Ngày 16/11, Charlie Heaton khiến cộng đồng người hâm mộ Stranger Things bất ngờ khi đăng tải một đoạn video lên Instagram Story, ghi lại khung cảnh đường phố trong lúc anh đang di chuyển trên một chiếc xe máy. Nam diễn viên không đính kèm chú thích hay tiết lộ cụ thể về địa điểm, nhưng chỉ qua những hình ảnh xuất hiện trong video, nhiều khán giả đã nhanh chóng nhận ra anh đang có mặt tại Việt Nam.

Đặc biệt, chi tiết "bia hơi Hà Nội" xuất hiện trong story càng khiến người xem có thêm cơ sở để xác định địa điểm nam diễn viên đang ghé thăm chính là Thủ đô. Khung cảnh đường phố với dòng xe cộ đông đúc, hàng quán san sát và nhịp sống đặc trưng cũng nhanh chóng thu hút sự chú ý của fan Việt.

Video: Charlie Heaton ghi lại cảnh phố phường Hà Nội khi ngồi sau xe máy. Nguồn: Charlie Heaton

Từ những hình ảnh được chia sẻ, một số người hâm mộ còn thử đoán khu vực Charlie Heaton đi qua. Có ý kiến cho rằng cung đường trong video có thể thuộc khu vực Ecopark hoặc Ocean Park, tuy nhiên địa điểm cụ thể vẫn chưa được nam diễn viên xác nhận.

Điều khiến chuyến đi này trở nên thú vị hơn là Charlie Heaton dường như không chỉ ngồi trên xe ngắm phố mà còn dành thời gian đi bộ, khám phá Hà Nội như một du khách bình thường. Trên Threads, một tài khoản cho biết đã tình cờ gặp nam diễn viên trên phố Nguyễn Biểu vào ngày hôm trước.

Người này kể lại: "Khá random cơ mà hôm qua tôi gặp Charlie Heaton đi bộ ở Nguyễn Biểu Hà Nội. Tôi thậm chí còn hỏi ông anh có phải trong phim Stranger Things không (xin lỗi tôi quá đơ để nhớ ra tên ổng). Và rồi tôi đi tiếp mà không hề xin chụp ảnh cùng, về rồi mới thấy mình ngốc quá".

Một tài khoản cho biết đã tình cờ gặp nam diễn viên trên phố Nguyễn Biểu.

Bài đăng nhanh chóng thu hút sự chú ý của những người hâm mộ khác. Đáng chú ý, không ít tài khoản cũng chia sẻ trải nghiệm tình cờ nhìn thấy Charlie Heaton trên đường phố Hà Nội. Một người cho biết mình làm việc tại Tranquil Nguyễn Biểu và đã bắt gặp nam diễn viên đi vào quán, thậm chí còn buột miệng nhận ra anh là diễn viên nhưng không nghĩ rằng đó chính là Charlie Heaton.

Một số người khác kể đã nhìn thấy anh ở khu vực Every Half Châu Long, phố Lý Nam Đế hay Phan Huy Ích. Thậm chí, có tài khoản còn tiết lộ nam diễn viên đã ghé ăn bún đậu tại quán Tuấn Trọc. Những câu chuyện được chia sẻ liên tiếp khiến cộng đồng fan không khỏi tiếc nuối vì đã có cơ hội chạm mặt thần tượng ngay giữa Hà Nội mà không kịp xin chụp ảnh chung.

Một người khác kể đã nhìn thấy anh ở khu vực Every Half Châu Long

Fan Việt bắt gặp nam diễn viên ở Phan Huy Ích ăn bún đậu Tuấn Trọc. Nguồn: @_woodbeetle

Tài tử cũng được bắt gặp đang đứng trên phố Phan Đình Phùng

Việc Charlie Heaton bất ngờ xuất hiện tại Việt Nam càng khiến người hâm mộ thích thú bởi anh vốn là gương mặt quen thuộc với khán giả quốc tế qua series Stranger Things. Trong phim, nam diễn viên đảm nhận vai Jonathan Byers – anh trai của Will Byers, một nhân vật có vai trò quan trọng trong câu chuyện về thị trấn Hawkins.

Đây cũng không phải lần đầu Charlie Heaton có liên hệ với ẩm thực Việt Nam. Cuối năm 2025, hình ảnh nam diễn viên chụp cùng hai chủ quán bánh mì Việt tại Australia từng được chia sẻ trên mạng xã hội. Khoảnh khắc đời thường này nhận được sự quan tâm của người hâm mộ, đặc biệt là những khán giả Việt Nam.

Cuối năm 2025, hình ảnh nam diễn viên Stranger Things chụp cùng hai chủ quán bánh mì Việt tại Australia được chủ quán chia sẻ trên MXH

Trong phim Stranger Things, nam diễn viên đảm nhận vai Jonathan Byers – anh trai của Will Byers, một nhân vật có vai trò quan trọng trong câu chuyện về thị trấn Hawkins.

Đáng chú ý, Charlie Heaton không phải ngôi sao quốc tế duy nhất bất ngờ ghé thăm Hà Nội trong tháng 11 này. Trước đó không lâu, Cole Sprouse – nam diễn viên gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả 9X qua bộ phim The Suite Life of Zack & Cody – cũng có chuyến khám phá Thủ đô khá kín tiếng.

Trên Instagram Story, anh lần lượt chia sẻ những khoảnh khắc ngồi uống bia hơi ở phố Tạ Hiện, ngắm gánh hoa rong buổi sáng, xem người dân tập thể dục quanh hồ Hoàn Kiếm và thưởng thức phở bò tại quán Khôi Hói trên phố Hàng Vải. Nam diễn viên thậm chí còn ghé một quán cà phê ở phố đường tàu để ngắm đoàn tàu chạy qua. Những hình ảnh giản dị, đậm chất Hà Nội của Cole Sprouse từng khiến cộng đồng mạng thích thú, bởi nếu không nhìn vào tài khoản đăng tải, nhiều người có lẽ sẽ nghĩ đây chỉ là story của một du khách bình thường đang tận hưởng cuộc sống ở Thủ đô.

Cole Sprouse – nam diễn viên gắn liền với tuổi thơ của nhiều khán giả 9X qua bộ phim The Suite Life of Zack & Cody cũng có chuyến khám phá Thủ đô trong tháng 11

Thời gian gần đây, Việt Nam cũng liên tục trở thành điểm đến được nhiều nghệ sĩ quốc tế lựa chọn. Không ít gương mặt nổi tiếng từ Hàn Quốc, Thái Lan đến Hollywood đã ghé thăm các thành phố trong nước, chia sẻ hình ảnh du lịch, thưởng thức món ăn địa phương hoặc đơn giản là dạo phố. Trước đó, nam diễn viên Jung Il Woo từng gây chú ý khi đăng ảnh check-in Hà Nội, ghé ăn phở Bát Đàn và thưởng thức phở xào. Một số nghệ sĩ quốc tế khác cũng chia sẻ những chuyến nghỉ dưỡng, khám phá TP.HCM, Đà Nẵng, Phú Quốc hay Hội An trên mạng xã hội.

Với Charlie Heaton, chuyến đi lần này hiện vẫn khá kín tiếng. Dù chưa rõ nam diễn viên sẽ ở lại Việt Nam trong bao lâu hay còn ghé thăm những địa điểm nào, chỉ vài story ngắn cùng loạt khoảnh khắc được fan tình cờ bắt gặp cũng đủ khiến cộng đồng người hâm mộ Stranger Things tại Việt Nam xôn xao.