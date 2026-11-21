Ngày 09/09/2026, ở sự kiện “Surprise and Shine” tại Apple Park (Cupertino, California, Mỹ), Apple chỉ giới thiệu các mẫu cao cấp: iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max và iPhone Duo, chiếc iPhone màn hình gập đầu tiên của hãng. iPhone 18 bản tiêu chuẩn và iPhone Air thế hệ thứ hai không được nhắc đến.

Hai mẫu máy này vẫn nằm trong kế hoạch của Apple và dự kiến ra mắt đầu năm 2027. Theo Kim Yeong-ho, phóng viên công nghệ kỳ cựu của tờ ETNews (Hàn Quốc), các nguồn tin thân cận cho biết iPhone 18 và iPhone Air 2 sẽ cùng ra mắt vào tháng 3/2027.

Rò rỉ thiết kế của iPhone Air 2 với cụm camera kép

Nguồn tin cho biết Samsung và LG sẽ cung cấp tấm nền màn hình cho hai mẫu iPhone mới. Samsung là nhà cung cấp độc quyền cho iPhone Air 2. Màn hình của iPhone 18 do cả Samsung và LG cùng sản xuất.

“Samsung Display dự kiến sẽ bắt đầu sản xuất hàng loạt màn hình cho iPhone Air 2 vào tháng 1/2027, trong khi LG Display sẽ bắt đầu từ cuối năm nay (2026 - PV). Các nhà sản xuất tấm nền màn hình Hàn Quốc dường như đang điều chỉnh kế hoạch sản xuất để phù hợp với thời điểm ra mắt sản phẩm vào tháng 3”, Kim Yeong-ho cho biết.

Lịch sản xuất linh kiện thường là dấu hiệu khá rõ về thời điểm một sản phẩm ra mắt. Màn hình phải được làm trước vài tháng để kịp lắp ráp và phân phối. Vì vậy, việc hai hãng Hàn Quốc chuẩn bị sản xuất từ cuối năm 2026 và tháng 1/2027 khớp với mốc tháng 3/2027.

iPhone Air 2 được dự báo sẽ giữ được độ mỏng nhẹ ấn tượng và có camera tốt hơn, hiệu năng cao hơn so với dòng tiền nhiệm

Ngoài sự kiện tháng 9 hằng năm dành cho iPhone mới, Apple cũng thường ra mắt sản phẩm vào tháng 3. Đây là lúc thị trường chững lại sau mùa mua sắm cuối năm. Tháng 3/2026, Apple đã giới thiệu iPhone 17e, iPad Air và các mẫu máy Mac mới.

Ra mắt iPhone 18 và iPhone Air 2 vào tháng 3/2027 cũng được cho là giúp Apple cạnh tranh trực tiếp với dòng Galaxy S27 của Samsung. Dòng máy này nhiều khả năng được giới thiệu vào cuối tháng 1/2027.

Theo các thông tin rò rỉ, iPhone 18 vẫn giữ thiết kế của iPhone 17 nhưng được nâng cấp phần cứng bên trong. Máy dùng chip A20 Pro, giống iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max. Giá bán được cho là sẽ cao hơn bản tiền nhiệm.

iPhone Air 2 cũng được cho là dùng chip A20 Pro, có pin dung lượng lớn hơn và cụm camera kép ở mặt lưng. iPhone Air thế hệ đầu chỉ có một camera sau, nên camera kép được xem là thay đổi người dùng dễ nhận thấy nhất.

Năm 2027 được dự đoán sẽ là một năm bận rộn với Apple. Phóng viên công nghệ Mark Gurman (Bloomberg), người theo sát hoạt động của hãng, cho biết Apple sẽ ra mắt từ 15 đến 17 thiết bị phần cứng trong năm này.

Nguồn tin của Gurman cho biết CEO John Ternus đã yêu cầu đẩy nhanh việc phát triển và ra mắt thiết bị phần cứng. John Ternus chính thức thay Tim Cook làm CEO Apple từ ngày 01/09/2026. Ông từng là Giám đốc phần cứng của Apple và dường như muốn tạo dấu ấn trong năm đầu tiên làm CEO.