Cục Hàng không Việt Nam vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp hàng không tăng cường quản lý giá cước vận tải, triển khai đồng bộ các giải pháp bình ổn giá trong những tháng cuối năm 2026. Động thái này nhằm thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Công điện số 70/CĐ-TTg ngày 15/10/2026 và Thông báo số 528/TB-VPCP của Văn phòng Chính phủ về kết luận của Phó Thủ tướng Nguyễn Văn Thắng, Trưởng Ban Chỉ đạo điều hành giá.

Theo Cục Hàng không, từ cuối tháng 10 đến nửa đầu tháng 11/2026, giá xăng dầu trong nước và thế giới có xu hướng giảm mạnh sau nhiều đợt điều chỉnh liên tiếp. Qua các kỳ điều hành đầu tháng 11, giá xăng trong nước đã giảm hơn 9.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 3/2026. Giá các mặt hàng dầu giảm khoảng 16.000 đồng/lít so với mức đỉnh hồi tháng 4/2026.

Trong khi đó, nhiên liệu là một trong những khoản chi phí lớn trong cơ cấu giá thành vận chuyển hàng không. Vì vậy, giá nhiên liệu giảm sẽ tạo dư địa để các hãng tối ưu chi phí khai thác, đồng thời xem xét điều chỉnh giá vé phù hợp với diễn biến thị trường, góp phần kích cầu đi lại của người dân và du khách trong dịp cao điểm cuối năm và Tết Nguyên đán.

Cục Hàng không yêu cầu giảm giá vé khi giá nhiên liệu hạ nhiệt. (Ảnh: Cục Hàng không).

Cục Hàng không yêu cầu các hãng khẩn trương nghiên cứu, quán triệt và triển khai các giải pháp bình ổn giá cước vận tải; thực hiện nghiêm quy định về kê khai, niêm yết giá, công khai đầy đủ thông tin về giá dịch vụ vận chuyển và bán đúng mức giá đã kê khai, niêm yết. Đối với vé máy bay nội địa thường lệ hạng phổ thông cơ bản, giá bán không được vượt mức tối đa theo quy định.

Đáng chú ý, cơ quan quản lý yêu cầu doanh nghiệp không lợi dụng biến động tăng của giá nhiên liệu để đẩy giá vé lên cao bất hợp lý. Đồng thời, cần xem xét điều chỉnh giá cước tương ứng khi chi phí nhiên liệu giảm, tránh tình trạng giá vận tải tăng nhanh khi đầu vào tăng nhưng giảm chậm hoặc không giảm khi nhiên liệu hạ nhiệt.

Biến động giá xăng dầu trong nước từ 31/12/2025 đến 19/11/2026. (Nguồn: Bộ Công Thương).

Yêu cầu trên được đưa ra trong bối cảnh áp lực kiểm soát lạm phát vẫn hiện hữu. Theo Ban Chỉ đạo điều hành giá, CPI bình quân 9 tháng đầu năm 2026 tăng 4,52% so với cùng kỳ. Trong những tháng cuối năm, khi nhu cầu tiêu dùng, sản xuất và kinh doanh tăng cao, Chính phủ đặt mục tiêu kiểm soát CPI bình quân cả năm ở mức khoảng 4,5%.

Việc tăng cường quản lý giá cước hàng không, gắn với diễn biến giảm của giá nhiên liệu, được kỳ vọng góp phần kiểm soát lạm phát, bảo vệ quyền lợi hành khách và thúc đẩy nhu cầu đi lại, du lịch trong thời gian tới.