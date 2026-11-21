Kỷ lục được giữ vững trong khi cụm trang trại tại Nghệ An không ngừng nâng cấp: số hóa toàn chuỗi bằng AI, Big Data, IoT; vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn và đạt trạng thái trung hòa carbon.

"Một kỷ lục của tầm nhìn, của trí tuệ và của khát vọng Việt Nam"

Cụm trang trại đạt kỷ lục thế giới của Tập đoàn TH tọa lạc tại tỉnh Nghệ An, gồm 3 cụm với 9 trang trại trên diện tích quy hoạch 8.100 ha, cùng hàng nghìn hecta cánh đồng cỏ Guinea Mombasa, ngô và hướng dương – nguồn thức ăn chủ động cho đàn bò. Bò sữa TH thuộc giống HF cao sản thuần chủng, nhập khẩu chủ yếu từ New Zealand và Mỹ, cho năng suất sữa bình quân gần 40 lít/con/ngày, thuộc nhóm cao hàng đầu Việt Nam và Đông Nam Á.

Nhà máy Sữa TH với 30 dây chuyền tự động hóa, công suất khoảng 500 triệu lít/năm (tương đương khoảng 1.300 tấn sữa tươi/ngày), cung cấp sản phẩm cho hệ thống kênh phân phối truyền thống, hiện đại và hơn 400 cửa hàng TH true mart trên khắp cả nước.

Hệ thống cánh tay tưới hiện đại phục vụ tưới tiêu cho các cánh đồng nguyên liệu rộng lớn của Tập đoàn TH.

Toàn bộ các khâu từ trồng cỏ, chăn nuôi, vắt sữa, chế biến đến phân phối được vận hành trong một chuỗi giá trị khép kín "từ đồng cỏ xanh tới ly sữa sạch". TH ứng dụng đồng bộ trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big Data), Internet vạn vật (IoT) cùng các hệ thống quản trị hiện đại: công nghệ quản lý đàn Afifarm (Israel), Uniform Agri (Hà Lan), quy trình quản lý dịch bệnh, thú y của New Zealand, công nghệ vắt sữa của Waikato Milking System và hệ thống quản lý dữ liệu đồng bộ SAP S4Hana.

Nhờ những yếu tố kể trên, TH không chỉ khắc chế được điều kiện khí hậu nhiệt đới vốn không thuận lợi cho chăn nuôi bò sữa, mà còn tạo ra nguồn sữa tươi sạch, ổn định và đạt tiêu chuẩn quốc tế.

Mỗi cá thể bò tại trang trại TH đều được đeo chip điện tử để theo dõi sức khỏe.

Chia sẻ về kỷ lục của Tập đoàn TH, Tiến sỹ Biswaroop Roy Chowdhury – Chủ tịch Liên minh Kỷ lục Thế giới – cho biết: "Kỷ lục này đã được TH duy trì liên tục từ năm 2020, khẳng định năng lực tiên phong và vị thế của doanh nghiệp trong lĩnh vực đổi mới, ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất và chế biến thực phẩm".

Còn TS. Lê Doãn Hợp – Chủ tịch Hội đồng Xác lập Tổ chức Kỷ lục Việt Nam thì nhận định:"Kỷ lục của TH là một kỷ lục của tầm nhìn, của trí tuệ và của khát vọng Việt Nam. Điều tôi tâm đắc nhất là từ đồng đất Việt Nam, một doanh nghiệp Việt Nam đã tạo dựng được một mô hình đạt tầm vóc thế giới. Đây không chỉ là niềm tự hào của TH, mà còn là niềm tự hào của ngành nông nghiệp và của đất nước".

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An được triển khai từ tháng 10/2009.

Đặt nền móng cho cuộc cách mạng sữa tươi sạch, vì tầm vóc Việt

Dự án chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa tập trung quy mô công nghiệp công nghệ cao tại Nghệ An được triển khai từ tháng 10/2009 với tổng vốn đầu tư 1,2 tỷ USD. Năm 2015, cụm trang trại từng được Tổ chức Kỷ lục Châu Á (Asian Book of Records) xác lập kỷ lục "Cụm trang trại chăn nuôi bò sữa và chế biến sữa ứng dụng công nghệ cao lớn nhất Châu Á".

Tổng sản lượng sữa tươi nguyên liệu từ các trang trại bò sữa TH và chăn nuôi theo chuẩn của trang trại TH đạt 372 triệu lít trong năm 2025.

Theo triết lý "Trân quý Mẹ Thiên nhiên", cụm trang trại vận hành theo mô hình kinh tế tuần hoàn: sản phẩm phụ của quy trình này trở thành nguyên liệu đầu vào của quy trình khác. Bùn sinh học, phân thải được thu gom bằng ống kín, xử lý và tái sử dụng thành phân bón hữu cơ và vật liệu đệm nền chuồng. Nhờ các biện pháp này, các trang trại của Tập đoàn TH đã giảm được đáng kể lượng phát thải khí metan so với biện pháp thông thường.

Hiện nay, Tập đoàn TH có hai công ty thành viên là Công ty CP Sữa TH và Công ty TNHH Nước tinh khiết Núi Tiên đã được Control Union xác nhận trung hòa carbon theo tiêu chuẩn quốc tế cho giai đoạn năm 2023 và năm 2024 và cam kết duy trì trong các giai đoạn tiếp theo. Đầu năm 2026, 11 sản phẩm sữa và đồ uống TH đạt chứng nhận carbon theo tiêu chuẩn ISO 14068 cho kỳ báo cáo năm 2024.

Nguồn sữa tươi sạch từ cụm trang trại là nền tảng để TH kiên trì theo đuổi sứ mệnh "Vì một Việt Nam hùng cường – Vì tầm vóc Việt", đặc biệt chú trọng "lứa tuổi vàng" từ 2 đến 12 tuổi – giai đoạn hoàn thiện khoảng 86% chiều cao tối đa của con người.