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Thay vì phá bỏ một công trình công nghiệp có tuổi đời hơn 120 năm, các kỹ sư Thụy Sĩ đã sử dụng hệ thống đường ray, xe đẩy chuyên dụng và kích thủy lực để di chuyển nguyên tòa nhà nặng 6.200 tấn đến vị trí mới, nhường mặt bằng cho dự án mở rộng nhà ga Oerlikon tại Zurich.

Công trình được di dời là tòa nhà hành chính cũ của nhà máy Maschinenfabrik Oerlikon, nằm tại quận Oerlikon, thành phố Zurich, Thụy Sĩ. Được xây dựng từ năm 1889, tòa nhà dài khoảng 80 m, rộng 12 m và là một trong những dấu tích công nghiệp quan trọng còn sót lại của khu vực phía Bắc Zurich.

Năm 2012, công trình này đứng trước nguy cơ bị phá bỏ do nằm trên khu đất được quy hoạch xây dựng thêm đường ray số 7 và số 8 cho nhà ga Oerlikon. Tuy nhiên, kế hoạch phá dỡ vấp phải sự phản đối của người dân địa phương. Một chiến dịch kiến nghị được tổ chức nhằm bảo vệ tòa nhà, bởi đây không chỉ là một công trình kiến trúc cũ mà còn gắn với lịch sử phát triển công nghiệp của khu vực.

Maschinenfabrik Oerlikon được thành lập từ thế kỷ XIX, từng sản xuất máy công cụ, vũ khí và đầu máy điện. Trong nhiều thập kỷ, doanh nghiệp này đóng góp đáng kể vào quá trình đưa Oerlikon trở thành một trung tâm sản xuất và phát triển công nghệ quan trọng của Zurich.

Trước sức ép từ cộng đồng, chính quyền thành phố Zurich, Công ty Đường sắt Liên bang Thụy Sĩ (SBB), ABB – chủ sở hữu khi đó của tòa nhà – và Swiss Prime Site đã cùng xem xét phương án thay thế phá dỡ. Giải pháp được lựa chọn là di chuyển toàn bộ công trình đến một vị trí khác mà không cần tháo rời thành từng phần.

Một nghiên cứu khả thi được chính quyền Zurich đặt hàng từ năm 2008. Kết quả cho thấy phương án này có thể thực hiện về mặt kỹ thuật, với điều kiện công trình được gia cố và đặt trên một hệ thống móng mới đủ khả năng phân bổ tải trọng trong suốt quá trình di chuyển.

Gia cố kết cấu trước khi đưa tòa nhà lên đường ray

Quá trình chuẩn bị kéo dài khoảng 10 tháng. Thách thức lớn nhất là tách công trình khỏi hệ thống móng ban đầu mà không làm biến dạng tường, sàn và mái nhà.

Để thực hiện, các kỹ sư thay thế những bức tường chịu lực ở tầng hầm bằng các cột thép được tính toán để tiếp nhận tải trọng của toàn bộ tòa nhà. Hệ thống cột này tạo ra những điểm đỡ có kiểm soát, giúp chuyển trọng lượng công trình sang kết cấu mới mà không phụ thuộc vào phần móng cũ.

Sau đó, một bản bê tông lớn được xây dựng bên dưới tòa nhà, đóng vai trò như nền móng tạm thời và tạo thành kết cấu cứng để giữ toàn bộ công trình ổn định trong quá trình dịch chuyển.

Các đường ray song song được lắp đặt trên bản bê tông. Tòa nhà sau đó được đặt lên những xe đẩy chuyên dụng có khả năng phân bổ tải trọng trên nhiều điểm đỡ, hạn chế nguy cơ quá tải cục bộ và nghiêng lệch kết cấu.

Với khối lượng khoảng 6.200 tấn, chiều dài 80 m và chiều rộng 12 m, công trình đòi hỏi hệ thống nâng đỡ phải hoạt động đồng bộ. Chỉ một sai lệch về độ cao giữa các điểm đỡ cũng có thể gây nứt hoặc biến dạng kết cấu.

Dịch chuyển 60 m bằng hệ thống kích thủy lực

Lực đẩy để đưa tòa nhà đến vị trí mới được tạo ra bởi các kích thủy lực. Thiết bị này đẩy kết cấu nền theo từng khoảng nhỏ, khiến hệ thống xe chuyên dụng từ từ di chuyển dọc theo đường ray.

Tốc độ dịch chuyển trung bình vào khoảng 4 m/giờ. Việc duy trì tốc độ chậm giúp đội ngũ kỹ thuật liên tục kiểm tra độ thẳng hàng, độ ổn định và tình trạng kết cấu trước mỗi lần tiếp tục di chuyển.

Chiến dịch được triển khai ngày 22/5/2012. Sau khi hoàn thành hành trình khoảng 60 m, tòa nhà được đưa đến vị trí mới ở phía Tây địa điểm ban đầu.

Điểm đáng chú ý là công trình được di chuyển nguyên trạng. Tường ngoài, cửa sổ, sàn và mái nhà vẫn được giữ nguyên, thay vì tháo dỡ rồi lắp dựng lại ở địa điểm khác. Các can thiệp chủ yếu tập trung vào phần móng và tầng hầm để lắp đặt hệ thống chịu lực và thiết bị vận chuyển.

Theo SWI swissinfo.ch, đây là hoạt động di dời công trình có quy mô lớn nhất thuộc loại này tại châu Âu vào thời điểm đó. Thành công của dự án là kết quả phối hợp giữa tính toán kết cấu, công nghệ thủy lực, hệ thống móng tạm thời, phương tiện vận chuyển chuyên dụng và hoạt động giám sát liên tục.

Chi phí hơn 10 triệu franc Thụy Sĩ

Theo thông tin được chính quyền Zurich công bố trước khi triển khai, tổng chi phí di dời công trình dự kiến vượt 10 triệu franc Thụy Sĩ. Swiss Prime Site, đơn vị sở hữu khu đất mới và dự kiến tiếp nhận tòa nhà, chịu phần lớn chi phí liên quan đến hoạt động này.

Chính quyền thành phố cũng tham gia bằng việc bố trí mặt bằng và chia sẻ một phần rủi ro tài chính để phương án bảo tồn được thực hiện.

Sau khi tòa nhà được đưa khỏi vị trí cũ, mặt bằng dành cho việc xây dựng hai đường ray mới tại nhà ga Oerlikon được giải phóng. Nhờ đó, dự án mở rộng hạ tầng đường sắt vẫn có thể tiếp tục mà không phải phá bỏ một trong những công trình còn sót lại của lịch sử công nghiệp địa phương.