Sáng ngày 20/11, tại Công ty Cổ phần Kim Loại Quý Ancarat Việt Nam, giá bạc đang niêm yết ở mức 1,425 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,474 triệu đồng/lượng (bán ra) tại Hà Nội.

Loại bạc thỏi 999 1kg có giá 38 triệu đồng/thỏi (mua vào) và 39,3 triệu đồng/thỏi (bán ra), giảm phiên thứ 3 liên tiếp. Bạc đã giảm hơn 16% giá trị trong vòng 1 tuần qua.

Cùng thời điểm, Sacombank SBJ có giá mua vào – bán ra ở mức 1,512-1,563 triệu đồng/lượng; bạc thỏi 1kg mua vào – bán ra ở mức 40,32 - 41,68 triệu đồng/kg.

Trong khi đó, DOJI ghi nhận mức giá 1,513 triệu đồng/lượng (mua vào) và 1,578 triệu đồng/lượng (bán ra). Bảo Tín Mạnh Hải Ngân Gia Bảo Tứ Quý đạt mức 1,526 triệu đồng/lượng (bán ra).﻿