Ảnh minh họa

Một máy đào hầm (TBM) do Trung Quốc sản xuất, nặng khoảng 2.600 tấn và dài 133 m, đã được đưa đến Brazil để phục vụ dự án mở rộng tuyến metro số 2-Green tại thành phố São Paulo. Thiết bị sẽ tham gia đào khoảng 7 km đường hầm, hướng tới kết nối mạng lưới tàu điện ngầm của thành phố với Guarulhos – đô thị lớn thứ hai bang São Paulo.

Máy đào hầm được vận chuyển từ Trung Quốc bằng tàu biển Chipol Taihu và cập cảng São Sebastião, nằm ở bờ biển phía bắc bang São Paulo, vào ngày 6/3/2026. Đây là thiết bị đào hầm có quy mô lớn nhất từng được đưa vào sử dụng cho các dự án metro tại khu vực Mỹ Latinh, theo thông tin được công bố trong bài viết.

Máy có chiều dài khoảng 133 m, tổng trọng lượng 2.600 tấn và đường kính đầu cắt 11,67 m. Thiết bị được thiết kế để đào các đường hầm trên đoạn tuyến nối khu vực Penha, phía đông thành phố São Paulo, với ga Dutra trong tương lai tại Guarulhos.

Theo thông tin từ chính quyền bang São Paulo, máy dự kiến đào khoảng 7 km đường hầm thuộc dự án mở rộng tuyến metro số 2-Green.

Máy có thể đào 15 m đường hầm mỗi ngày

TBM (Tunnel Boring Machine) là thiết bị đào hầm chuyên dụng, thường được gọi là máy đào hầm khiên hoặc máy đào hầm dạng khiên. Máy hoạt động bằng cách sử dụng đầu cắt lớn ở phía trước để phá đất đá, đồng thời vận chuyển vật liệu đào ra ngoài và lắp đặt kết cấu vỏ hầm nhằm gia cố thành đường hầm.

Thiết bị được đưa đến Brazil thuộc loại máy đào hai chế độ (Dual Mode), có khả năng thích ứng với nhiều điều kiện địa chất khác nhau.

Ở chế độ cân bằng áp lực đất (EPB – Earth Pressure Balance), máy kiểm soát áp lực tại gương đào, phù hợp với những khu vực có nền đất yếu hoặc kém ổn định. Khi gặp các đoạn địa chất đá có điều kiện phù hợp, thiết bị có thể chuyển sang chế độ đào mở (Open Mode).

Theo thông số dự án được công bố, máy có thể đạt tốc độ đào trung bình khoảng 15 m/ngày trong điều kiện đất và 10 m/ngày trong điều kiện đá. Tuy nhiên, năng suất thực tế phụ thuộc vào đặc điểm địa chất, công tác vận chuyển đất đá, tình trạng thiết bị và các điều kiện thi công.

Việc kiểm soát áp lực tại gương đào có ý nghĩa quan trọng đối với những công trình ngầm nằm trong khu vực đô thị đông dân cư. Các thông số về địa chất, mực nước ngầm, độ ổn định của nền đất và công trình hiện hữu phía trên đều phải được theo dõi trong quá trình vận hành nhằm hạn chế nguy cơ sụt lún, rung chấn và biến dạng mặt đất.

Vận chuyển thiết bị 2.600 tấn qua cảng biển

Do có kích thước và trọng lượng lớn, máy đào hầm không được vận chuyển nguyên khối mà được tháo rời thành nhiều bộ phận trước khi đưa lên tàu biển.

Sau khi cập cảng São Sebastião, các cấu kiện được dỡ xuống, lưu kho, hoàn tất thủ tục hải quan rồi vận chuyển bằng đường bộ theo từng đợt đến công trường ga Penha ở São Paulo.

Quá trình này đòi hỏi phương tiện nâng hạ chuyên dụng, phương án vận chuyển hàng siêu trường, siêu trọng và sự phối hợp giữa đơn vị khai thác cảng, doanh nghiệp logistics cùng ban quản lý dự án.

Ông Ernesto Sampaio, Chủ tịch Cơ quan quản lý cảng São Sebastião, cho biết việc tiếp nhận thiết bị có quy mô lớn như vậy thể hiện năng lực khai thác cảng đối với các hoạt động vận chuyển hàng hóa đặc biệt và hàng siêu trọng.

Sau khi hoàn tất quá trình vận chuyển, máy sẽ được lắp ráp tại công trường trước khi bắt đầu đào hầm.

Máy đào hầm mới sẽ phục vụ đoạn mở rộng tuyến metro số 2-Green từ Penha đến ga Dutra, đi qua các ga dự kiến gồm Penha de França, Gabriela Mistral, Fernão Dias và Ponte Grande.

Điểm cuối của đoạn tuyến là khu vực ga Dutra, thuộc địa phận Guarulhos.

Đây là một phần trong kế hoạch mở rộng hệ thống metro São Paulo về phía đông thành phố và khu vực đô thị lân cận. Hiện Guarulhos đã có các tuyến đường sắt ngoại ô do CPTM vận hành nhưng chưa có ga thuộc hệ thống tàu điện ngầm metro đang khai thác.

Khi hoàn thành, ga Dutra được quy hoạch trở thành ga metro đầu tiên của thành phố Guarulhos. Theo thông tin được chính quyền bang São Paulo công bố vào tháng 3/2026, dự án nhà ga này đã được cho phép triển khai, với thời điểm hoàn thành dự kiến vào năm 2032.