Sau 8 năm có mặt trên thị trường, Phở Cung Đình vừa được NielsenIQ ghi nhận đạt vị trí "Số 1 Việt Nam về sản lượng phở ăn liền bán ra cho người tiêu dùng".

Cụ thể, theo dữ liệu NielsenIQ trong 12 tháng cộng dồn liên tiếp đến tháng 6/2026, Phở Cung Đình dẫn đầu về sản lượng phở ăn liền bán ra cho người tiêu dùng. Phạm vi đo lường bao gồm Kênh Truyền thống, Kênh Hiện đại và Kênh Sỉ lẻ trên toàn quốc, ngoại trừ MM Mega Market Việt Nam.

Ra mắt năm 2018 bởi Công ty Cổ phần Công nghệ Thực phẩm Châu Á (AFOTECH), Phở Cung Đình được phát triển theo định hướng đưa hương vị phở Hà Nội vào một sản phẩm ăn liền tiện lợi. Thay vì chỉ tập trung vào yếu tố nhanh gọn, thương hiệu lựa chọn khai thác những thành phần đặc trưng của món phở truyền thống để tạo dấu ấn riêng trên thị trường.

Một trong những điểm khác biệt được AFOTECH chú trọng trong quá trình phát triển sản phẩm là nước dùng. Doanh nghiệp cho biết đã nghiên cứu và đưa gói nước cốt xương hầm cô đặc vào sản phẩm phở ăn liền, nhằm tái hiện vị ngọt thanh của nước dùng truyền thống.

Bên cạnh nước cốt xương hầm, công thức sản phẩm còn kết hợp các loại gia vị quen thuộc như quế, hồi và thảo quả. Sợi phở được bổ sung gạo ST25 nhằm cải thiện độ dai mềm, trong khi các thành phần ăn kèm như gói rau có topping đầu hành và tương ớt lên men tự nhiên được sử dụng để hoàn thiện hương vị.

Theo AFOTECH, doanh nghiệp sẽ tiếp tục đầu tư nghiên cứu, cải tiến công thức và hoàn thiện sản phẩm. Các hạng mục được chú trọng bao gồm nguyên liệu, sợi phở, nước cốt, gia vị, bao bì, định lượng và sự tiện lợi trong quá trình sử dụng.

Đây là những yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của người tiêu dùng, từ chất lượng món ăn sau khi chế biến đến tính thuận tiện khi sử dụng trong đời sống hằng ngày.

Về dài hạn, AFOTECH định hướng phát triển Phở Cung Đình theo hướng nâng tầm ngành hàng phở ăn liền, đồng thời duy trì những giá trị đặc trưng của ẩm thực Việt Nam.