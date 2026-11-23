Theo thông tin được công bố của Tập đoàn XCMG Việt Nam, doanh nghiệp này từng bàn giao 4 máy ủi bánh xích XCMG D360 để phục vụ hoạt động tại mỏ Núi Pháo. Đây là một trong những dự án cung cấp thiết bị tiêu biểu được đơn vị giới thiệu trong danh mục hoạt động năm 2024.

XCMG D360 là dòng máy ủi hạng nặng do tập đoàn máy xây dựng Xuzhou Construction Machinery Group (Trung Quốc) sản xuất. Với trọng lượng vận hành 35.560 kg, mỗi chiếc máy có kích thước tổng thể dài khoảng 9,09 m, rộng 4,13 m và cao 3,7 m. Nếu tính theo cấu hình tiêu chuẩn, 4 máy được bàn giao có tổng trọng lượng vận hành hơn 142 tấn.

Điểm đáng chú ý của dòng máy này là động cơ có công suất định mức 269 kW, tương đương khoảng 361 mã lực, tại tốc độ 2.000 vòng/phút. Nhà sản xuất thiết kế hai chế độ vận hành, gồm chế độ kinh tế công suất 258 kW và chế độ làm việc công suất 269 kW, nhằm đáp ứng các điều kiện thi công khác nhau.

D360 sử dụng hệ thống bánh xích, với bản xích rộng từ 560-660 mm tùy cấu hình. Thiết kế này giúp phân bổ trọng lượng máy trên diện tích tiếp xúc lớn, tạo độ bám và khả năng di chuyển trên những bề mặt đất đá không bằng phẳng. Áp lực tiếp xúc mặt đất của máy được nhà sản xuất công bố ở mức 97 kPa.

Phía trước máy là lưỡi ủi dạng bán chữ U, phục vụ công việc gom và đẩy đất đá trong quá trình san gạt. Thiết bị có độ sâu ủi tối đa 560 mm. Ngoài ra, máy có thể trang bị bộ xới phía sau với độ sâu làm việc tối đa 1.250 mm hoặc 842 mm tùy cấu hình, hỗ trợ phá vỡ các lớp đất và vật liệu cứng trước khi san gạt.

Trong khai thác mỏ lộ thiên, máy ủi là một trong những thiết bị cơ giới hỗ trợ hoạt động của hệ thống máy xúc và xe tải khai thác. Máy được sử dụng để san phẳng mặt bằng, gom đất đá, duy trì đường vận chuyển nội mỏ và chuẩn bị các khu vực phục vụ hoạt động khai thác. Việc đưa máy ủi công suất lớn vào khai trường giúp tăng khả năng cơ giới hóa các công đoạn xử lý mặt bằng và vận chuyển vật liệu ở cự ly ngắn.

Bốn máy D360 được bàn giao cho mỏ Núi Pháo – một trong những mỏ vonfram lớn nhất thế giới bên ngoài Trung Quốc. Mỏ nằm tại huyện Đại Từ, tỉnh Thái Nguyên, do Công ty TNHH Khai thác chế biến khoáng sản Núi Pháo vận hành, thuộc Masan High-Tech Materials.

Theo Cơ quan Khảo sát Địa chất Mỹ (USGS), Việt Nam là quốc gia sản xuất vonfram lớn thứ hai thế giới trong năm 2024, chiếm khoảng 4,1% sản lượng toàn cầu. Trong khi đó, Trung Quốc vẫn chi phối tuyệt đối thị trường. Reuters dẫn số liệu USGS cho thấy nước này chiếm hơn 80% sản lượng vonfram toàn cầu.

Núi Pháo được biết đến là mỏ vonfram có quy mô lớn, đồng thời khai thác và chế biến nhiều loại khoáng sản khác như florit, đồng và bitmut. Sản lượng từ mỏ được ước tính tương đương khoảng 33% nguồn cung vonfram toàn cầu nếu không tính Trung Quốc. Hoạt động khai thác tại đây được tổ chức theo phương pháp lộ thiên, đòi hỏi hệ thống máy móc chuyên dụng phục vụ các công đoạn từ bóc đất đá, khai trường đến vận chuyển và chế biến quặng.

Trong một mỏ khai thác lộ thiên, máy xúc và xe tải thường đảm nhiệm việc đào, xúc và vận chuyển khối lượng lớn đất đá, quặng. Trong khi đó, máy ủi hỗ trợ san gạt, dọn mặt bằng, xử lý các tuyến đường nội mỏ và di chuyển vật liệu ở những khu vực cần thiết. Đây là nhóm thiết bị góp phần duy trì hoạt động liên tục của toàn bộ dây chuyền khai thác.

XCMG là một trong những nhà sản xuất máy móc xây dựng lớn của Trung Quốc, với danh mục sản phẩm gồm máy xúc đào, máy ủi, cần cẩu, xe lu, máy san gạt và nhiều thiết bị chuyên dụng cho ngành khai khoáng. Dòng D360 nằm trong nhóm máy ủi bánh xích công suất lớn, hướng tới các công trường xây dựng hạ tầng và khai thác mỏ có điều kiện làm việc nặng.

Việc XCMG cung cấp 4 máy ủi D360 cho Núi Pháo cho thấy thiết bị cơ giới Trung Quốc hiện diện trong hoạt động khai thác khoáng sản tại Việt Nam, bên cạnh các nhóm máy xúc, xe tải mỏ và thiết bị chế biến quặng.