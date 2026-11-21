Trang bị của Mazda CX-5 thế hệ mới

Theo bảng thông số được lan truyền, Mazda CX-5 thế hệ mới có 4 phiên bản: 2.5 Deluxe, 2.5 Luxury, 2.5 Premium (cả ba đều dẫn động cầu trước) và 2.5 Signature AWD (dẫn động 4 bánh). Cả 4 bản đều dùng chung động cơ xăng 2.5L, công suất 185 mã lực, mô-men xoắn 257 Nm, hộp số tự động 6 cấp. Như vậy, giờ đây người dùng sẽ không còn tuỳ chọn động cơ 2.0L như bản cũ đang mở bán.

Mazda CX-5 thế hệ mới ở Hà Nội. Ảnh: Ta Long

Điểm đáng chú ý là màn hình trung tâm đã lên tới 12,9 inch trên 3 bản thấp, riêng bản Signature AWD dùng màn 15,6 inch, lớn hơn cả máy tính bảng iPad. Xe có đồng hồ kỹ thuật số 10,25 inch, hỗ trợ Apple CarPlay và Android Auto không dây trên toàn bộ các phiên bản. Từ bản Luxury trở lên có thêm màn hình hiển thị HUD, cửa sau mở điện rảnh tay. Bản Premium và Signature AWD được trang bị cửa sổ trời toàn cảnh, camera 360 độ, hệ thống âm thanh Bose 12 loa.

Về an toàn, cả 4 bản đều có sẵn một bộ ADAS tương đối đầy đủ ngay từ bản thấp nhất, gồm điều khiển hành trình chủ động, hỗ trợ giữ làn, cảnh báo điểm mù, cảnh báo phương tiện cắt ngang phía sau, hỗ trợ tránh va chạm. Từ bản Premium trở lên có thêm cảnh báo phương tiện cắt ngang phía trước và giám sát người lái. Riêng bản Signature AWD có thêm đèn pha thích ứng ALH, chế độ lái off-road và hỗ trợ xuống dốc HDC.

Tất cả những thông tin trên vẫn chưa được phía THACO Auto xác nhận chính thức.

So với các đối thủ cùng phân khúc, tầm giá nào là hợp lý?

Nếu nhìn vào gói trang bị kể trên, cấu hình của Mazda CX-5 thế hệ mới ở mức Premium và Signature AWD gần như không thua kém, thậm chí vượt một số mẫu xe cùng phân khúc C hiện đang bán tại Việt Nam.

Các đối thủ cùng phân khúc C hiện có giá như Hyundai Tucson từ 769 triệu đồng (bản máy xăng) đến 1,089 tỷ đồng (bản Hybrid). Kia Sportage từ 769 triệu đến 929 triệu đồng (bản máy xăng 2.0G) và từ 999 triệu đến 1,099 tỷ đồng (bản Hybrid). Honda CR-V cũng có cả bản máy xăng và hybrid e:HEV, giá từ 1,039 tỷ đến 1,25 tỷ đồng; Ford Territory chỉ có máy xăng, giá từ 739 triệu đến 916 triệu đồng.

Các đối thủ của Mazda CX-5 đều trong khoảng giá 800-900 triệu đồng đối với bản thuần xăng và trên 1 tỷ đồng ở các biến thể hybrid. Ảnh: Car And Driver

Đặt lên bàn cân, một chiếc Mazda CX-5 Premium hay Signature AWD với màn hình lớn, camera 360 độ, dàn âm thanh Bose và dàn ADAS đầy đủ, nếu neo giá quanh mốc 900 triệu đến hơn 1 tỷ đồng như một số đại lý đang rao, thì không phải là mức giá nằm ngoài vùng giá chung của phân khúc.

Vì sao người dùng vẫn thấy "đắt"?

Thực tế, một số đại lý đang chào giá Mazda CX-5 thế hệ mới dự kiến từ khoảng 900 triệu đồng, và đây cũng là con số được đề cập khi tổng hợp bảng thông số bị lộ. Mức này khiến không ít người dùng phản ứng, cho rằng xe "đắt" hơn so với kỳ vọng.

Mazda CX-5 thế hệ cũ tại Việt Nam có mức giá rất dễ tiếp cận ở thời điểm cuối vòng đời.

Rào cản tâm lý này đến từ chính mức giá của CX-5 thế hệ hiện hành. Xe đang được niêm yết từ gần 700 triệu đồng, còn giá thực tế tại đại lý có thể chỉ dưới 650 triệu đồng. Khi người dùng quen với vùng giá đó, một mức giá dự kiến cao hơn 250-300 triệu đồng cho thế hệ mới dễ tạo cảm giác "đắt đột ngột", dù đang so sánh một chiếc xe đời cũ đã bán nhiều năm với một chiếc xe hoàn toàn mới.

Vì sao Mazda CX-5 thế hệ mới khó có thể rẻ được?

Có nhiều lý do chính khiến Mazda CX-5 thế hệ mới khó lòng giữ được mức giá gần với bản hiện hành, dù chuyển sang lắp ráp trong nước.

Thứ nhất, đây là một thế hệ xe hoàn toàn mới (all-new), dùng nền tảng khác với bản đang bán. THACO phải thay khuôn dập (nhập theo thiết kế khung vỏ hoàn toàn mới của CX-5 thế hệ này) cùng các thiết bị lắp ráp tương ứng, vì khung vỏ thế hệ mới khác thế hệ cũ. Chi phí đầu tư ban đầu này khá lớn, và trong giai đoạn đầu khi dây chuyền còn mới, hoàn toàn chưa được khai thác hết công suất hay tối ưu quy trình, nên chi phí sản xuất trên mỗi xe khó có thể rẻ ngay được.

Một mẫu xe đang bán lâu năm như Mazda CX-5 hiện hành có giá rẻ hơn phần lớn vì dây chuyền sản xuất đã qua nhiều năm sử dụng, phần chi phí đầu tư ban đầu đã được khấu hao gần hết. Ở đúng thời điểm thế hệ thứ hai mới ra mắt năm 2017, khi dây chuyền còn mới và chi phí đầu tư chưa được bù đắp, mức giá thường neo ở vùng cao hơn, khi đó là từ 879 triệu - 989 triệu đồng. Cá biệt năm 2019 ra mắt bản facelift, cấu hình cao cấp nhất khi đó là máy 2.5L, AWD có giá 1,149 tỷ đồng.

Mazda CX-5 bước sang thế hệ mới khiến THACO phải đầu tư lại hệ thống dây chuyền lắp ráp mới. Ảnh: Car And Driver

Thứ hai, xe không còn tùy chọn máy 2.0L, mà chỉ còn duy nhất máy 2.5L, trong khi máy 2.0L ở thế hệ trước vốn có giá rẻ hơn và cũng chịu bậc thuế tiêu thụ đặc biệt thấp hơn. Đây không phải điều riêng của thị trường Việt Nam bởi tại Mỹ và châu Âu, Mazda cũng đã bỏ hẳn máy 2.0L cơ bản, thay thế hoàn toàn bằng máy 2.5L cho thế hệ mới. Việc một thị trường riêng lẻ như Việt Nam giữ lại tùy chọn máy 2.0L trong khi các thị trường lớn đã bỏ, trên thực tế khó xảy ra, vì thường cần được hãng mẹ phê duyệt một cấu hình động cơ riêng chỉ cho một thị trường nhỏ, kéo theo chi phí đăng kiểm và sản xuất không nhỏ.

Việc chỉ còn máy 2.5L cũng kéo theo một hệ quả về thuế. Theo biểu thuế tiêu thụ đặc biệt hiện hành, xe dưới 9 chỗ dùng động cơ xăng dung tích trên 2.000 - 2.500 cm3 chịu mức thuế 50%, cao hơn hẳn mức 40% áp cho động cơ trên 1.500 - 2.000 cm3 (bao gồm máy 2.0L của thế hệ trước). Trong khi đó, nhiều đối thủ cùng phân khúc vẫn dùng động cơ dung tích nhỏ hơn 2.0L, nên chịu bậc thuế thấp hơn. Vì vậy, chỉ riêng việc chuyển hẳn sang máy 2.5L cũng đã khiến CX-5 thế hệ mới phải gánh thêm một phần thuế so với chính thế hệ trước, chứ chưa kể đến các đối thủ dùng máy nhỏ hơn.

Mazda CX-5 mới sẽ có khối động cơ mạnh mẽ ngay từ bản tiêu chuẩn, thay cho loại 2.0L như thế hệ cũ. Ảnh: Car And Driver

Thứ tư, chính dàn trang bị dày đặc ngay từ bản tiêu chuẩn cũng là một phần nguyên nhân khiến giá khởi điểm khó thấp. Theo bảng thông số bị lộ, ngay cả bản thấp nhất Deluxe cũng đã có màn hình 12,9 inch, màn hình kỹ thuật số, Apple CarPlay/Android Auto không dây và một bộ ADAS tương đối đầy đủ, chứ không phải những trang bị dành riêng cho bản cao cấp rồi mới trang bị dần xuống các bản thấp hơn như nhiều mẫu xe khác. Nếu muốn đưa giá khởi điểm xuống thấp hơn mốc 900 triệu đồng đang được đồn đoán, nhiều khả năng Mazda sẽ phải cắt giảm đáng kể các trang bị này ở bản tiêu chuẩn, điều chưa thấy xuất hiện trong bảng thông số hiện tại.

Thứ năm, bản thân định hướng thương hiệu của Mazda cũng đang thay đổi theo chiều hướng cao cấp hơn. Theo chuyên gia Đoàn Anh Dũng - Phụ trách nội dung trang Oto.com.vn, Mazda toàn cầu đã chuyển hướng sang định vị "Japanese Premium" và CX-5 thế hệ mới được cho là sẽ thay đổi lớn về cấu hình theo định hướng này. Nói cách khác, mức giá cao hơn thế hệ trước không hẳn là một sự cố ngoài ý muốn, mà nhiều khả năng nằm trong chủ đích định vị lại thương hiệu của Mazda, chứ không đơn thuần chỉ vì chi phí sản xuất hay thuế.