Ngày 23/11, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông TP Hà Nội thông tin về kế hoạch triển khai chính sách miễn tiền vé phương tiện vận tải hành khách công cộng có trợ giá theo chủ trương của UBND TP Hà Nội. Chính sách được áp dụng trong 1 ngày (thứ Ba, ngày 24/11/2026) cho tất cả hành khách.

Người dân và du khách tại Hà Nội được miễn 100% tiền vé trên toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá và 2 tuyến đường sắt đô thị trong ngày 24/11 nhân dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam.

Phạm vi miễn phí bao gồm toàn bộ 129 tuyến xe buýt có trợ giá trên địa bàn thành phố và 2 tuyến đường sắt đô thị đang khai thác là tuyến 2A (Cát Linh - Hà Đông) và tuyến 3.1 (Nhổn - Cầu Giấy).

Đối với hành khách sử dụng vé lượt xe buýt, người dân vẫn nhận vé từ thiết bị bán vé trên xe hoặc đặt vé qua ứng dụng “ThevegiaothongHN” và các ví điện tử được kết nối nhưng không phải thanh toán tiền. Trường hợp hệ thống vé điện tử gặp sự cố, nhân viên sẽ phát vé lượt giấy dự phòng cho hành khách.

Với 2 tuyến đường sắt đô thị, hành khách đi vé lượt sẽ được cấp vé tại quầy theo nhu cầu hành trình, hoặc thao tác qua ứng dụng “Hà Nội Metro”, thẻ Visa và các ví điện tử được chấp nhận trên hệ thống mà không mất phí. Nếu hệ thống điện tử gián đoạn, nhà ga sẽ chuyển sang phát vé giấy dự phòng.

Đối với hành khách đang sử dụng vé tháng hoặc thuộc diện được miễn tiền vé theo quy định của thành phố (như người cao tuổi, trẻ em…), khi lên xe buýt hoặc qua cổng nhà ga vẫn thực hiện thao tác chạm thẻ giao thông vật lý, căn cước công dân hoặc quét mã QR thẻ ảo vào đầu đọc kiểm soát như thường lệ.

Để bảo đảm việc đi lại của người dân diễn ra thuận lợi, TP Hà Nội giao Sở Xây dựng chỉ đạo các doanh nghiệp xe buýt và Công ty TNHH Đường sắt Hà Nội tổ chức vận hành an toàn, thông suốt. Các đơn vị cần theo dõi sát lượng khách thực tế để chủ động điều chỉnh tần suất, tăng cường số chuyến lượt kịp thời, không để xảy ra tình trạng quá tải hay ùn ứ tại các điểm trung chuyển.

Cùng với đó, các sở, ngành liên quan gồm: Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Khoa học và Công nghệ, Công an thành phố, UBND các xã, phường phối hợp thông tin rộng rãi về thời gian, phạm vi và cách thức đi lại miễn phí để người dân, du khách nắm rõ.

Chính sách miễn phí vé giao thông công cộng trong dịp nghỉ Lễ ngày Văn hóa Việt Nam giúp người dân và du khách di chuyển tham quan, vui chơi, mua sắm thuận tiện hơn. Đây cũng là giải pháp thiết thực nhằm khuyến khích thói quen sử dụng phương tiện công cộng, góp phần giảm ùn tắc giao thông và bảo vệ môi trường đô thị.