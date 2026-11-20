Giá bạc sáng ngày 20/11 nối dài đà giảm tại Ancarat, DOJI, Bảo Tín Mạnh Hải, Sacombank
Giá bạc trong nước tiếp tục duy trì mức thấp nhất từ tháng 9 năm 2025.
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Sáng ngày 20/11, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,425 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,474 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.
Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 39,3 triệu đồng/thỏi (bán ra), giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Bạc đã giảm hơn 16% giá trị trong vòng 1 tuần qua.
Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,512-1,563 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 40,32 - 41,68 triệu đồng/kg.
Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,513 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,578 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,526 triệu đồng/lượng (bán ra).
Trong khi đó, giá bạc thế giới đã giảm xuống 41,7 USD/ounce, chạm mức thấp nhất kể từ tháng 9 năm 2025 và đang hướng tới mức giảm mạnh hơn 13% trong tuần. Giá bạc thế giới hiện tương đương 34,9 triệu đồng/kg, thấp hơn giá bạc tại Ancarat khoảng 3,1 triệu đồng.
Kim loại quý này phải đối mặt với áp lực bán đáng kể trong tuần này khi đồng đô la Mỹ mạnh lên trong bối cảnh kỳ vọng ngày càng tăng về lập trường thắt chặt tiền tệ mạnh mẽ hơn của Cục Dự trữ Liên bang (Fed). Một số quan chức Fed bày tỏ sự ủng hộ việc tăng lãi suất để đưa lạm phát đến gần mục tiêu 2% của ngân hàng trung ương, với Thống đốc Fed Christopher Waller lưu ý rằng việc tăng lãi suất thêm 50 điểm cơ bản có thể được xem xét vào tháng 12.
Lãi suất cao hơn làm tăng chi phí cơ hội khi nắm giữ các tài sản không sinh lời như vàng, làm giảm sức hấp dẫn của nó đối với các nhà đầu tư. Bạc cũng chịu áp lực từ nhu cầu thanh khoản, khi đợt bán tháo do trí tuệ nhân tạo (AI) gây ra trên thị trường chứng khoán toàn cầu khiến các nhà đầu tư thanh lý lượng kim loại quý nắm giữ để bù đắp thua lỗ trên các thị trường khác.
Trong những phiên tới, số liệu khởi công nhà ở và phát biểu của các quan chức Fed sẽ là căn cứ quan trọng để thị trường đánh giá hướng đi lãi suất năm 2027. Với bạc, khả năng phục hồi sẽ phụ thuộc đáng kể vào diễn biến đồng USD, lợi suất trái phiếu và mức độ cứng rắn trong thông điệp của Fed.
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