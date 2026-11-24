Thứ Ba, 24/11/2026, lần đầu tiên cả nước đón Ngày Văn hóa Việt Nam theo quy định chính thức, kèm ưu đãi miễn phí vé tại 13 điểm đến. Từ năm 2026, ngày 24/11 hằng năm là ngày nghỉ, người lao động được hưởng nguyên lương. 13 điểm đến văn hóa, lịch sử và thiên nhiên trải dài từ Bắc vào Nam, từ đồng bằng đến miền núi và Tây Nguyên đồng loạt miễn phí vé tham quan.

Ngày nghỉ rơi đúng giữa tuần, vừa đủ để rủ gia đình, bạn bè hay người thương đi một chuyến mà không tốn đồng vé nào. Các điểm miễn phí gồm 5 bảo tàng ở Hà Nội, 1 bảo tàng ở Thái Nguyên, 2 điểm ở Nha Trang, Dinh Độc Lập ở TP.HCM và 4 vườn quốc gia tại Huế, Ninh Bình, phía Bắc Hà Nội và Đắk Lắk.

Hà Nội: năm bảo tàng, năm cách "nạp" văn hóa

Nếu ở Thủ đô, bạn gần như được chọn cả một "combo" bảo tàng trong cùng một ngày.

Muốn nhìn lại tiến trình dân tộc, hãy đến Bảo tàng Lịch sử quốc gia, với hai cơ sở tại số 1 Tràng Tiền và số 216 Trần Quang Khải. Hiện vật trải dài từ thời tiền sử đến nay, gồm trống đồng, đồ gốm, đồ đồng và nhiều bảo vật quốc gia. Bảo tàng mở cửa 8h00–12h00 và 13h30–17h00. Bảo tàng nghỉ thứ Hai nên ngày 24/11 vẫn đón khách.

Thích nghệ thuật thì ghé Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam ở số 66 Nguyễn Thái Học. Bảo tàng đặt trong một tòa nhà kiến trúc thời Pháp, trưng bày tranh sơn mài, sơn dầu, lụa của nhiều danh họa, cùng tượng cổ như tượng Phật Bà Quan Âm nghìn mắt nghìn tay. Giờ mở cửa khoảng 8h00–17h00 (một số trang ghi 8h30).

Gần đó, Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam tại số 36 Lý Thường Kiệt kể về vai trò của phụ nữ trong gia đình, lịch sử, đời sống và văn hóa, từ trang phục, tập quán đến những câu chuyện về phụ nữ trong kháng chiến. Bảo tàng mở cửa 8h00–17h00 hằng ngày.

Đi cùng nhóm bạn hoặc gia đình có trẻ nhỏ, Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam ở Cầu Giấy là lựa chọn dễ "ghi điểm". Mở cửa từ năm 1997, bảo tàng giới thiệu trang phục, nhạc cụ, nông cụ và đời sống của 54 dân tộc. Khu ngoài trời dựng lại nhà rông, nhà dài, nhà mồ để khách vào xem tận nơi. Giờ mở cửa khoảng 8h30–17h30, nghỉ thứ Hai nên ngày 24/11 vẫn mở.

Cuối cùng là Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam, thu hút đông khách trẻ nhờ khu trưng bày ngoài trời có máy bay, xe tăng, pháo. Điểm nhấn là Tháp chiến thắng bằng đá cao 45 m, tượng trưng cho năm 1945 đất nước giành độc lập. Bảo tàng mở cửa 8h00–11h30 và 13h00–16h30, nghỉ thứ Hai và thứ Sáu nên thứ Ba vẫn mở.

Với người muốn tìm hiểu văn hóa vùng núi phía Bắc, Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam tại Thái Nguyên là điểm đến đáng chú ý. Bảo tàng sưu tầm, bảo tồn và trưng bày di sản văn hóa các dân tộc, gắn với đời sống văn hóa vùng Việt Bắc và Đông Bắc.

Thành phố biển Nha Trang có hai điểm miễn phí, đủ để ghép thành một lịch trình gọn trong ngày.

Bảo tàng Hải Dương học thuộc Viện Hải dương học, một trong những cơ sở nghiên cứu biển lâu đời của Việt Nam. Bảo tàng lưu giữ nhiều mẫu vật sinh vật biển, bộ xương cá voi cỡ lớn cùng các bể nuôi hải sản, giúp khách hiểu hơn về đa dạng sinh học biển. Giờ mở cửa khoảng 6h00–18h00 hằng ngày.

Bảo tàng Yersin lưu giữ dấu ấn của bác sĩ Alexandre Yersin, người phát hiện trực khuẩn dịch hạch năm 1894 và gắn bó nhiều năm với Nha Trang. Khách được xem thư phòng, dụng cụ nghiên cứu và tư liệu về cuộc đời, đóng góp của ông cho y học và vùng đất này. Bảo tàng mở cửa khoảng 7h30–11h30 và 14h00–17h00, nghỉ Chủ nhật.

Di tích lịch sử Dinh Độc Lập do kiến trúc sư Ngô Viết Thụ thiết kế, hoàn thành năm 1966, gắn với thời khắc 30/4/1975 khi xe tăng tiến vào húc đổ cổng chính. Khách có thể tham quan phòng khánh tiết, phòng họp nội các, khu hầm và các không gian làm việc còn nguyên trạng. Tòa nhà chính mở cửa 8h00–16h30, giờ bán vé đến khoảng 15h30, nên đừng đến quá muộn.

Bốn vườn quốc gia: "healing" giữa rừng xanh

Nếu muốn đổi gió khỏi phố thị, bốn vườn quốc gia dưới đây là gợi ý cho một chuyến đi ra thiên nhiên.

Vườn quốc gia Tam Đảo, ở phía Bắc Hà Nội, gắn với dãy núi có ba đỉnh chính là Thạch Bàn, Thiên Thị và Phù Nghĩa. Khí hậu mát quanh năm, rừng xanh và những dòng thác như thác Bạc làm nên một điểm nghỉ ngơi gần thủ đô.

Vườn quốc gia Cúc Phương ở Ninh Bình là vườn quốc gia đầu tiên của Việt Nam, thành lập năm 1962. Khách có thể ngắm cây chò ngàn năm tuổi, khám phá động Người Xưa và tìm hiểu công tác bảo tồn tại Trung tâm Cứu hộ linh trưởng nguy cấp. Vườn mở cửa 6h00–18h00 hằng ngày. Quầy vé đóng lúc 17h00, còn Trung tâm Cứu hộ linh trưởng và rùa đóng lúc 16h30.

Vườn quốc gia Bạch Mã ở Huế trải dài trên dãy núi có đỉnh cao khoảng 1.450 m, khí hậu mát mẻ quanh năm. Nơi đây có rừng nguyên sinh, hệ động thực vật phong phú, các thác nước như Đỗ Quyên, Ngũ Hồ và những cung đường đi bộ xuyên rừng.

Xa nhất nhưng cũng "đã" nhất là Vườn quốc gia Yok Đôn ở Đắk Lắk, một trong những vườn quốc gia rộng lớn của Việt Nam. Vườn nổi tiếng với rừng khộp đặc trưng Tây Nguyên, đàn voi và dòng sông Sêrêpốk. Khách có thể kết hợp tìm hiểu văn hóa thuần dưỡng voi của người dân buôn Đôn.

Lưu ý để chuyến đi trọn vẹn

Ngày miễn phí vé thường rất đông, nên đi sớm để tránh phải chờ đợi. Giờ mở cửa trong bài chỉ mang tính tham khảo. Bạn nên kiểm tra lại giờ, lịch hoạt động và các dịch vụ đi kèm trên kênh chính thức của từng địa điểm, nhất là các vườn quốc gia và những nơi chưa công bố giờ cụ thể. Khi vào rừng, hãy theo dõi dự báo thời tiết và chuẩn bị trang phục, giày phù hợp. Ở bảo tàng, hãy giữ trật tự, không chạm vào hiện vật và tuân thủ hướng dẫn của ban quản lý.

Một chuyến đi bảo tàng hay vườn quốc gia trong ngày 24/11 vừa không tốn tiền vé, vừa là cách giản dị để mỗi người gần hơn với văn hóa và lịch sử của đất nước.