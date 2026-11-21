Với chiều cao thiết kế 610 m, gồm 150 tầng, Chicago Spire từng được kỳ vọng trở thành tòa nhà cao nhất Tây Bán cầu. Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đã khiến dự án hàng tỷ USD này phải dừng thi công khi mới hoàn thành các hạng mục nền móng.

Nằm bên bờ sông Chicago, gần khu vực hồ Michigan, Chicago Spire từng là một trong những dự án bất động sản tham vọng nhất tại Mỹ. Công trình được thiết kế bởi kiến trúc sư người Tây Ban Nha Santiago Calatrava, với hình dáng xoắn ốc độc đáo, lấy cảm hứng từ làn khói cuộn lên từ một đống lửa.

Theo phương án thiết kế được công bố, tòa nhà có chiều cao khoảng 2.000 feet, tương đương 610 m, gồm 150 tầng. Quy mô này vượt xa nhiều công trình nổi tiếng tại Mỹ thời điểm đó, đồng thời đưa Chicago Spire vào nhóm những tòa nhà chọc trời cao nhất từng được lên kế hoạch trên thế giới.

Để hình dung về chiều cao của công trình, Chicago Spire nếu được xây dựng hoàn chỉnh sẽ cao gấp khoảng 1,7 lần Landmark 72 tại Hà Nội (cao khoảng 350 m) và 1,3 lần Landmark 81 tại TP HCM (cao 461,2 m).

Không chỉ gây chú ý bởi chiều cao, Chicago Spire còn được thiết kế như một tổ hợp căn hộ cao cấp quy mô lớn. Tòa nhà dự kiến có khoảng 1.200-1.300 căn hộ, với tổng diện tích sàn khoảng 278.700 m2. Các căn hộ được định hướng phục vụ phân khúc khách hàng thượng lưu, trong khi những tầng trên cùng được bố trí các căn penthouse có giá trị đặc biệt cao.

Ý tưởng về công trình bắt đầu được giới thiệu từ năm 2005 dưới tên gọi Fordham Spire. Sau khi nhà phát triển Shelbourne Development Group của Ireland tiếp quản khu đất vào năm 2006, dự án được điều chỉnh thiết kế, nâng quy mô lên 150 tầng và đổi tên thành Chicago Spire.

Đến năm 2007, công trường chính thức bắt đầu triển khai các hạng mục nền móng. Đây là phần việc đòi hỏi kỹ thuật phức tạp bởi tòa tháp có chiều cao rất lớn, trong khi vị trí xây dựng nằm gần bờ sông Chicago và hồ Michigan.

Theo phương án kỹ thuật, hệ thống móng sử dụng hàng chục cọc bê tông và thép có chiều sâu khoảng 34 m, kết hợp kết cấu vòng vây đường kính hơn 31 m để phục vụ thi công. Những hạng mục này được thiết kế nhằm truyền tải trọng của tòa nhà xuống nền đất và lớp đá bên dưới.

Tuy nhiên, tham vọng xây dựng tòa tháp nhanh chóng vấp phải trở ngại từ thị trường tài chính. Năm 2008, cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu khiến nguồn tín dụng cho bất động sản suy giảm mạnh. Anglo Irish Bank, một trong những đơn vị cấp vốn cho dự án, không thể tiếp tục hỗ trợ tài chính như kế hoạch. Chủ đầu tư cũng không tìm được nguồn vốn thay thế để duy trì tiến độ.

Theo hồ sơ vụ kiện được tòa án Mỹ công bố, đến đầu năm 2008, dự án đã hoàn thành phần lớn công tác thiết kế, tiếp thị, bán hàng cùng hệ thống nền móng và kết cấu ngầm, với chi phí khoảng 300 triệu USD. Tuy nhiên, đến tháng 8 cùng năm, việc phát triển Chicago Spire rơi vào bế tắc do thiếu thanh khoản.

Công trường sau đó bị bỏ dở, để lại một hố đào lớn cùng những hạng mục nền móng chưa thể tiếp tục phát triển thành tòa tháp. Năm 2010, Anglo Irish Bank tiến hành các thủ tục tịch thu tài sản bảo đảm liên quan đến khoản vay khoảng 77 triệu USD của chủ đầu tư.

Dù từng xuất hiện một số phương án tìm kiếm nhà đầu tư mới để hồi sinh dự án, Chicago Spire cuối cùng không thể trở lại như thiết kế ban đầu. Năm 2014, quá trình tranh chấp và xử lý tài sản của dự án đi đến hồi kết, khu đất được chuyển giao cho chủ nợ lớn nhất là Related Midwest. Đơn vị này sau đó xác nhận không tiếp tục xây dựng Chicago Spire.

Sau nhiều năm bị bỏ trống, khu đất từng dành cho tòa tháp 610 m được đưa vào một kế hoạch phát triển bất động sản mới. Năm 2024, công trường tại đây chính thức được khởi động lại với dự án gồm hai tòa tháp nhà ở, thay thế hoàn toàn ý tưởng xây dựng Chicago Spire.



