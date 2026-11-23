Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô chấp hành nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá đã công bố. Đây là một trong những giải pháp trọng tâm nhằm kiểm soát lạm phát, giữ ổn định mặt bằng giá chung và hỗ trợ mục tiêu tăng trưởng hai con số của thành phố.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu các doanh nghiệp vận tải rà soát chi phí, điều chỉnh giảm giá cước tương ứng với mức giảm của giá nhiên liệu.

Sở Xây dựng yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn chấp hành nghiêm quy định về kê khai, niêm yết và bán đúng giá đã công bố. Các doanh nghiệp cần chủ động rà soát lại toàn bộ cơ cấu chi phí vận hành, trong đó tập trung vào khoản chi phí nhiên liệu vốn chiếm tỷ trọng lớn trong giá thành vận tải.

Trên cơ sở tính toán sát với thực tế, các đơn vị phải xây dựng phương án điều chỉnh giảm giá cước phù hợp, bảo đảm mức giảm tương xứng với đà đi xuống của giá nhiên liệu ở thời điểm hiện tại. Không để xảy ra tình trạng doanh nghiệp nhanh chóng tăng giá cước khi giá xăng dầu đi lên, nhưng lại chần chừ, giữ nguyên mức giá cũ khi chi phí đầu vào đã hạ nhiệt.

Bên cạnh việc điều chỉnh giá cước, Sở Xây dựng cũng đề nghị các doanh nghiệp vận tải rà soát, sắp xếp lại phương án tổ chức chạy xe cho hợp lý. Việc hạn chế tối đa tình trạng phương tiện chạy rỗng trên đường không chỉ giúp các đơn vị tiết kiệm đáng kể lượng nhiên liệu tiêu thụ, mà còn trực tiếp tối ưu chi phí và nâng cao hiệu quả kinh doanh.

Để các yêu cầu này được thực hiện nghiêm túc, Sở Xây dựng giao Phòng Kiểm tra tăng cường rà soát việc kê khai, niêm yết và thu giá cước tại các đơn vị vận tải hành khách. Đơn vị này sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm những trường hợp tự ý tăng giá sai quy định, đặc biệt trong giai đoạn cao điểm cuối năm và dịp Tết Nguyên đán sắp tới.

Sở Xây dựng Hà Nội yêu cầu Phòng Vận tải có trách nhiệm thường xuyên đôn đốc các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ việc kê khai, niêm yết giá theo đúng quy định; phối hợp với Phòng Kiểm tra phổ biến quy định pháp luật và theo dõi sát sao việc áp dụng giá cước mới của các doanh nghiệp vận tải hành khách trên toàn địa bàn thành phố.