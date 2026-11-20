Hình ảnh hé lộ về dòng xe buýt điện của THACO vừa được nhiều tư vấn bán hàng đăng tải. Theo nội dung đăng tải, THACO Bus sẽ triển khai bán hàng xe buýt khung gầm semi từ tháng 12/2026. Trong ảnh, mẫu xe vẫn được phủ bạt kèm thông điệp "Kiến tạo hành trình xanh".

Hiện THACO chưa xác nhận chính thức thông tin này. Trước đó, THACO đã ra mắt xe tải van điện Tower E do hãng tự phát triển. Mẫu xe này đi được khoảng 300 km sau mỗi lần sạc đầy.

Hình ảnh sản phẩm mới của THACO được chia sẻ trên mạng xã hội. Ảnh: ST

Xe buýt điện THACO có EV lẫn EREV

Dựa theo hình ảnh được chia sẻ, xe buýt điện THACO có hai biến thể là EV và EREV. EV là bản thuần điện, còn EREV là xe điện mở rộng phạm vi hoạt động.

Đối với biến thể EREV, xe vẫn dùng mô-tơ điện để truyền động xuống bánh. Tuy nhiên, xe được trang bị thêm động cơ đốt trong đóng vai trò máy phát điện. Động cơ này nạp điện cho pin khi dung lượng xuống thấp. Nhờ đó, xe giảm phụ thuộc vào hạ tầng trạm sạc trên các tuyến đường dài.

Tại Việt Nam, Bộ Xây dựng đã bổ sung EREV vào hệ thống phân loại phương tiện điện hóa. Cụ thể, quy chuẩn mới chia EREV thành hai nhóm dựa trên phạm vi chạy thuần điện. Nhóm EREVeb có quãng đường chạy điện từ 250 km trở lên. Trong khi đó, nhóm EREVep có tầm hoạt động từ 150 km đến dưới 250 km.

Hình ảnh mô phỏng mẫu xe buýt điện của THACO. Ảnh dựng đồ họa: AP

THACO cạnh tranh với Kim Long, VinFast ở thị trường xe buýt điện

Ở phân khúc này, xe buýt điện THACO sẽ gặp sự so kè đến từ các mẫu xe của Kim Long Motor lẫn VinFast. Đối với Kim Long Motor, doanh nghiệp này nổi bật với các dòng buýt điện cỡ nhỏ như KimLong B30-EV, B40-EV và B60-EV. Trong khi đó VinFast cũng có các dòng xe như EB 6 và EB 8.

Ngoài dòng xe buýt đô thị, Kim Long Motor còn có xe giường nằm thuần điện KIMLONG99 EV-G34. Mẫu xe này dùng pin BYD dung lượng 357 kWh, đi được khoảng 400 km mỗi lần sạc.

Trước khi bước sang thị trường xe buýt điện, THACO đã sản xuất 6 dòng xe buýt ghế ngồi và 2 dòng xe giường nằm. Bên cạnh nhóm xe tự sản xuất, THACO còn kinh doanh các dòng xe buýt của Iveco và Mercedes-Benz tại thị trường Việt Nam.