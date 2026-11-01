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Theo số liệu thống kê sơ bộ của Cục Hải quan, trong tháng 10/2026, xuất khẩu phân bón của Việt Nam tiếp tục tăng trưởng nhẹ so với tháng trước, đạt 145 nghìn tấn, trị giá 80 triệu USD, tăng 4,9% về lượng và 4,3% về trị giá.

Tính chung 10 tháng năm 2026, xuất khẩu phân bón đạt 2,33 triệu tấn, trị giá 1,26 tỷ USD, tăng 31,9% về lượng và 68,6% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Xét về thị trường, ASEAN tiếp tục là khu vực tiêu thụ phân bón lớn nhất của Việt Nam, trong 10 tháng, xuất khẩu sang ASEAN đạt 1,08 triệu tấn, trị giá 525,25 triệu USD, tăng 18,33% về lượng và 36,72% về trị giá so với cùng kỳ.

Trong khu vực ASEAN, Campuchia tiếp tục là thị trường xuất khẩu phân bón lớn nhất của Việt Nam với 615,64 nghìn tấn, trị giá 276,88 triệu USD, tăng 0,88% về lượng và tăng 11,00% về trị giá so với cùng kỳ năm trước.

Ngoài các thị trường chủ lực tại châu Á, xuất khẩu phân bón sang một số thị trường châu Phi cũng tiếp tục được duy trì. Trong 10 tháng năm 2026, xuất khẩu sang Modambique đạt 6,22 nghìn tấn, trị giá 5,66 triệu USD, tăng 1,80% về lượng và 24,98% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Ngược lại, xuất khẩu sang Angola chỉ đạt 0,04 nghìn tấn, trị giá 0,07 triệu USD, giảm 63,93% về lượng và 60,15% về trị giá. Mặc dù quy mô còn nhỏ, việc duy trì xuất khẩu sang các thị trường châu Phi góp phần đa dạng hóa địa bàn tiêu thụ, hạn chế sự phụ thuộc vào các thị trường truyền thống tại khu vực châu Á.

Theo thông tin từ Campuchia, mỗi năm nước này sử dụng gần 1 triệu tấn phân bón và gần như phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung nhập khẩu. Việt Nam và Trung Quốc hiện là hai nhà cung cấp phân bón chủ yếu cho thị trường này. Nhu cầu được dự báo tiếp tục tăng trong thời gian tới khi Campuchia đẩy mạnh mở rộng diện tích canh tác.

Ông Sok Visal, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Campuchia, cho biết phân bón Việt Nam được nông dân nước này ưa chuộng, đặc biệt là sản phẩm Đầu Trâu nhờ chất lượng tốt, góp phần nâng cao năng suất cây trồng. Bản thân ông Sok Visal cũng đang sử dụng phân bón Đầu Trâu trên vườn điều của gia đình.

Đối với các doanh nghiệp phân bón Việt Nam, Campuchia có nhiều lợi thế về vị trí địa lý. Hai nước có chung đường biên giới dài 1.137 km, tạo thuận lợi cho hoạt động vận chuyển, rút ngắn thời gian giao hàng và tiết giảm chi phí logistics. Đây cũng là yếu tố giúp doanh nghiệp Việt Nam chủ động hơn trong việc đáp ứng nhu cầu phân bón theo mùa vụ của nông dân Campuchia.

Sau nhiều năm phát triển, ngành phân bón Việt Nam đã hình thành hệ thống sản phẩm đa dạng, đáp ứng nhiều loại cây trồng và điều kiện canh tác khác nhau. Một số doanh nghiệp trong nước cũng đã có thời gian hoạt động lâu năm tại Campuchia, từng bước xây dựng mạng lưới phân phối, đại lý, kho trung chuyển cùng đội ngũ kỹ thuật tại thị trường này.

Đáng chú ý, hoạt động của doanh nghiệp Việt Nam tại Campuchia đang dần vượt ra ngoài phạm vi cung ứng sản phẩm đơn thuần. Thay vào đó, nhiều đơn vị hướng đến mô hình kết hợp giữa phân bón, tư vấn kỹ thuật, hướng dẫn canh tác và dịch vụ hỗ trợ nông dân. Qua đó, không chỉ sản phẩm phân bón mà cả các kết quả nghiên cứu, tiến bộ khoa học kỹ thuật và kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của Việt Nam cũng từng bước được chuyển giao, ứng dụng phù hợp với điều kiện canh tác tại Campuchia.