Trong một báo cáo nghiên cứu công bố tuần này, nhóm chuyên gia do Lina Thomas dẫn đầu nhận định rằng, xét về kim loại quý, "năm 2027 ngày càng giống với năm 2022". Họ giải thích việc Fed tăng lãi suất sẽ gây áp lực lên nhu cầu vàng từ các nhà đầu tư tư nhân, ngay cả khi nhu cầu mang tính cấu trúc từ các ngân hàng trung ương vẫn tạo ra một nền tảng vững chắc cho giá vàng.

Goldman Sachs dự báo thị trường sẽ đối mặt với các rủi ro giảm giá và biến động mạnh trong ngắn hạn khi Fed tiếp tục lộ trình tăng lãi suất. Các chuyên gia kinh tế của ngân hàng này dự đoán Fed sẽ có thêm một đợt tăng lãi suất 25 điểm cơ bản vào tháng 12, tiếp nối bằng đợt tăng thứ ba vào tháng 3 năm tới.

Tuy nhiên, các chuyên gia vẫn dự báo giá vàng sẽ tăng thêm 800 USD trong năm tới, đạt mức 4.650 USD/ounce vào cuối năm 2027, nhờ vào hoạt động mua vào liên tục từ các ngân hàng trung ương.

Goldman Sachs giả định rằng các ngân hàng trung ương sẽ duy trì mức mua vàng trung bình 60 tấn mỗi tháng trong giai đoạn từ năm 2026 đến 2028, cao hơn nhiều so với mức trung bình 17 tấn mỗi tháng trước năm 2022.

"Chúng tôi coi đây là một sự thay đổi mang tính cấu trúc trong cách quản lý dự trữ và không kỳ vọng xu hướng này sẽ đảo ngược trong tương lai gần. Kịch bản cơ sở của chúng tôi giả định rằng xu hướng tích lũy vàng của khu vực chính thức sẽ tiếp tục trong ba năm tới", các chuyên gia của Goldman Sachs viết.

Họ nhấn mạnh đà tăng của vàng để chạm mốc 5.600 USD/ounce phụ thuộc vào việc Fed chuyển hướng sang chu kỳ cắt giảm lãi suất. Goldman Sachs dự báo Fed sẽ thực hiện bốn đợt cắt giảm, mỗi đợt 25 điểm cơ bản, trong khoảng thời gian từ tháng 11 năm 2027 đến tháng 9 năm 2028. Điều này sẽ đưa lãi suất quỹ liên bang (Fed funds rate) về mức 3,25%–3,5%, qua đó loại bỏ chi phí cơ hội cao khi nắm giữ vàng và thu hút các nhà đầu tư phương Tây – vốn rất nhạy cảm với lãi suất – quay trở lại thị trường thông qua các quỹ hoán đổi danh mục (ETF).

Nếu nhu cầu đối với vàng - với vai trò là công cụ phòng ngừa các rủi ro từ chính sách vĩ mô - quay trở lại, Goldman dự báo giá vàng có thể tăng mạnh hơn nhiều so với kịch bản cơ sở. Tuy nhiên, họ cũng lưu ý rằng các rủi ro đối với dự báo năm 2027 nghiêng về phía giảm: Nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) thực hiện bốn đợt tăng lãi suất và đạt mức lãi suất cuối kỳ cao hơn dự kiến, đà tăng của vàng sẽ bị giới hạn ở mức 4.585 USD/ounce vào cuối năm 2027; trong khi đó, nếu các quỹ ETF vàng bán ra 300 tấn, mục tiêu giá vào cuối năm đó sẽ giảm xuống còn 4.265 USD/ounce.

Các chuyên gia phân tích cũng kỳ vọng vàng sẽ có diễn biến vượt trội hơn bạc vào năm 2027, nhờ vào lực mua từ các ngân hàng trung ương; dù vậy, họ cho biết tình trạng thắt chặt thanh khoản đối với bạc (nếu xảy ra) có thể làm thay đổi triển vọng này.