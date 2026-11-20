Apple ra mắt iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo vào rạng sáng 10/09/2026 (giờ Việt Nam). Dù đã ra mắt hơn 2 tháng nhưng sức ảnh hưởng của iPhone 18 Pro series vẫn rất lớn trên thị trường di động. Lượng máy thu cũ đổi mới tăng lên cũng kéo giá các thế hệ trước đi xuống. Thời điểm cuối năm cũng được nhiều người cho là “thời điểm vàng” để săn những chiếc iPhone cũ với mức giá cực kỳ hấp dẫn. Các thế hệ trước, từ những model mới hơn 2 năm tuổi đến những “huyền thoại” vẫn còn rất mạnh mẽ, đều trở thành những lựa chọn đáng cân nhắc. Cả 5 mẫu máy dưới đây đều vẫn được Apple hỗ trợ cập nhật lên iOS 27.

Mức giá trong bài là giá tham khảo bản 128GB đã qua sử dụng tại các hệ thống bán lẻ trong tháng 11/2026. Giá có thể chênh lệch tùy dung lượng, tình trạng máy và cửa hàng.

iPhone 15 Pro

Với mức giá cũ hiện dao động từ 14.000.000 - 16.500.000 VNĐ, iPhone 15 Pro được xem là lựa chọn toàn diện và đáng tiền nhất ở thời điểm hiện tại. Dù đã ba năm tuổi, máy có những nâng cấp vượt thời gian như cổng sạc USB-C, khung viền Titan, nút Tác vụ (Action Button) và màn hình ProMotion 120Hz mượt mà. Hiệu năng của máy vẫn cực kỳ mạnh mẽ, đủ sức xử lý mọi tác vụ trong vài năm tới. Đây là lựa chọn lý tưởng cho những ai muốn trải nghiệm “Pro” cao cấp với các tính năng hiện đại mà không phải chi trả mức giá của một chiếc máy mới.

iPhone 15 Pro

iPhone 16

Là model mới nhất trong danh sách, iPhone 16 cũ hiện có giá từ 14.000.000 - 16.500.000 VNĐ, giúp người dùng yên tâm về cả phần cứng và phần mềm. Người mua sẽ có một chiếc máy đời gần, hiệu năng mạnh, đủ các tính năng hiện đại như Dynamic Island, USB-C và thời gian được cập nhật iOS dài nhất trong danh sách. Giá máy cũ hiện đã ngang với iPhone 15 Pro cũ. Đây là phương án “ăn chắc mặc bền” cho những ai muốn một chiếc máy ổn định và dùng được lâu.

iPhone 16

iPhone 13 Pro Max

Dù đã hơn 5 năm tuổi, sức hút của iPhone 13 Pro Max vẫn rất lớn, với mức giá dao động từ 10.000.000 - 12.000.000 VNĐ. Điểm sáng giá nhất của model này chính là thời lượng pin “vô đối”, vốn vẫn được xem là một trong những chiếc iPhone có pin tốt nhất từ trước đến nay. Máy vẫn được trang bị màn hình ProMotion 120Hz và cụm camera chất lượng cao. Đánh đổi lại là thiết kế tai thỏ đã cũ, cổng Lightning và không hỗ trợ Apple Intelligence. Dù vậy, đây vẫn là lựa chọn khó thay thế cho những ai đặt thời lượng pin lên hàng đầu.

iPhone 13 Pro Max

iPhone 14 Pro Max

Với mức giá hiện tại từ 14.000.000 - 16.000.000 VNĐ, iPhone 14 Pro Max là một lựa chọn cân bằng: hiệu năng ổn định, camera chất lượng và vẫn được cập nhật lên iOS 27. Điểm trừ là máy vẫn dùng cổng Lightning và không hỗ trợ Apple Intelligence. Đây là chiếc máy phù hợp cho người cần một thiết bị màn hình lớn, ổn định mà không quá đặt nặng các tính năng thời thượng.

iPhone 14 Pro Max

iPhone 12 Pro Max

Đây là lựa chọn kinh tế nhất trong danh sách. Chỉ từ 9.000.000 - 11.500.000 VNĐ là đã có một chiếc iPhone màn hình lớn với cụm 3 camera đa dụng. Hiệu năng của máy vẫn đủ dùng cho các tác vụ hàng ngày. Tuy vậy, người mua cần lưu ý pin có thể đã chai sau khoảng 6 năm sử dụng, và thời gian máy còn được cập nhật iOS không còn dài. Đây là lựa chọn cho những ai có ngân sách eo hẹp nhưng vẫn muốn trải nghiệm màn hình lớn của dòng Pro Max.