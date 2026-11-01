Tháng 10/2020, tổ hợp Nhà máy điện mặt trời Trung Nam Thuận Nam cùng trạm biến áp 500 kV và hệ thống đường dây truyền tải được khánh thành tại Ninh Thuận. Với công suất 450 MW, dự án là một trong những nhà máy điện mặt trời có quy mô lớn nhất Việt Nam và Đông Nam Á tại thời điểm đưa vào vận hành.

Dự án Trung Nam Thuận Nam được xây dựng tại xã Phước Minh, huyện Thuận Nam, tỉnh Ninh Thuận (nay thuộc tỉnh Khánh Hòa). Tổ hợp có tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng, triển khai trên diện tích 557,09 ha. Quy mô gồm nhà máy điện mặt trời công suất 450 MW, trạm biến áp 500 kV và hệ thống đường dây truyền tải 220 kV, 500 kV dài hơn 17 km, kết nối từ Ninh Thuận đến khu vực Vĩnh Tân, Bình Thuận.

Điểm đáng chú ý là dự án không chỉ xây dựng một nhà máy phát điện mà còn phải hoàn thiện đồng bộ hạ tầng truyền tải. Đây là điều kiện quan trọng để đưa nguồn điện từ khu vực có tiềm năng năng lượng mặt trời lớn như Ninh Thuận lên hệ thống điện quốc gia.

Theo chủ đầu tư, nhà máy sử dụng hơn 1,3 triệu tấm pin mặt trời, lắp đặt trên diện tích khoảng 557 ha. Hệ thống giá đỡ có khả năng xoay và tự động điều chỉnh hướng để đón bức xạ mặt trời, qua đó hỗ trợ khai thác nguồn năng lượng trong ngày.

Cùng với nhà máy, dự án còn có hai trạm biến áp với tổng công suất 1.800 MVA và hơn 17 km đường dây truyền tải. Riêng phần hạ tầng đấu nối gồm các tuyến điện 220 kV và 500 kV, kéo dài qua địa bàn hai tỉnh Ninh Thuận và Bình Thuận.

Theo Trungnam Group, sản lượng điện của tổ hợp trong năm đầu tiên dự kiến đạt khoảng 1,2 tỷ kWh. Khi đi vào vận hành, công trình không chỉ bổ sung nguồn điện tái tạo mà còn góp phần tăng khả năng giải tỏa công suất cho khu vực Ninh Thuận và duyên hải Nam Trung Bộ, nơi tập trung nhiều dự án điện mặt trời và điện gió.

Hơn 8.000 người thi công trên diện tích hơn 557 ha

Để đưa một tổ hợp có quy mô lớn vào vận hành trong thời gian ngắn, tiến độ trở thành bài toán quan trọng đối với chủ đầu tư và các nhà thầu.

Ngày 15/5/2020, Trungnam Group phát động chiến dịch thi đua 102 ngày đêm thực hiện dự án. Theo thông tin được công bố, công tác giải phóng mặt bằng được hoàn thành trong 45 ngày đầu tiên. Hơn 8.000 cán bộ, kỹ sư và công nhân được huy động, triển khai thi công liên tục ngày đêm trên toàn bộ khu vực dự án.

Tại thời điểm phát động chiến dịch, Tổng giám đốc Trungnam Group Nguyễn Tâm Tiến cho biết những dự án có quy mô tương tự thông thường cần khoảng 3 năm để hoàn tất. Doanh nghiệp đặt mục tiêu rút ngắn thời gian triển khai xuống còn 6 tháng, đồng thời tổ chức thi công với tiến độ cao hơn để sớm đưa công trình vào vận hành.

Sau quá trình triển khai, tổ hợp được khánh thành vào tối 12/10/2020. Như vậy, tính từ mốc khởi công giữa tháng 5 đến lễ khánh thành, dự án được hoàn thiện trong khoảng 5 tháng.

Một trong những điểm đáng chú ý của dự án là việc doanh nghiệp tư nhân tham gia đầu tư hạ tầng truyền tải điện 500 kV. Trước đó, các công trình truyền tải điện ở cấp điện áp này chủ yếu gắn với vai trò đầu tư của các đơn vị thuộc ngành điện. Việc Trungnam Group đầu tư đồng bộ nhà máy, trạm biến áp và đường dây đã tạo thêm một mô hình tham gia của khu vực tư nhân vào hạ tầng năng lượng.

Ở góc độ kỹ thuật, việc hoàn thành nhà máy điện mặt trời chưa đủ để bảo đảm nguồn điện có thể được đưa lên lưới. Hệ thống trạm biến áp và đường dây đấu nối phải được xây dựng, nghiệm thu và vận hành đồng bộ. Với Trung Nam Thuận Nam, khối lượng công việc này bao gồm cả trạm biến áp 500 kV và các tuyến đường dây kéo dài hơn 17 km qua hai địa phương.