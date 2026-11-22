Bronco sẽ có mặt tại Thái Lan cuối năm nay

Theo xác nhận từ Ford Thái Lan, hãng sẽ giới thiệu hai phiên bản Bronco điện hóa tại triển lãm Motor Expo 2026 trước khi chính thức mở bán vào quý III/2027.

Ford Bronco sắp bán tại Đông Nam Á sẽ là phiên bản giống ở Trung Quốc. Ảnh: Ford

Mức giá dự kiến dưới 2 triệu baht (khoảng 1,52 tỷ đồng) áp dụng cho mẫu xe tại thị trường Thái Lan. Đây là dòng Bronco điện hóa được phát triển tại Trung Quốc, có thiết kế và nền tảng khác biệt so với Ford Bronco sử dụng động cơ đốt trong đang bán tại Mỹ.

Thay vì kết cấu khung gầm rời body-on-frame, xe sử dụng khung gầm liền khối unibody, hướng đến sự thoải mái khi di chuyển trên đường phố nhưng vẫn duy trì khả năng vận hành địa hình.

Bronco có kích thước lớn hơn Ford Everest

Ford Bronco điện hóa có kích thước dài 5.025 mm, rộng 1.960 mm, cao 1.825 mm, chiều dài cơ sở 2.950 mm. So với Ford Everest, mẫu xe này dài hơn 111 mm.

Khoảng sáng gầm đạt 215 mm, khả năng lội nước 600 mm. Xe có cấu hình 5 chỗ ngồi với hai hàng ghế. Khoang hành lý phía sau dung tích 497 lít, kết hợp cốp trước 160 lít. Cả hai phiên bản đều có tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L công suất 6,6 kW.

Kích thước Bronco lớn hơn cả Everest. Ảnh: Ford

Bronco cho Thái Lan có cả bản điện và REEV

Phiên bản BEV thuần điện sử dụng hai mô-tơ điện, dẫn động bốn bánh AWD, cho tổng công suất 452 mã lực và mô-men xoắn 575 Nm. Bộ pin LFP Blade dung lượng 105,4 kWh cung cấp phạm vi hoạt động 610 km theo tiêu chuẩn NEDC.

Xe hỗ trợ sạc nhanh DC công suất tối đa 200 kW, cho phép sạc pin từ 30% lên 80% trong 23 phút. Khả năng tăng tốc 0-100 km/h trong 5,3 giây, tốc độ tối đa 170 km/h.

Sẽ có cả cấu hình EV và REEV trên Bronco cho Thái Lan. Ảnh: Ford

Trong khi đó, phiên bản REEV kết hợp động cơ xăng tăng áp 1.5L đóng vai trò máy phát điện với hai mô-tơ điện dẫn động bốn bánh. Hệ thống này sản sinh công suất 422 mã lực và mô-men xoắn 600 Nm.

Bộ pin dung lượng 43,7 kWh cho phép xe di chuyển thuần điện 180 km. Khi kết hợp với bình xăng dung tích 63 lít, tổng phạm vi hoạt động đạt tối đa 1.150 km theo tiêu chuẩn NEDC. Xe tăng tốc 0-100 km/h trong 5,8 giây.

Cả hai phiên bản đều sử dụng hệ thống treo độc lập, với kết cấu tay đòn kép phía trước và liên kết 5 điểm phía sau.

Thiết kế Bronco cho Trung Quốc khác với bản Mỹ. Ảnh: Ford

Đây là SUV nhiều công nghệ

Khoang lái của Ford Bronco điện hóa được trang bị màn hình trung tâm 15,6 inch độ phân giải 2.5K, sử dụng tấm nền MINI LED và chip xử lý Qualcomm 8255. Phía sau vô-lăng là màn hình thông tin 8,8 inch, kết hợp màn hình hiển thị thông tin trên kính lái thực tế tăng cường AR-HUD kích thước 70 inch.

Các trang bị đáng chú ý khác gồm hệ thống âm thanh vòm 21 loa, sạc điện thoại không dây công suất 50W và đèn viền nội thất 256 màu.

Nội thất xe "ngập" công nghệ. Ảnh: Ford

Về công nghệ hỗ trợ lái, xe có một cảm biến LiDAR, 11 camera xung quanh, 5 radar sóng milimet và 12 radar siêu âm. Toàn bộ hệ thống được xử lý bởi nền tảng NVIDIA Orin-X.

Ford chưa công bố giá bán chính thức cũng như danh sách phiên bản và trang bị dành riêng cho thị trường Thái Lan.