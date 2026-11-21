Lễ ra mắt LẦN ĐẦU TIÊN thị trường vận tải hành khách liên tỉnh có xe GIƯỜNG NẰM THUẦN ĐIỆN EV chất lượng cao

FUTA Bus Lines công bố đưa vào khai thác 100 xe khách giường nằm liên tỉnh thuần điện điện KIMLONG99-EV phiên bản 34 giường, trước mắt phục vụ các tuyến Đà Lạt, Cần Thơ và Trà Ôn (Vĩnh Long). Đây là lần đầu tiên, không chỉ riêng tại Việt Nam, dòng xe giường nằm thuần điện EV do một doanh nghiệp Việt Nam tự nghiên cứu, sản xuất được đưa vào chạy vận tải hành khách liên tỉnh. Đồng thời, doanh nghiệp công bố đã chuyển đổi phương tiện xe city buýt thuần điện EV tại TP. Cần Thơ và Đà Lạt trong ngày 20/11/2026.

Không chỉ dừng lại ở việc đưa phương tiện thuần điện vào khai thác, Công ty Phương Trang còn hướng đến đầu tư đồng bộ từ công nghệ pin, giải pháp sạc đến hệ thống trạm sạc hiện đại, từng bước hình thành nền tảng liên kết hạ tầng phục vụ quá trình chuyển đổi năng lượng trong lĩnh vực vận tải hành khách.

Điều này khẳng định quyết tâm của doanh nghiệp trong việc đổi mới phương tiện, nâng cao chất lượng phục vụ hành khách và từng bước hiện thực hóa hệ sinh thái giao thông xanh đồng bộ, hiện đại và bền vững.

Nâng tầm trải nghiệm cho hành khách

KIMLONG99-EV được trang bị động cơ điện tiên tiến, kết hợp hệ thống Pin BYD với dung lượng 357 kWh, chạy được hơn 450 km/1 lần sạc. Hệ truyền động thuần điện giúp phương tiện vận hành êm ái, giảm tiếng ồn và không phát thải trực tiếp từ ống xả trong quá trình hoạt động.

Việc đưa công nghệ truyền động điện vào dòng xe giường nằm liên tỉnh không chỉ thể hiện bước chuyển đổi về công nghệ ô tô mà còn mở ra hướng tiếp cận mới đối với hoạt động vận tải đường dài. Qua đó, góp phần giảm tác động khí thải môi trường, đồng thời nâng cao chất lượng dịch vụ và trải nghiệm của hành khách.

Đặc biệt, không gian vận hành yên tĩnh hơn, hạn chế tiếng ồn từ động cơ - đặc trưng của phương tiện sử dụng động cơ đốt trong, là những yếu tố góp phần mang đến hành trình thoải mái, tiện nghi hơn nhiều cho hành khách trên chặng đường dài.

"Tiên phong với hành trình xanh – Kiến tạo tương lại xanh" không chỉ là thông điệp của sự kiện mà còn thể hiện định hướng và cam kết của FUTA trong hành trình đổi mới, mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.

Sau dấu mốc FUTA Bus Lines tiếp nhận lô 100 xe KIMLONG99-EV từ KIM LONG MOTOR Huế vào ngày 23/10/2026, trong giai đoạn triển khai đầu tiên, 100 xe khách giường nằm thuần điện EV được phân bổ khai thác 03 tuyến Đà Lạt –TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ –TP. Hồ Chí Minh và Trà Ôn (Vĩnh Long) –TP. Hồ Chí Minh.

Việc lựa chọn triển khai phương tiện tại các tuyến trên được thực hiện trong định hướng từng bước ứng dụng công nghệ xe điện vào hệ thống vận tải quốc gia, kết hợp yêu cầu tổ chức vận hành và khả năng đáp ứng của hạ tầng trạm sạc.

FUTA Bus Lines mang đến cho hành khách thêm lựa chọn di chuyển hiện đại, tiện nghi và thân thiện với môi trường, đồng thời từng bước tích lũy kinh nghiệm tổ chức vận hành phương tiện thuần điện trên các tuyến liên tỉnh.

Đây không chỉ là bước đổi mới về công nghệ phương tiện mà còn là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển dịch vụ vận tải hành khách của FUTA Bus Lines, gắn mục tiêu nâng cao chất lượng phục vụ với định hướng chuyển đổi vận tải xanh.

Công bố chuyển đổi xe city buýt thuần điện EV tại một số địa phương

Bên cạnh sự kiện ra mắt xe khách giường nằm liên tỉnh thuần điện EV, ngày 20/11 vừa qua, Công ty Phương Trang đã thực hiện chương trình chuyển đổi phương tiện xe city buýt thuần điện EV tại TP. Cần Thơ và Đà Lạt.

Đặc biệt tại TP. Cần Thơ và Đà Lạt, đây là những tuyến buýt thuần điện đầu tiên, góp phần tiên phong thúc đẩy quá trình hiện đại hóa hệ thống vận tải hành khách công cộng, thân thiện với môi trường và phù hợp với đặc trưng của đô thị du lịch và nhu cầu nâng cao chất lượng dịch vụ di chuyển cho người dân, du khách.

KIMLONG99-EV được trang bị động cơ điện tiên tiến, kết hợp hệ thống Pin BYD với dung lượng 357 kWh, chạy được hơn 450 km/1 lần sạc.

Trước đó, FUTA Bus Lines đã phối hợp cùng KIM LONG MOTOR đã triển khai hơn 1.500 xe city buýt thuần điện EV phục vụ giao thông công cộng tại TP. Hồ Chí Minh và Đà Nẵng. Đây là nền tảng kinh nghiệm quan trọng để doanh nghiệp tiếp tục mở rộng mô hình vận tải xanh tại các địa phương khác.

Từ các tuyến xe khách liên tỉnh đến hệ thống xe city buýt phục vụ cộng đồng, FUTA Bus Lines từng bước khẳng định xu hướng chuyển đổi xanh không chỉ giới hạn ở việc đầu tư những dòng phương tiện mới mà còn hướng đến thay đổi toàn diện phương thức tổ chức và phát triển hoạt động vận tải xanh.

Cam kết phát triển bền vững

Trải qua hơn 25 năm hình thành và phát triển, FUTA Bus Lines không ngừng mở rộng mạng lưới vận tải, từng bước khẳng định vị thế trong lĩnh vực vận tải hành khách đường bộ tại Việt Nam.

Kiên định với phương châm "CHẤT LƯỢNG LÀ DANH DỰ", doanh nghiệp luôn xác định việc nâng cao chất lượng dịch vụ, bảo đảm an toàn và đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của hành khách là những ưu tiên xuyên suốt trong chiến lược phát triển.

Việc mở rộng đầu tư phương tiện thuần điện trong hoạt động vận tải hành khách thể hiện định hướng phát triển xuyên suốt với tầm nhìn dài hạn, kết hợp đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng dịch vụ với trách nhiệm môi trường và cộng đồng, xây dựng hệ thống vận tải hành khách hiện đại, an toàn, chất lượng và bền vững, góp phần thúc đẩy quá trình chuyển đổi giao thông xanh tại Việt Nam.

Đại diện Ban Lãnh đạo FUTA Bus Lines chia sẻ: "Việc đưa 100 xe khách giường nằm thuần điện KimLong99-EV vào khai thác là dấu mốc quan trọng trong hành trình đổi mới và phát triển của FUTA Bus Lines. Chúng tôi khẳng định việc chuyển đổi xanh không chỉ là đầu tư phương tiện hiện đại mà còn là quá trình thay đổi toàn diện về công nghệ, hạ tầng và phương thức vận hành. Với phương châm "Chất lượng là danh dự", Công ty Phương Trang sẽ tiếp tục đầu tư, đổi mới và nâng cao chất lượng dịch vụ, đóng góp thiết thực cho sự phát triển bền vững của ngành giao thông vận tải Việt Nam."

"Tiên phong với hành trình xanh – Kiến tạo tương lại xanh" không chỉ là thông điệp của sự kiện mà còn thể hiện định hướng và cam kết của FUTA trong hành trình đổi mới, mang đến những giá trị thiết thực cho khách hàng, cộng đồng và xã hội.



