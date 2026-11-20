CTCP Tập đoàn Mai Linh mới có thay đổi đăng ký doanh nghiệp. Theo đó, số lao động của doanh nghiệp này giảm từ 5.500 xuống còn 120 người, giảm 5.380 người, tương đương giảm 98% so với trước đó.

Đây là mức biến động rất lớn, diễn ra cùng thời điểm doanh nghiệp có thay đổi về người đại diện theo pháp luật.

Cụ thể, Mai Linh chuyển người đại diện theo pháp luật từ ông Đồng Ngọc Danh sang bà Trần Thị Diễm Trang, sinh năm 1971, giữ chức Giám đốc.

Đáng chú ý, thông tin cập nhật trên hồ sơ đăng ký doanh nghiệp chỉ phản ánh sự thay đổi về số lao động kê khai của pháp nhân CTCP Tập đoàn Mai Linh, chưa đồng nghĩa với việc toàn bộ số lao động giảm đã nghỉ việc trên thực tế. Doanh nghiệp cũng chưa nêu nguyên nhân của sự điều chỉnh này.

Mai Linh kinh doanh ra sao?

CTCP Tập đoàn Mai Linh là doanh nghiệp đứng sau thương hiệu taxi nổi tiếng Mai Linh. Mai Linh được thành lập năm 1993 bởi ông Hồ Huy, từng là một trong những thương hiệu taxi lớn nhất Việt Nam.

Ở thời kỳ đỉnh cao, thương hiệu taxi màu xanh lá phủ khắp 63 tỉnh, thành (trước sáp nhập), với hàng chục nghìn tài xế và doanh thu hàng nghìn tỷ đồng mỗi năm.

Theo báo cáo thường niên 2024, Mai Linh từng có quy mô nhân sự và đối tác hợp tác kinh doanh trên toàn hệ thống là 10.939 người, gồm 801 nhân viên văn phòng, 806 lao động trực tiếp không bao gồm lái xe và 9.332 tài xế taxi. Doanh nghiệp khi đó có 9.030 xe taxi.

Tuy nhiên, kể từ năm 2008, tình hình tài chính của công ty trở nên khó khăn. Đặc biệt, với sự xuất hiện của các ứng dụng gọi xe như Uber, Grab gia nhập thị trường Việt Nam đã trở thành sức ép cạnh tranh lớn cho các hãng taxi truyền thống, trong đó có Mai Linh.

Năm 2017, kiểm toán từng bày tỏ nghi ngờ đáng kể về khả năng hoạt động liên tục của Mai Linh khi doanh nghiệp lỗ lũy kế gần 800 tỷ đồng, nợ ngắn hạn vượt tài sản ngắn hạn. Cũng trong năm này, quy mô nhân sự giảm gần 6.000 người.

Mai Linh sau đó tiến hành tái cấu trúc, hợp nhất hoạt động ba miền, cắt giảm chi phí và mở rộng các dịch vụ trong hệ sinh thái vận tải. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh phục hồi chậm.

Năm 2018, Mai Linh ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất khoảng 2.432 tỷ đồng nhưng lỗ sau thuế 27 tỷ đồng.

Doanh thu tiếp tục giảm xuống 2.217 tỷ đồng năm 2019 và 1.574 tỷ đồng năm 2020. Đến năm 2021, khi dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhu cầu đi lại, doanh thu của hãng chỉ còn 1.064 tỷ đồng, trong khi khoản lỗ sau thuế lên tới 272 tỷ đồng.

Năm 2022, Mai Linh ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất 1.647 tỷ đồng và lãi sau thuế khoảng 1 tỷ đồng. Sang năm 2023, doanh thu giảm còn 1.586 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt gần 4 tỷ đồng. Đây cũng là mức lợi nhuận cao nhất trong 6 năm của doanh nghiệp tính đến thời điểm đó.

Năm 2024, doanh thu thuần hợp nhất của Mai Linh đạt hơn 1.343 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm trước. Riêng doanh thu thuần công ty mẹ còn gần 876 tỷ đồng.

Tổng tài sản trên báo cáo tài chính tổng hợp đạt hơn 3.230 tỷ đồng, trong khi nợ phải trả lên tới gần 3.016 tỷ đồng, tương đương hơn 93% tổng tài sản. Riêng dư nợ vay và thuê tài chính ngắn hạn, dài hạn đạt khoảng 855 tỷ đồng.

Năm 2025, Mai Linh đạt lãi sau thuế gần 15.5 tỷ đồng.