Đêm 18/11, Mùa Craft Sake, nhà hàng trên đường Lê Ngô Cát (TP.HCM), đăng thông báo chính thức trên trang mạng xã hội của nhà hàng, phản hồi bài đăng cho rằng nhân viên bảo vệ tại đây bị đối xử thiếu phù hợp.

Theo nội dung phản hồi, ngay sau khi tiếp nhận thông tin, nhà hàng đã tổ chức họp nội bộ và xác minh sự việc với nhân viên bảo vệ được nhắc đến. Phía Mùa cho biết kết quả xác minh cho thấy câu chuyện như bài đăng phản ánh không xảy ra, đồng thời khẳng định đây là thông tin sai sự thật, không có căn cứ.

Nhà hàng cũng cho biết chú bảo vệ đã làm việc tại đây hơn một năm, hiện vẫn làm việc bình thường và không có ý định nghỉ việc. Phía Mùa khẳng định chưa từng có chủ trương sa thải nhân viên này.

Mùa Craft Sake lên tiếng phản hồi bài đăng cho rằng nhân viên bảo vệ tại đây bị đối xử thiếu phù hợp. Ảnh chụp màn hình

Về các công việc như tưới cây, quét dọn, phía nhà hàng giải thích các đầu việc đã được quy định và bàn giao cụ thể cho đội trưởng đội bảo vệ ngay từ khi bắt đầu công việc, trong đó việc quét dọn khu vực sân gần vị trí ngồi và tưới cây nằm trong danh sách nhiệm vụ đã được thống nhất.

Trong thông báo, nhà hàng nhấn mạnh luôn có những quy định nghiêm ngặt về cách ứng xử với đội ngũ nhân sự, cam kết nhân viên ở bất kỳ vị trí nào cũng được đối xử công bằng và tôn trọng. Cuối bài đăng, nhà hàng gửi lời xin lỗi vì những tranh luận không đáng có đã gây phiền toái cho khách hàng và những người quan tâm.

Ảnh chụp màn hình

Trước đó, một tài khoản mạng xã hội đăng bài cho biết chú bảo vệ làm việc tại nhà hàng thường được yêu cầu tưới cây, dọn dẹp, kể cả tưới giàn cây leo ở vị trí khá cao. Theo người đăng, sau một lần không kịp mở cửa đón ô tô chở khách vì đang dắt xe giúp nhân viên, chú bị quản lý và trợ lý nhà hàng quát mắng. Tài khoản này cũng cho biết chú cảm thấy buồn và có ý định nghỉ việc.

Một bài đăng tố chú bảo vệ làm việc tại nhà hàng thường được yêu cầu tưới cây, dọn dẹp, kể cả tưới giàn cây leo ở vị trí khá cao. Ảnh chụp màn hình

Bài đăng nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận, một phần vì cái tên được nhắc đến khá quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn.

Mùa Craft Sake nằm trên con phố Lê Ngô Cát, quận 3 (cũ), và được giới thiệu là nhà nấu sake thủ công đầu tiên của Việt Nam, kết hợp kỹ thuật nấu sake Nhật Bản với nguyên liệu Việt, đồng thời phục vụ các món ăn fusion Việt - Nhật. Thực đơn của quán từng được nhiều trang ẩm thực nhắc đến với những món “lai” như Bánh mì x Katsu Sando hay Bánh xèo x Okonomiyaki.

Mùa Craft Sake là cái tên khá quen thuộc với giới trẻ Sài Gòn.

Đại diện nhà hàng Mùa Craft Sake và tài khoản đăng bài phản ánh đã được liên hệ để làm rõ thêm thông tin. Tuy nhiên, đến thời điểm hoàn thiện bài viết, các bên chưa có phản hồi.