc tiếp tục giữ mối quan hệ bạn bè, chia sẻ với nhau như những người thân thiết.

Cuộc sống hôn nhân của cặp đôi vô cùng viên mãn

Phải đến khi cả hai trưởng thành hơn, trải qua những va vấp và có thêm trải nghiệm sống, họ mới nhận ra người mình thực sự muốn gắn bó. Đan Lê từng kể điều khiến cô quyết định trao cơ hội cho Khải Anh lần nữa là sự chân thành, kiên nhẫn và việc anh chứng minh bản thân đã thay đổi. Năm 2011, cặp đôi chính thức về chung một nhà.

Sau hơn 15 năm kết hôn, Đan Lê và Khải Anh hiện có hai con trai. Gia đình 4 thành viên đang sinh sống tại Hà Nội. Cặp đôi không thường xuyên chia sẻ quá nhiều chuyện riêng tư, nhưng thỉnh thoảng vẫn hé lộ những khoảnh khắc đời thường, từ bữa cơm gia đình đến những hoạt động bên các con.

Về công việc, cả hai cũng có những thay đổi đáng chú ý trong vài năm gần đây. Đầu năm 2025, Đan Lê rời VTC sau 18 năm gắn bó để dành thời gian cho những hướng đi mới, tiếp tục công việc dẫn chương trình và diễn xuất. Trong khi đó, Khải Anh khép lại 25 năm làm việc tại Trung tâm Sản xuất Phim truyền hình Việt Nam (VFC) vào tháng 4/2025. Anh chuyển hướng sang đào tạo, phát triển phim ngắn và nghiên cứu ứng dụng AI trong sản xuất phim.