Mitsubishi ASX VR-e được chốt giá bán tại Australia

Mitsubishi vừa công bố giá bán và trang bị của mẫu SUV điện ASX VR-e 2027 tại Australia, trước khi xe có mặt tại các đại lý vào cuối năm nay. Đây là mẫu ô tô thuần điện đầu tiên của hãng tại thị trường này kể từ khi i-MiEV ngừng bán vào năm 2012.

ASX VR-e là mẫu xe điện mới của Mitsubishi. Ảnh: Mitsubishi

ASX VR-e có 4 phiên bản gồm LS, Aspire, Exceed và GSR, với giá niêm yết lần lượt tương đương khoảng 807 triệu, 932 triệu, 1 tỷ và 1,12 tỷ đồng, chưa bao gồm chi phí lăn bánh. Riêng bản tiêu chuẩn LS được áp dụng mức giá khuyến mại khi ra mắt là 45.990 AUD, tương đương khoảng 794 triệu đồng, đã bao gồm chi phí lăn bánh tại Australia.

Mẫu SUV điện này được Mitsubishi phát triển cùng Foxtron Vehicle Technologies, công ty công nghệ ô tô đến từ Đài Loan (Trung Quốc). Thiết kế ngoại thất do hãng thiết kế danh tiếng Pininfarina của Italy đảm nhiệm. Kích thước dài và rộng của xe gần tương đương với Mitsubishi Xforce.

Mẫu xe Mitsubishi là bản sao của Foxtron Bria. Ảnh: Foxtron

ASX VR-e sở hữu phong cách hiện đại với phần đầu xe kín đặc trưng của ô tô điện, cụm đèn LED thanh mảnh và các đường nét thân xe mang tính khí động học. Hệ số cản gió của xe đạt 0,26 Cd. Tùy phiên bản, xe sử dụng bộ mâm hợp kim kích thước 18 hoặc 20 inch.

Động cơ xe ASX VR-e khá mạnh, tầm vận hành không quá lớn

Ba phiên bản LS, Aspire và Exceed sử dụng một mô-tơ điện đặt phía sau, cho công suất 171 kW, tương đương 229 mã lực, và mô-men xoắn cực đại 345 Nm. Cấu hình này đi kèm hệ dẫn động cầu sau.

Trong khi đó, phiên bản GSR cao cấp nhất được bổ sung mô-tơ điện phía trước, tạo thành hệ dẫn động bốn bánh toàn thời gian. Tổng công suất đạt 342 kW, tương đương 459 mã lực, cùng mô-men xoắn 700 Nm.

Theo công bố của Mitsubishi, ASX VR-e GSR có thể tăng tốc từ 0-100 km/h trong 3,9 giây. Đây là mẫu xe thương mại mạnh nhất và tăng tốc nhanh nhất từng được Mitsubishi bán tại Australia.

Động cơ xe khá mạnh so với phân khúc. Ảnh: Carsguide

Cả 4 phiên bản đều sử dụng pin lithium-sắt-phosphate (LFP) dung lượng 57,7 kWh do CATL cung cấp. Phạm vi hoạt động theo chuẩn WLTP lần lượt là 403 km với bản LS, 398 km với Aspire, 380 km với Exceed và 328 km với GSR.

Nội thất hiện đại, không theo "chuẩn" Mitsubishi

Ngay từ phiên bản LS tiêu chuẩn, Mitsubishi ASX VR-e đã được trang bị màn hình giải trí trung tâm 15,6 inch, bảng đồng hồ kỹ thuật số 9,2 inch, kết nối Apple CarPlay và Android Auto không dây, điều hòa tự động hai vùng, hệ thống âm thanh 6 loa và đèn chiếu sáng LED.

Xe còn có 5 cấp độ điều chỉnh phanh tái sinh, bao gồm chế độ lái một bàn đạp. Ngoài ra, tính năng cấp điện cho thiết bị bên ngoài V2L cũng xuất hiện dưới dạng trang bị tiêu chuẩn.

Các công nghệ an toàn đáng chú ý gồm kiểm soát hành trình thích ứng, phanh khẩn cấp tự động, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau và hỗ trợ giữ làn đường.

Mitsubishi tiêu chuẩn hóa nhiều trang bị hiện đại cho mẫu xe này. Ảnh: Carsguide.

Phiên bản Aspire được bổ sung ghế trước chỉnh điện có sưởi và thông gió, ghế lái nhớ vị trí, nội thất bọc da tổng hợp, đèn viền nội thất 64 màu, tay nắm cửa dạng ẩn, camera 360 độ và tính năng hỗ trợ đỗ xe tự động.

Bản Exceed có thêm mâm 20 inch, cửa sổ trời toàn cảnh, cốp điện mở rảnh tay và hệ thống âm thanh 12 loa do thương hiệu SEAS của Na Uy phát triển.

Riêng GSR sở hữu một số chi tiết ngoại thất hai tông màu cùng nội thất phối da tổng hợp và vật liệu microsuede, kết hợp đường chỉ khâu màu xanh.

Nội thất xe hiện đại kiểu... Trung Quốc. Ảnh: Mitsubishi

Mitsubishi cho biết hệ thống treo và cơ cấu lái của ASX VR-e đã được tinh chỉnh thông qua quá trình thử nghiệm tại Australia, Nhật Bản và Đài Loan nhằm cải thiện độ êm ái, khả năng xử lý và tính ổn định.

Tại Australia, xe được bảo hành tối đa 10 năm hoặc 200.000 km theo điều kiện của hãng, trong khi pin được bảo hành 8 năm hoặc 160.000 km. Mitsubishi cũng áp dụng chương trình bảo đảm dung lượng pin còn ít nhất 70% trong thời hạn bảo hành pin.