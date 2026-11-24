Mối tình với bạn gái kém gần 40 tuổi bất ngờ kết thúc

Ở tuổi ngoài 70, một nam diễn viên nổi tiếng của Hong Kong (Trung Quốc) từng khiến công chúng chú ý khi công khai mối tình với người phụ nữ kém mình gần 40 tuổi. Bất chấp khoảng cách tuổi tác và những tranh cãi xung quanh chuyện tình cảm, ông vẫn quyết tâm gắn bó với bạn gái. Thậm chí, khi người phụ nữ vướng vòng lao lý, nam diễn viên còn tuyên bố sẽ chờ cô để tiến tới hôn nhân.

Nhân vật trong câu chuyện là Lý Long Cơ, nghệ sĩ quen thuộc với khán giả qua nhiều vai diễn và hoạt động ca hát. Ông từng đảm nhận vai diễn Vương Trùng Dương trong tác phẩm Thần Điêu Đại Hiệp và góp mặt trong hàng loạt những tác phẩm ăn khách khác như Ỷ Thiên Đồ Long Ký, Hỏa Hồ Điệp, Cỗ Máy Thời Gian, Trò Chơi May Rủi, Tây Du Ký bản TVB,...

Lý Long Cơ từng có mối quan hệ kéo dài nhiều năm với Vương Thanh Hà (Chris Wong), người phụ nữ kém ông khoảng 36 tuổi. Chuyện tình của họ liên tục trở thành tâm điểm truyền thông bởi sự chênh lệch tuổi tác và những biến cố xảy ra trước ngày cưới.

Lý Long Cơ là nam diễn viên kỳ cựu của TVB, từng góp mặt trong nhiều bộ phim truyền hình, được đông đảo khán giả biết đến qua cả sự nghiệp diễn xuất lẫn ca hát (Ảnh Sina)

Tháng 2/2024, Vương Thanh Hà bị đưa ra tòa liên quan đến các cáo buộc về cư trú quá hạn và sử dụng giấy tờ giả. Ngay sau khi trở về Hong Kong (Trung Quốc), Lý Long Cơ đã đến cơ sở giam giữ để thăm bạn gái. Khi ấy, ông khẳng định vẫn muốn kết hôn với cô sau khi cô được trả tự do, bất chấp những nghi ngờ từ bên ngoài.

Nam diễn viên cũng từng lên tiếng bảo vệ bạn gái trước những ý kiến cho rằng cô đến với ông vì tiền. Ông khẳng định trong nhiều năm bên nhau, Vương Thanh Hà không chủ động đòi hỏi tiền bạc. Theo lời kể của Lý Long Cơ, ông thường để tiền sinh hoạt tại nhà để bạn gái sử dụng khi mua sắm những thứ cần thiết, nhưng cô không lấy quá mức.

Tuy nhiên, những dự định về cuộc hôn nhân mới cuối cùng không trở thành hiện thực. Cuối năm 2025, Lý Long Cơ xác nhận hai người đã chia tay sau khi phát hiện Vương Thanh Hà vẫn có quan hệ hôn nhân với người khác. Nam diễn viên thừa nhận mình rơi vào hoàn cảnh trở thành người thứ ba mà trước đó không hề mong muốn.

Lý Long Cơ và bạn gái cũ Vương Thanh Hà kém gần 40 tuổi (Ảnh CAN)

Đối với một người từng công khai bảo vệ bạn gái, sự đổ vỡ này là cú sốc lớn. Trong những lần xuất hiện trước truyền thông sau chia tay, Lý Long Cơ không giấu việc bản thân bị ảnh hưởng về tinh thần. Ông cho biết đã phải mất thời gian để chấp nhận sự thật và dần thích nghi với cuộc sống độc thân.

Không chỉ chuyện tình cảm, nơi ở của nam diễn viên cũng thay đổi đáng kể. Sau khi chia tay, ông rời căn nhà rộng khoảng 700 feet vuông, tương đương 65 m², tại khu Tân Giới, nơi từng chung sống với Vương Thanh Hà. Đây là căn nhà gắn với nhiều kỷ niệm của hai người trước khi mối quan hệ tan vỡ.

Đầu tháng 2/2026, hình ảnh Lý Long Cơ tự lái xe đến một căn nhà nằm ở khu vực vắng vẻ sau khi kết thúc công việc khiến dư luận chú ý. Một số thông tin ban đầu cho rằng ông đã chuyển đến sống cô độc trong căn nhà có dáng vẻ giống nhà kho. Tuy nhiên, nam diễn viên nhanh chóng giải thích rằng đó chỉ là nơi ở tạm do bạn bè cho mượn mỗi khi ông trở về Hong Kong (Trung Quốc) làm việc.

Hé lộ khoản tiền từng chi trả cho bạn gái cũ, phải bắt đầu gây dựng tài chính ở tuổi U80

Lý Long Cơ cho biết ông đã chuyển nơi sinh sống chính sang khu vực Trung Sơn, Trung Quốc. Trước đây, mỗi lần về Hong Kong (Trung Quốc) làm việc, ông thường phải thuê khách sạn với chi phí hơn 1.000 HKD mỗi đêm, tương đương vài triệu đồng. Khi biết một người bạn có căn nhà đang để trống, ông quyết định ở nhờ để tiết kiệm khoản chi này.

Nam diễn viên phủ nhận thông tin bản thân nghèo khó đến mức phải sống lâu dài trong một căn nhà hẻo lánh. Ông nhấn mạnh việc ở nhờ chỉ là giải pháp tạm thời trong những chuyến công tác, còn cuộc sống thường ngày tại Trung Sơn vẫn có bạn bè bên cạnh. Dù vậy, ông thừa nhận những biến cố tình cảm đã khiến mình phải thay đổi nhiều kế hoạch.

Sau khi rời căn nhà từng chung sống với bạn gái cũ, nam diễn viên chuyển nơi sinh sống chính sang Trung Sơn và ở nhờ nhà bạn mỗi khi về Hong Kong (Trung Quốc) làm việc (Ảnh OL)

Một trong những tổn thất đáng chú ý là khoản tiền ông bỏ ra trong thời gian Vương Thanh Hà vướng vòng lao lý. Lý Long Cơ tiết lộ đã chi hàng trăm nghìn HKD từ tiền tiết kiệm để thuê luật sư và hỗ trợ giải quyết vụ việc. Ông không công bố con số chính xác, nhưng thừa nhận đây là khoản chi lớn đối với bản thân.

Ngoài ra, nam diễn viên từng thuê một căn hộ rộng khoảng 1.000 feet vuông, tương đương 93 m², tại Chu Hải để chuẩn bị cho cuộc sống hôn nhân với bạn gái. Khi kế hoạch kết hôn đổ vỡ, khoản tiền thuê nhà đã trả trước trong một năm cũng trở thành chi phí không mang lại mục đích như dự kiến. Những khoản chi này cộng với việc thay đổi nơi ở khiến cuộc sống của ông có nhiều xáo trộn.

Từng có tin đồn Lý Long Cơ sở hữu nhiều bất động sản nhưng đã chuyển toàn bộ cho bạn gái trẻ. Tuy nhiên, ông bác bỏ thông tin này. Nam diễn viên giải thích rằng những bất động sản từng đứng tên mình đã được chuyển cho người vợ thứ hai khi hai người ly hôn, không phải trao cho Vương Thanh Hà.

Đến tháng 11/2026, Lý Long Cơ tiếp tục chia sẻ về tình hình tài chính sau cuộc chia tay. Xuất hiện tại một buổi gặp mặt những người bạn trong giới giải trí, ông không phủ nhận việc tiền tiết kiệm đã hao hụt đáng kể và tài khoản ngân hàng cần được gây dựng lại. Nam diễn viên cho biết có những khoản tiền ông tự chi tiêu, cũng có những khoản được sử dụng trong thời gian hai người chung sống.

Dù vậy, Lý Long Cơ không muốn tiếp tục tranh cãi về việc ai đã tiêu bao nhiêu tiền. Ông cho rằng tiền bạc là thứ có thể kiếm lại, trong khi sức khỏe và khả năng tiếp tục làm việc mới là điều quan trọng ở tuổi này. Thay vì chìm trong tiếc nuối, ông muốn tập trung vào công việc và ổn định cuộc sống.

Lý Long Cơ tiết lộ đã chi hàng trăm nghìn HKD cho các vấn đề pháp lý liên quan đến bạn gái cũ và phải từng bước gây dựng lại khoản tiền tiết kiệm (Ảnh HK01)

Nam diễn viên cũng tiết lộ Vương Thanh Hà vẫn để lại một số quần áo và đồ dùng cá nhân tại nơi ở cũ. Ông đã liên hệ, đề nghị cô sắp xếp người đến nhận lại để hai bên có thể chấm dứt những vướng mắc còn lại. Theo lời Lý Long Cơ, kể từ khi sự việc xảy ra, ông chưa nhận được lời xin lỗi từ bạn gái cũ.

Sau những biến cố, nghệ sĩ kỳ cựu thừa nhận mình trở nên thận trọng hơn với các mối quan hệ tình cảm. Tuy nhiên, ông cũng cho biết đã dần buông bỏ phần lớn những tổn thương và bắt đầu tận hưởng sự tự do của cuộc sống độc thân. Giờ đây, ông không còn phải thông báo với ai về lịch trình hay thời gian trở về nhà.

Ở tuổi U80, Lý Long Cơ vẫn duy trì hoạt động biểu diễn và tìm kiếm những cơ hội công việc mới. Ông từng đề cập kế hoạch tổ chức chương trình ca nhạc và tham gia các dự án phim ngắn tại Trung Quốc. Sau một mối tình từng được kỳ vọng dẫn đến hôn nhân, nam diễn viên lựa chọn tiếp tục làm việc, tiết kiệm chi tiêu và từng bước gây dựng lại cuộc sống.

Nguồn: HK01