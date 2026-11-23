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Theo Hiệp hội Hồ tiêu và cây gia vị Việt Nam (VPSA), trong 10 tháng năm 2026, Việt Nam xuất khẩu gần 237.700 tấn hồ tiêu các loại, thu về hơn 1,53 tỷ USD, tăng 15,2% về lượng và 10,3% về giá trị so với cùng kỳ năm trước.

Châu Á tiếp tục là thị trường tiêu thụ hồ tiêu lớn nhất của Việt Nam, với gần 112.700 tấn, chiếm 47,4% tổng lượng xuất khẩu, tăng 15,6% so với cùng kỳ. Trong khu vực này, Trung Quốc nổi lên là một trong những động lực tăng trưởng đáng chú ý khi nhập khẩu hơn 28.300 tấn hồ tiêu Việt Nam, tăng 71%, chiếm gần 12% tổng lượng xuất khẩu. Thái Lan cũng ghi nhận mức tăng 52,5%, với sản lượng nhập khẩu gần 9.400 tấn.

Tại châu Mỹ, xuất khẩu hồ tiêu của Việt Nam đạt gần 62.700 tấn, tăng 28,2% và chiếm 26,4% tổng lượng xuất khẩu. Riêng Mỹ nhập khẩu hơn 56.200 tấn, tăng 27,1%, tiếp tục giữ vị trí thị trường đơn lẻ lớn nhất của hồ tiêu Việt Nam. Canada cũng ghi nhận mức tăng trưởng đáng kể, đạt gần 3.900 tấn, tăng 55%.

Đáng chú ý, Mỹ và Trung Quốc nhập khẩu tổng cộng hơn 84.600 tấn hồ tiêu Việt Nam trong 10 tháng, tương đương 35,6% tổng lượng xuất khẩu. Phần sản lượng tăng thêm tại hai thị trường này đóng góp khoảng 76% mức tăng xuất khẩu của cả nước.

Theo VPSA, xuất khẩu hồ tiêu sang Mỹ đang có dấu hiệu chững lại do các doanh nghiệp tại thị trường này đã đẩy mạnh mua hàng từ đầu năm. Bên cạnh đó, hoạt động giao dịch quốc tế có thể chậm lại vào cuối năm khi các nước phương Tây bước vào giai đoạn chuẩn bị cho kỳ nghỉ Tết Dương lịch. Hoạt động vận chuyển hàng hóa cũng tiếp tục chịu ảnh hưởng từ các cuộc xung đột.

Dù vậy, Mỹ vẫn là thị trường tiêu thụ hồ tiêu đơn lẻ lớn nhất của Việt Nam. Hiện Việt Nam là nhà cung ứng hồ tiêu lớn nhất cho thị trường này, chiếm gần 80% tổng lượng nhập khẩu.

Một trong những lợi thế cạnh tranh của hồ tiêu Việt Nam tại Mỹ là giá bán. Trong 9 tháng năm 2026, giá nhập khẩu bình quân hồ tiêu từ Việt Nam vào thị trường này đạt 7.503 USD/tấn, giảm nhẹ 0,9%. Trong khi đó, giá nhập khẩu từ Indonesia tăng 17,8%, Trung Quốc tăng 5,4% và Brazil tăng 3,6%.

Mức giá tương đối ổn định, cùng khả năng cung ứng các đơn hàng lớn và chất lượng sản phẩm, đang tạo điều kiện để doanh nghiệp Việt Nam duy trì và mở rộng thị phần tại Mỹ. Tuy nhiên, để giữ vững vị thế tại các thị trường xuất khẩu lớn, ngành hồ tiêu phải đáp ứng ngày càng chặt chẽ những yêu cầu về an toàn thực phẩm, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và truy xuất nguồn gốc.

Tại EU, Quy định chống phá rừng (EUDR) đặt ra yêu cầu định vị địa lý đối với các vùng sản xuất thuộc phạm vi điều chỉnh. Trong khi đó, tại Mỹ, các quy định về giới hạn dư lượng thuốc bảo vệ thực vật và yêu cầu an toàn thực phẩm theo Đạo luật Hiện đại hóa An toàn Thực phẩm (FSMA) đòi hỏi doanh nghiệp kiểm soát chặt chẽ toàn bộ chuỗi cung ứng.

Đây là thách thức đáng kể đối với ngành hồ tiêu Việt Nam, bởi vùng nguyên liệu hiện chủ yếu được tổ chức theo quy mô nông hộ nhỏ. Nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc thu thập tọa độ GPS, xây dựng mã vùng trồng và quản lý hồ sơ sản xuất. Bên cạnh đó, chuỗi thu mua qua nhiều đại lý trung gian khiến việc kiểm soát nguồn gốc và chất lượng nguyên liệu chưa đồng bộ.

Để đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao từ thị trường nhập khẩu, doanh nghiệp cần tăng cường liên kết với hợp tác xã và nông hộ, thống nhất quy trình canh tác, kiểm soát vật tư đầu vào và số hóa dữ liệu vùng trồng. Công tác kiểm soát dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng cần được thực hiện ngay từ đồng ruộng, thông qua hướng dẫn nông dân sử dụng thuốc đúng quy định, tăng cường kiểm nghiệm và từng bước thay thế các hóa chất có nguy cơ cao.

Ngoài yêu cầu về chất lượng và truy xuất nguồn gốc, chế biến sâu cũng là hướng đi cần được ưu tiên để nâng cao giá trị xuất khẩu. Các sản phẩm như tiêu trắng, tiêu xay, tiêu chế biến và những mặt hàng được sản xuất theo yêu cầu riêng của từng thị trường có thể giúp doanh nghiệp tiếp cận các phân khúc khách hàng có giá trị gia tăng cao hơn, đồng thời giảm phụ thuộc vào xuất khẩu nguyên liệu thô.

Với kết quả đạt được sau 10 tháng, VPSA dự báo kim ngạch xuất khẩu hồ tiêu và gia vị Việt Nam trong năm 2026 có thể đạt khoảng 2,4 tỷ USD, tăng tối thiểu 10%. Riêng mặt hàng hồ tiêu được dự kiến mang về khoảng 1,75 tỷ USD, cao hơn mức 1,66 tỷ USD của năm 2025.