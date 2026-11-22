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Vào 0h ngày 17/9/2026, một kết cấu cầu bằng bê tông và thép nặng khoảng 36.000 tấn bắt đầu được xoay quanh một trụ đỡ trung tâm tại thành phố Phòng Thành Cảng, thuộc khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền Nam Trung Quốc.

Đến 1h30 cùng ngày, toàn bộ kết cấu đã hoàn thành hành trình xoay 72,8 độ, đưa nhịp cầu dài 158 m vào đúng vị trí thiết kế phía trên hai tuyến đường sắt hiện hữu.

Công trình mang tên cầu Changli, thuộc tuyến đường bộ ven biển của Quảng Tây. Thay vì xây dựng trực tiếp phía trên đường ray, các kỹ sư lựa chọn phương án lắp ráp kết cấu cầu ở khu vực bên cạnh, sau đó xoay toàn bộ phần kết cấu phía trên vào vị trí cuối cùng.

Giải pháp này giúp hạn chế ảnh hưởng đến hoạt động đường sắt, đồng thời giảm thiểu những rủi ro phát sinh khi thi công một công trình có khối lượng lớn ngay phía trên các tuyến tàu đang khai thác.

Xoay khối kết cấu 36.000 tấn bằng 4 kích thủy lực

Theo thông tin được công bố, cầu Changli được thiết kế gồm hai kết cấu dạng chữ T, cùng được hỗ trợ bởi một cụm trụ trung tâm. Phần cầu được xoay có chiều dài 158 m và chiều rộng 39,4 m.

Với diện tích mặt cầu tương đương khoảng 6.225 m², công trình có quy mô đáng kể. Trang tin Trung Quốc so sánh diện tích này với khoảng 14 sân bóng rổ.

Điểm đáng chú ý nằm ở phương pháp thi công. Thay vì sử dụng cần cẩu để nâng toàn bộ kết cấu cầu rồi đặt vào vị trí, các kỹ sư đã sử dụng phương pháp xoay ngang quanh một điểm tựa cố định.

Cụ thể, 4 kích thủy lực kéo liên tục được bố trí để tạo lực, giúp kết cấu cầu xoay theo chiều kim đồng hồ quanh một khớp cầu hình cầu được lắp đặt tại trụ đỡ trung tâm.

Quá trình xoay được kiểm soát chặt chẽ nhằm bảo đảm tốc độ di chuyển ổn định, hạn chế rung lắc và tránh sai lệch vị trí. Với khối lượng lên tới 36.000 tấn, chỉ một sai số nhỏ trong quá trình điều chỉnh cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng kết nối các bộ phận của công trình.

Trước khi thực hiện, đội ngũ kỹ sư đã phối hợp với các trường đại học để tính toán khả năng chịu lực khi xoay, ma sát tại khớp nối và lực tác động từ hệ thống kích thủy lực. Các phương án phát hiện mất cân bằng và điều chỉnh đồng bộ lực kéo cũng được xây dựng nhằm bảo đảm kết cấu di chuyển đúng quỹ đạo.

Hệ thống cảm biến giám sát toàn bộ quá trình xoay

Một trong những thách thức lớn nhất của dự án là đưa một kết cấu cầu có chiều rộng gần 40 m bắt đầu chuyển động mà không bị kẹt, đồng thời dừng chính xác tại vị trí đã được tính toán.

Để kiểm soát quá trình này, các kỹ sư triển khai hệ thống giám sát theo thời gian thực, theo dõi vị trí, tốc độ xoay, lực kéo và những thay đổi trong chuyển động của kết cấu.

Hệ thống định vị vệ tinh Bắc Đẩu (BeiDou) của Trung Quốc được sử dụng để kiểm tra sự thay đổi về cao độ và độ thẳng hàng của cầu trong quá trình xoay.

Bên cạnh đó, các cảm biến theo dõi hoạt động của tàu, radar laser và camera được tích hợp nhằm phát hiện những đoàn tàu đang tiến đến khu vực thi công, đồng thời gửi cảnh báo tự động cho đội ngũ làm việc.

Các hệ thống định vị và rào chắn điện tử cũng được sử dụng để khoanh vùng nguy hiểm, bảo vệ nhân lực và thiết bị trong quá trình lắp ráp cũng như dịch chuyển kết cấu.

Theo Guangxi Daily, trước khi xoay, phần kết cấu cầu được lắp ráp song song với các tuyến đường sắt. Khoảng cách gần nhất từ khu vực tiền lắp ráp đến thiết bị điện của đường sắt chỉ khoảng 14,5 m.

Việc lựa chọn thời điểm thực hiện cũng đóng vai trò quan trọng. Toàn bộ thao tác xoay được bố trí vào khung giờ đường sắt tạm ngừng hoạt động theo kế hoạch, giúp hạn chế thời gian công trình chiếm dụng không gian phía trên đường ray.

Một mắt xích trong tuyến đường bộ ven biển dài 33,3 km

Cầu Changli nằm tại khu vực Maoling, thành phố Phòng Thành Cảng, gần vịnh Bắc Bộ. Công trình thuộc đoạn đường dài 33,3 km nối Qisha với Maoling, nằm trong quy hoạch tuyến đường ven biển Quảng Tây và có liên hệ với quốc lộ G228 của Trung Quốc.

Tuyến đường được xây dựng nhằm cải thiện kết nối giữa các khu công nghiệp, cảng biển và mạng lưới giao thông khu vực. Phòng Thành Cảng là một trong những địa điểm có vai trò trong hệ thống logistics gắn với các cảng biển phía Bắc vịnh Bắc Bộ.

Việc xây dựng cầu Changli giúp giải quyết điểm giao cắt giữa tuyến đường bộ và hai tuyến đường sắt hiện hữu, gồm đường sắt cao tốc Khâm Châu - Phòng Thành Cảng và tuyến đường sắt thông thường Nam Ninh - Phòng Thành Cảng.

Tuy nhiên, việc hoàn thành thao tác xoay không đồng nghĩa tuyến đường đã có thể đưa vào khai thác. Sau khi kết cấu chính được đưa về đúng vị trí, dự án vẫn cần hoàn thiện các mối nối kỹ thuật, những hạng mục xây dựng còn lại và trải qua quá trình kiểm tra, nghiệm thu trước khi cho phép phương tiện lưu thông.

Kết cấu cầu nặng 36.000 tấn được mô tả là lập kỷ lục tại Trung Quốc trong nhóm cầu dầm chữ T kép xoay quanh một trụ đỡ duy nhất. Đây là kỷ lục trong một phân loại kết cấu cụ thể, không phải kỷ lục về khối lượng đối với tất cả các loại cầu trên thế giới.

Việc hoàn thành thao tác xoay trong 90 phút cho thấy một phương án thi công đáng chú ý đối với các công trình giao cắt đường sắt: lắp ráp kết cấu ở vị trí an toàn, sau đó sử dụng hệ thống thủy lực để dịch chuyển đồng bộ vào vị trí thiết kế, qua đó hạn chế can thiệp trực tiếp vào hạ tầng giao thông hiện hữu.