Giá vàng lại sụt giảm.

Tại thời điểm này, giá vàng trượt xuống 3.535 USD/ounce. Chiến tranh, bất ổn địa chính trị, nợ công ở mức chưa từng thấy, sự mất giá của tiền tệ, các mối đe dọa từ không gian mạng, cùng những lo ngại ngày càng tăng về khả năng chống chịu của hệ thống tài chính toàn cầu. Người ta có thể tự hỏi: vàng còn cần thêm yếu tố gì nữa để tăng giá?

Tuy nhiên, trong khi các nhà đầu tư cá nhân đang thắc mắc tại sao giá vàng vẫn tiếp tục giảm, thì một diễn biến khá thú vị lại đang xảy ra ở một nơi khác.

Các ngân hàng trung ương trên thế giới đang mua vào nhiều vàng hơn. Nhiều hơn đáng kể. Có lẽ điều này cho thấy các tổ chức tài chính lớn nhất thế giới có cái nhìn khác biệt như thế nào về vàng.

Hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương tăng 42%

Theo số liệu mới nhất từ Hội đồng Vàng Thế giới (World Gold Council), các ngân hàng trung ương và những tổ chức chính thức khác đã mua ròng 321 tấn vàng trong quý III năm 2026 - tăng 42% so với cùng kỳ năm trước.

Con số này nâng tổng lượng mua ròng trong chín tháng đầu năm 2026 lên khoảng 675 tấn, cao hơn 6% so với cùng kỳ năm 2025. Trong khi đó, nhu cầu của các nhà đầu tư cá nhân đối với vàng miếng và tiền vàng trên toàn cầu lại giảm 19% so với cùng kỳ năm trước trong quý III.

Các nhà đầu tư cá nhân trở nên do dự hơn, trong khi các ngân hàng trung ương lại đẩy mạnh việc tích lũy vàng. Đây không phải là những tổ chức nổi tiếng với các quyết định đầu tư bốc đồng hay chạy theo xu hướng thị trường nhất thời.

Họ quản lý dự trữ quốc gia, đánh giá các rủi ro địa chính trị và cân nhắc sự ổn định tiền tệ trong phạm vi hàng thập kỷ, thay vì chỉ tính bằng tuần.

Vậy tại sao họ lại mua nhiều vàng đến thế? Và quan trọng hơn, họ tin rằng mình sẽ cần vàng để làm gì?

Phải chăng chúng ta đã nhìn nhận sai về vàng?

Hầu hết các nhà đầu tư cá nhân đánh giá vàng thông qua biến động giá cả. Nếu giá tăng, niềm tin sẽ củng cố. Nếu giá giảm, hàng loạt câu hỏi sẽ được đặt ra. Nhưng hãy thử đặt mình vào vị thế của một ngân hàng trung ương đang tích lũy vàng như một phần trong chương trình dự trữ chiến lược dài hạn.

Mục tiêu chính của họ có lẽ không phải là chứng kiến giá vàng tăng vào tháng tới, quý tới hay thậm chí là năm tới. Mục tiêu của họ có thể là tích lũy càng nhiều vàng vật chất càng tốt trước khi tầm quan trọng chiến lược của nó gia tăng.

Và bất chợt, việc giá giảm lại mang một ý nghĩa hoàn toàn khác.

Nếu bạn tin rằng vàng sẽ đóng vai trò lớn hơn nhiều trong hệ thống tiền tệ toàn cầu sau mười năm nữa, thì việc mua được vàng với giá rẻ hơn ngay lúc này chính là một cơ hội. Thực tế, điều mà một bên mua lớn chắc chắn không mong muốn là phải trả mức giá ngày càng cao trong khi vẫn đang trong quá trình tích lũy.

Họ tin rằng vàng có giá trị cao hơn thế. Chỉ là họ không nhất thiết muốn phải trả nhiều tiền hơn để sở hữu nó.

Các cường quốc lớn nhất thế giới hiểu rõ giá trị của vàng

Hoa Kỳ hiện vẫn là quốc gia nắm giữ lượng vàng chính thức lớn nhất thế giới, với khoảng 8.133 tấn. Trung Quốc và Nga cũng duy trì các khoản dự trữ đáng kể, sau khi đã thực hiện các chương trình tích lũy quy mô lớn trong một thời gian dài.

Các quốc gia này có hệ thống chính trị, ưu tiên kinh tế và tham vọng địa chính trị rất khác biệt. Tuy nhiên, họ đều cùng đánh giá cao những đặc tính tiền tệ độc đáo của vàng. Vàng không phải là nghĩa vụ nợ của bất kỳ chính phủ nào. Vàng không thể được tạo ra thông qua các chính sách tiền tệ.

Vàng không đòi hỏi bất kỳ lời hứa hoàn trả nào; hơn nữa, việc trực tiếp nắm giữ vàng vật chất đồng nghĩa với việc không phụ thuộc vào khả năng thanh toán của bất kỳ ngân hàng hay tổ chức tài chính nào.

Điều này khiến vàng trở nên đặc biệt giá trị trong một thế giới ngày càng bị định hình bởi nợ công, các cuộc đối đầu địa chính trị và những lo ngại về khả năng chống chịu của hệ thống tài chính.

Hãy xem xét các tham vọng kinh tế dài hạn của Trung Quốc. Thông qua các mối quan hệ thương mại quốc tế, sáng kiến cơ sở hạ tầng "Vành đai và Con đường", cùng những nỗ lực mở rộng phạm vi sử dụng đồng nhân dân tệ trong các giao dịch xuyên biên giới, Bắc Kinh đang tìm cách đạt được sự độc lập tài chính lớn hơn khỏi hệ thống vốn đang bị đồng đô la chi phối.

Trong tiến trình đó, vàng có thể đóng vai trò hỗ trợ ngày càng quan trọng. Không nhất thiết phải thông qua việc phát hành một loại tiền tệ được bảo chứng hoàn toàn bằng vàng, mà có thể thông qua việc tăng cường sử dụng vàng như một tài sản dự trữ, tài sản thế chấp hoặc một thành phần trong các thỏa thuận thanh toán quốc tế.

Và không giống như tiền giấy, vàng không thể dễ dàng được sản xuất ra để đáp ứng nhu cầu. Việc khai thác nguồn cung vàng mới đòi hỏi quá trình phát triển kéo dài nhiều năm. Tại bất kỳ thời điểm nào, lượng vàng vật chất hiện có đều là hữu hạn.

Vàng giảm là một cơ hội với họ

Sự suy yếu gần đây của giá vàng đã khiến các nhà đầu tư lo ngại, điều này hoàn toàn dễ hiểu. Lợi suất trái phiếu tăng, kỳ vọng về lãi suất thay đổi và những biến động tiền tệ đều có thể tạo ra áp lực đáng kể lên giá cả trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, giá thị trường sụt giảm không đồng nghĩa với việc tầm quan trọng chiến lược dài hạn của vàng đã suy giảm.

Trên thực tế, số liệu mới nhất về hoạt động mua vào của các ngân hàng trung ương cho thấy nhu cầu từ khu vực chính thức vẫn duy trì ở mức cao, bất chấp những thay đổi trong điều kiện thị trường.

Trong khi các nhà đầu tư cá nhân có thể coi việc giá giảm là một tín hiệu cảnh báo, thì các tổ chức với tầm nhìn đầu tư dài hạn hơn nhiều lại có thể nhìn thấy cơ hội để củng cố dự trữ của họ.

Thị trường có thể đang định giá vàng cho ba tháng tới, trong khi các ngân hàng trung ương có thể đang tích lũy vàng cho ba mươi năm tới. Sự khác biệt đó rất quan trọng.

Câu hỏi mà chẳng ai đặt ra

Chúng ta dành quá nhiều thời gian để thảo luận về giá trị của vàng. Nào là những biến động hàng ngày, các ngưỡng kháng cự, các đợt điều chỉnh giá, hay khả năng phục hồi trong tương lai gần. Nhưng có lẽ chúng ta nên dành nhiều thời gian hơn để tự hỏi: xét đến cùng, vàng dùng để làm gì?

Các cơ quan quản lý tiền tệ trên thế giới không tích lũy hàng trăm tấn vàng chỉ vì họ kỳ vọng vào một cơ hội giao dịch sinh lời vào thứ Ba tuần tới. Các quyết định của họ phản ánh những cân nhắc sâu rộng hơn về dự trữ, rủi ro và tương lai của tiền tệ.

Với việc lượng mua vào từ khu vực chính thức tăng 42% trong quý gần nhất, rõ ràng là những cân nhắc đó vẫn còn nguyên giá trị.

Hiện tại, vàng đang được giao dịch ở mức khoảng hơn 3.500 USD/ounce. Liệu mức giá này là đắt hay cực kỳ rẻ, chỉ có thời gian mới trả lời được. Nhưng rõ ràng là các tổ chức đang tích lũy vàng đều có tầm nhìn vượt xa mức giá hiện tại.

Có lẽ câu hỏi không phải là tại sao giá vàng lại giảm. Mà có lẽ câu hỏi đúng phải là: ai đang mua vào trong khi cả thế giới còn đang lo lắng về điều đó?

Theo Kitco