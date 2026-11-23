Dám nghĩ, dám làm từ những lần vấp ngã

Những ngày cuối thu, con đường bê tông dẫn vào bản Ràng, xã Nghĩa Đô rợp bóng cọ xanh mát. Men theo triền đồi thoai thoải phía sau những nếp nhà sàn truyền thống của đồng bào Tày là khu trang trại chăn nuôi tổng hợp khang trang của anh Cổ Văn Bính. Dưới tán vườn cây, từng đàn gà đen tuyền, lông mượt, dáng vẻ nhanh nhẹn đang mải miết kiếm ăn, tiếng gáy vang vọng cả một góc đồi.

Ít ai biết rằng, để có được cơ ngơi như hôm nay, chàng trai sinh năm 1995 từng trải qua không ít lần trầy trật tìm hướng lập nghiệp. Cũng như nhiều thanh niên vùng cao khác, Bính luôn trăn trở làm sao để phát triển kinh tế ngay trên mảnh đất quê hương. Anh từng thử nghiệm nhiều loại cây trồng, vật nuôi khác nhau nhưng hiệu quả không như mong muốn.

Trang trại của anh Bính hiện có khoảng 4.000 - 5.000 con gà H'Mông bản địa mỗi lứa.

Bước ngoặt đến vào năm 2022, qua tìm hiểu thực tế và học hỏi kiến thức trên internet, nhận thấy xã Nghĩa Đô đang đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng nhưng lại thiếu các sản phẩm đặc sản đặc trưng phục vụ du khách, anh Bính quyết định dựng chuồng trại, nuôi thí điểm giống gà đen bản địa.

"Mình tìm hiểu thêm một chút kiến thức rồi học hỏi trên internet, thấy con gà này có tiềm năng phát triển rất lớn. Hiện nay Nghĩa Đô đang phát triển du lịch, nên mình muốn đưa con gà đen trở thành một đặc sản tiêu biểu của địa phương", anh Bính chia sẻ.

Nhờ áp dụng đúng kỹ thuật, lứa gà đầu tiên xuất chuồng thuận lợi và mang lại nguồn lãi khá. Thành công bước đầu tiếp thêm động lực để chàng thanh niên người Tày mạnh dạn vay vốn ngân hàng, mở rộng quy mô chuồng trại theo hướng sản xuất hàng hóa.

Bí quyết "gối đàn" và giữ trọn vị ngon gà đồi

Đến nay, trang trại của anh Cổ Văn Bính duy trì ổn định quy mô lớn theo hình thức nuôi gối đàn. Mỗi năm, anh xuất chuồng 3 lứa gà, với quy mô mỗi lứa đạt từ 4.000 đến 5.000 con.

Gà được nuôi thả trong môi trường tự nhiên giúp gà tươi, ngon, săn chắc.

Để hạn chế tối đa hao hụt và bảo đảm chất lượng thịt thơm ngon, anh Bính dành nhiều thời gian tìm tòi, đúc kết quy trình chăm sóc bài bản. Ở giai đoạn gà con, anh tập trung úm kỹ lưỡng trong chuồng kín từ 35 đến 40 ngày đầu đời để gà cứng cáp, phòng tránh dịch bệnh. Sau thời gian này, đàn gà mới được thả ra môi trường tự nhiên dưới tán vườn đồi để làm quen với khí hậu, thời tiết và tự do vận động.

Bên cạnh phương thức nuôi bán chăn thả, khẩu phần ăn hằng ngày cũng được anh Bính tính toán kỹ lưỡng. Thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào cám công nghiệp, anh tự phối trộn thức ăn từ các nguyên liệu sẵn có tại địa phương như ngô, cám gạo kết hợp với chuối. Cách làm này vừa giúp giảm chi phí đầu vào, vừa giúp thịt gà săn chắc, dai ngon và giữ được hương vị thơm đặc trưng.

Nhờ chất lượng vượt trội, gà đen thương phẩm của anh Bính luôn được thị trường ưa chuộng. Với giá bán ổn định tại chuồng khoảng 100.000 đồng/kg, sau khi trừ hết các khoản chi phí, mỗi lứa gà mang lại cho gia đình anh tỷ suất lợi nhuận đạt từ 30 đến 35%.

Việc gối vụ từng lứa giúp trang trại luôn có nguồn gà ổn định cung ứng thị trường.

Không dừng lại ở việc nuôi gà đơn thuần, anh Bính còn quy hoạch khu vực sản xuất theo mô hình kinh tế tổng hợp vườn – ao – chuồng khép kín. Song song với khu chuồng trại chăn nuôi, anh đào ao thả cá và phát triển hơn 2 hecta quế. Nhờ đa dạng hóa nguồn thu và tận dụng tối đa lợi thế đất đai, mô hình kinh tế tổng hợp của gia đình anh mỗi năm cho thu lãi hàng trăm triệu đồng.

Lan tỏa tinh thần khởi nghiệp cho tuổi trẻ vùng cao

Thành công của mô hình không chỉ giúp gia đình anh Cổ Văn Bính vươn lên làm giàu chính đáng, mà còn tạo sức lan tỏa tích cực trong cộng đồng. Với vai trò là thanh niên tiêu biểu làm kinh tế giỏi tại địa phương, anh Bính luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, hướng dẫn kỹ thuật úm gà, phòng bệnh cho các đoàn viên, thanh niên và bà con trong bản cùng nhân rộng mô hình.

Gà đen bản địa của trang trại được ưa chuộng và nguồn ra ổn định mang lại giá trị kinh tế cao.

Đánh giá về mô hình này, đại diện chính quyền địa phương cho biết, cấp ủy, chính quyền xã luôn quan tâm, động viên những thanh niên dám nghĩ, dám làm như anh Bính tiếp tục phát huy nỗ lực của bản thân. Đồng thời, địa phương cũng tích cực kêu gọi, kết nối các nguồn vốn ưu đãi để thanh niên có điều kiện tiếp cận, mở rộng quy mô chăn nuôi lớn hơn, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ ngày càng cao của thị trường.

Từ những trăn trở ban đầu, mô hình nuôi gà đen kết hợp kinh tế tổng hợp của anh Cổ Văn Bính đã khẳng định hướng đi đúng đắn trong chuyển dịch cơ cấu vật nuôi tại xã Nghĩa Đô. Đây không chỉ là minh chứng cho sức trẻ, tinh thần vượt khó vươn lên làm giàu của thanh niên dân tộc thiểu số, mà còn góp phần tích cực vào công cuộc giảm nghèo bền vững và xây dựng nông thôn mới tại vùng cao Nghĩa Đô.