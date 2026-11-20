Cột mốc này tiếp tục khẳng định một định hướng nhất quán trong hành trình phát triển của doanh nghiệp: lấy con người làm nền tảng cho tăng trưởng dài hạn.

Từ ba năm dẫn đầu ngành đến dấu ấn mới ở khối Doanh nghiệp lớn

Trong hành trình phát triển tại Việt Nam, Starbucks Vietnam không chỉ mở rộng hoạt động kinh doanh mà còn kiên định xây dựng một môi trường nơi mỗi Partner (cộng sự) có cơ hội phát triển và khẳng định giá trị của mình. Định hướng này được ghi nhận qua bảng xếp hạng Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam, khi Starbucks Vietnam giữ vị trí Top 1 ngành Du lịch/Ẩm thực/Nghỉ dưỡng ở khối Doanh nghiệp vừa trong ba năm liên tiếp 2023–2025.

Bước sang năm 2026, khi lần đầu tham gia ở khối Doanh nghiệp lớn, Starbucks Vietnam tiếp tục ghi dấu ấn với Top 3 của ngành, đồng thời góp mặt trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam.

Sự chuyển dịch về quy mô nhưng vẫn duy trì vị trí nổi bật cho thấy một nền tảng quan trọng phía sau hành trình phát triển của Starbucks Vietnam: trải nghiệm của Partner luôn song hành cùng sự phát triển của doanh nghiệp.

Phát triển con người: Nền tảng tạo nên một nơi làm việc tốt

Đằng sau những ghi nhận về môi trường làm việc là cách Starbucks Vietnam từng bước xây dựng trải nghiệm Partner dựa trên ba yếu tố gắn kết với nhau: cảm giác thuộc về, cơ hội phát triển và một hành trình nghề nghiệp có thể nhìn thấy.

Dù làm việc tại cửa hàng hay khối văn phòng, mỗi Partner đều được tạo điều kiện để phát triển năng lực, kết nối với tập thể và tìm thấy giá trị trong hành trình nghề nghiệp của mình. Đây cũng là cách Starbucks Vietnam xây dựng trải nghiệm nhân viên toàn diện, vượt ra ngoài những giới hạn của công việc thường nhật.

Nơi mỗi Partner cảm thấy mình thực sự thuộc về

Một trong những nền tảng của trải nghiệm Partner tại Starbucks Vietnam là văn hóa "Here You Belong", nơi mỗi cộng sự được tôn trọng, hỗ trợ và có cơ hội đóng góp bằng chính thế mạnh của mình.

Tinh thần này cũng gắn liền với định hướng xây dựng môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập. Câu chuyện về các Deaf Partner (cộng sự Điếc) là một minh chứng cho cách Starbucks Vietnam đưa tinh thần "belonging" vào trải nghiệm thực tế. Sự khác biệt không trở thành rào cản đối với khả năng đóng góp, phát triển hay kết nối của mỗi cá nhân.

Khi Partner cảm nhận rõ vai trò và giá trị của mình trong tập thể, "Here You Belong" không chỉ là một thông điệp văn hóa, mà trở thành nền tảng nuôi dưỡng sự gắn kết và tinh thần đồng hành trong tổ chức.

Khi học hỏi trở thành một phần của hành trình nghề nghiệp

Từ nền tảng văn hóa "thuộc về", Starbucks Vietnam tiếp tục tạo điều kiện để Partner phát triển năng lực và chuẩn bị cho những bước tiến tiếp theo trong sự nghiệp.

Năm 2026, doanh nghiệp đã đạt 180.000 giờ đào tạo, với mô hình học tập kết hợp giữa On-the-job Training, Centralized Training thông qua hệ thống quản lý đào tạo (Learning Management System). Hoạt động phát triển năng lực được đưa gần với môi trường làm việc thực tế thông qua mạng lưới 750 Trainer nội bộ trực tiếp hướng dẫn và chia sẻ kinh nghiệm tại cửa hàng. Với lộ trình đào tạo được thiết kế chi tiết tới từng vị trí từ Barista đến Quản lý, mỗi vị trí đều trải qua lộ trình đào tạo 30-90-180 ngày để bảo đảm nắm vững kiến thức chuyên môn & kỹ năng Vận hành . Điều này tạo nên một nền tảng chung vững chắc cho hành trình phát triển nghề nghiệp từ Barista đến các vị trí quản lý trong tương lai.

Tinh thần học tập và phát triển cũng được triển khai đồng bộ ở khối Văn phòng hỗ trợ. Mỗi Partner được tạo điều kiện để mở rộng kiến thức, phát triển những kỹ năng cần thiết và thích nghi với sự thay đổi thông qua những chương trình đào tạo kỹ năng mềm, các buổi workshop cập nhật kiến thức, công nghệ, xu hướng... từ các chuyên gia trong và ngoài ngành. Quá trình phát triển của các Partner cũng được hình thành và mở rộng thông qua những trải nghiệm thực tế, sự phối hợp liên phòng ban trong những dự án chung.

Từ phát triển năng lực đến cơ hội thăng tiến thực tế

Giá trị của việc học tập càng trở nên rõ ràng khi Partner có thể chuyển những năng lực tích lũy thành cơ hội phát triển nghề nghiệp thực tế.

Năm 2026, 70% Quản lý cửa hàng và 60% Quản lý ca được bổ nhiệm từ nguồn nội bộ. Những con số này phản ánh định hướng xây dựng đội ngũ kế thừa từ bên trong, đồng thời cho thấy Partner có cơ hội thực tế để trưởng thành và đảm nhận những vai trò lớn hơn trong tổ chức.

Khi việc học hỏi được kết nối với lộ trình nghề nghiệp rõ ràng, Partner không chỉ phát triển cho công việc hiện tại mà còn có thể nhìn thấy những bước tiến tiếp theo của mình.

Mở rộng cơ hội đến thế hệ nhân tài trẻ

Tinh thần phát triển con người tại Starbucks Vietnam không dừng lại ở đội ngũ Partner hiện tại, mà còn được mở rộng tới thế hệ nhân tài trẻ ngay từ khi họ còn trên giảng đường.

Thông qua các hoạt động hợp tác chiến lược với các trường Đại học, Cao đẳng và cơ sở đào tạo nghề chất lượng cao, Starbucks Vietnam tạo cầu nối giúp người trẻ từng bước chuyển từ môi trường học tập sang trải nghiệm nghề nghiệp thực tế, đồng thời tiếp cận sớm với một môi trường nơi họ có thể học hỏi và xây dựng lộ trình phát triển lâu dài.

Một trong những chương trình nổi bật năm 2026 là Future Store Manager, với lộ trình đào tạo và phát triển hướng tới vị trí Store Manager trong vòng 15 tháng, thu hút hơn 2.000 ứng viên.

Sức hút của chương trình không chỉ đến từ cơ hội gia nhập một thương hiệu cà phê toàn cầu, mà còn nằm ở một hành trình phát triển cụ thể: người trẻ được học hỏi, thử sức, tích lũy trải nghiệm và từng bước chuẩn bị để đảm nhận những vai trò lớn hơn trong tương lai. Qua đó, Starbucks Vietnam không chỉ xây dựng đội ngũ cho nhu cầu hiện tại mà còn chủ động nuôi dưỡng nguồn nhân tài kế thừa, tạo nền tảng cho sự phát triển của tổ chức trong những giai đoạn tiếp theo.

Khi phát triển con người trở thành lợi thế bền vững

Việc lần đầu góp mặt trong Top 100 Nơi Làm Việc Tốt Nhất Việt Nam ở khối Doanh nghiệp lớn năm 2026 là một dấu mốc đáng tự hào trong hành trình của Starbucks Vietnam.

Trong chặng đường tiếp theo, Starbucks Vietnam sẽ tiếp tục củng cố văn hóa Here You Belong, thúc đẩy môi trường làm việc đa dạng và hòa nhập, nâng cao chất lượng đào tạo và phát triển đội ngũ lãnh đạo kế thừa từ bên trong. Đồng thời, doanh nghiệp tiếp tục mở rộng cơ hội đến thế hệ nhân tài trẻ thông qua các chương trình phát triển và hợp tác giáo dục.

Từ Top 1 ngành ở khối Doanh nghiệp vừa đến dấu ấn trong Top 100 khối Doanh nghiệp lớn, Starbucks Vietnam vẫn kiên định với một nền tảng xuyên suốt: đặt con người ở trung tâm của hành trình phát triển. Bởi một nơi làm việc tốt không chỉ được tạo nên từ trải nghiệm hôm nay, mà còn từ những cơ hội để mỗi Partner không ngừng học hỏi, trưởng thành và xây dựng tương lai của mình cùng tổ chức.