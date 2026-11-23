Một đại lý khu vực miền Bắc đang rao bán Peugeot 3008 GT VIN 2025 với giá giảm tới 170 triệu đồng. Tuy nhiên, tổng ưu đãi có thể lên tới 210 triệu đồng nếu tham gia chương trình thu cũ đổi mới (giảm thêm đến 30 triệu) và tặng thêm 10 triệu đồng cho khách làm trong lĩnh vực giáo dục theo chương trình tri ân nhà giáo Việt Nam tháng 11. Ngoài ra, khách còn có thể nhận được gói cứu hộ RSA 3 năm và phụ kiện chính hãng.

Đại lý đang ưu đãi sâu cho những mẫu xe VIN 2025. Ảnh: Đại lý

Nếu đủ điều kiện áp dụng đầy đủ các ưu đãi, giá thực tế của Peugeot 3008 GT VIN 2025 chỉ còn 899 triệu đồng.

Tuy nhiên, mặc dù các đại lý đều đang tìm cách xả hàng tồn VIN 2025, nhưng mức giảm sẽ tùy thuộc vào chính sách từng nơi cũng như từng phiên bản. Chẳng hạn, một đại lý khác cũng ở khu vực phía Bắc chỉ đưa ra mức giảm 150 triệu đồng, giá thực tế ở đây là 959 triệu đồng.

Trong khi đó, một đại lý ở TP.HCM đang bán Peugeot 3008 Premium VIN 2025 màu đỏ với giá giảm 180 triệu, xuống từ 1,019 tỷ đồng còn 839 triệu đồng, nhưng nếu mua bản Premium NTN VIN 2025 màu xám thì mức giảm nhận được là 170 triệu, còn 849 triệu đồng.

Do là chương trình áp dụng cho xe VIN 2025 mẫu cũ, số lượng xe ở các đại lý còn rất ít. Có nơi chỉ còn 1 chiếc. Do đó không có nhiều lựa chọn.

Bù lại, mức giá thực tế giúp Peugeot 3008 nay có thể cạnh tranh với nhiều mẫu SUV hạng C khác. Mức giá thực tế trên giúp Peugeot 3008 chung mặt bằng giá với Subaru Forester cũng đang nhận được ưu đãi hàng trăm triệu đồng, xuống còn 839 triệu (bản 2.0i-S EyeSight). Tuy nhiên, đây là giá áp dụng cho xe VIN 2024.

Dù vậy, giá mới vẫn chưa thể đọ được với nhiều SUV cỡ C khác như Mazda CX-5, Mitsubishi Destinator, Ford Territory... khi giá khởi điểm thực tế xuống dưới 700 triệu.

Giá thực tế sẽ tùy thuộc từng nơi. Ảnh: Đại lý

Peugeot 3008 được giảm giá sâu là mẫu cũ sản xuất năm 2025, trước khi thế hệ mới ra mắt vào tháng 5/2026. Vì là phiên bản cũ, những chiếc Peugeot 3008 sẽ thiếu một vài nâng cấp đáng giá. Dù vậy, xe vẫn sở hữu ngoại hình khỏe khoắn với nhiều chi tiết thiết kế hình khối dù kích thước nhỏ hơn đời mới. Bản này chưa có camera 360 như đời mới, nhưng vẫn có cảm biến đỗ xe trước sau, camera lùi 180 độ. Nội thất có vô-lăng vát D-cut, đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch, màn hình cảm ứng trung tâm 10 inch, phím chức năng mô phỏng phím đàn piano và cần số điện tử. Xe sử dụng động cơ tăng áp 1.6L THP kết hợp hộp số tự động 6 cấp, sinh công suất 165 mã lực và mô-men xoắn 245 Nm.