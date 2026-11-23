Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai đã đạt sản lượng 27,56%. Ảnh: Tuấn Lương

Tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ

Dự án đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp Quốc lộ 6 đoạn Ba La - Xuân Mai là công trình giao thông quan trọng ở cửa ngõ phía Tây Nam Thủ đô. Tuyến đường có chiều dài khoảng 21,7km, điểm đầu tại Km14+00, khu vực Ba La, điểm cuối tại Km38+00, tiếp giáp địa phận tỉnh Hòa Bình; không bao gồm đoạn qua thị trấn Chúc Sơn (nay là phường Chương Mỹ) từ Km19+920 đến Km22+220.

Theo quy hoạch, tuyến đường có mặt cắt ngang rộng từ 50 đến 60m, tốc độ thiết kế 80-100km/h, được đầu tư đồng bộ hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, chiếu sáng, thông tin, biển báo, vạch kẻ đường và cây xanh cảnh quan.

Phó Giám đốc Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội Vũ Mạnh Tuấn cho biết, Dự án gồm 3 dự án thành phần, trong đó 2 dự án thành phần thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và di chuyển công trình hạ tầng kỹ thuật; dự án thành phần 2 đầu tư xây dựng, cải tạo, nâng cấp tuyến đường. Tổng mức đầu tư toàn dự án là hơn 9.590 tỷ đồng, gồm hơn 3.886 tỷ đồng cho dự án thành phần 1.1; hơn 2.688 tỷ đồng cho dự án thành phần 1.2 và hơn 3.016 tỷ đồng cho dự án thành phần 2.

Đến nay, một trong những điều kiện quan trọng để triển khai dự án là công tác giải phóng mặt bằng cơ bản hoàn thành. Tổng diện tích cần giải phóng mặt bằng là 105,872ha và toàn bộ diện tích này đã được bàn giao, đạt 100% kế hoạch. Mặt bằng được bàn giao tạo điều kiện để các nhà thầu mở rộng phạm vi thi công, tổ chức triển khai đồng loạt các hạng mục trên tuyến.

Tuy nhiên, một số công việc liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ vẫn đang được các đơn vị tiếp tục phối hợp xử lý. Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông thành phố Hà Nội đang phối hợp với chính quyền các phường, xã hoàn thiện phương án, giải quyết kiến nghị, đơn thư của người dân và tổ chức chi trả tiền theo các phương án đã được phê duyệt. Việc phá dỡ công trình, bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công cũng được tiếp tục triển khai; đối với những trường hợp còn tồn tại, các địa phương tăng cường tuyên truyền, vận động và xây dựng phương án xử lý theo quy định.

Về kế hoạch vốn, từ đầu dự án đến thời điểm báo cáo, giá trị giải ngân đạt 5.231,738 tỷ đồng, gồm 737,405 tỷ đồng vốn ngân sách Trung ương và 4.494,333 tỷ đồng vốn ngân sách thành phố. Riêng năm 2026, dự án đã giải ngân 4.182,65 tỷ đồng trên tổng kế hoạch 4.548,4 tỷ đồng, đạt 92%. Kết quả giải ngân góp phần bảo đảm nguồn lực triển khai các hạng mục, tạo điều kiện để các nhà thầu duy trì hoạt động thi công.

Tập trung thi công các công trình cầu

Trên công trường, các đơn vị đang tập trung thi công những hạng mục nền đường, hào kỹ thuật, cầu và công trình thoát nước tại các vị trí đã có mặt bằng đủ điều kiện. Sản lượng thi công lũy kế toàn dự án hiện đạt 27,56%.

Cùng với thi công xây lắp, công tác di chuyển các công trình hạ tầng kỹ thuật như điện, nước, viễn thông, chiếu sáng, đèn tín hiệu giao thông và cây xanh đang được đẩy mạnh, cơ bản đáp ứng yêu cầu phục vụ thi công các gói thầu.

Mặt bằng cơ bản hoàn thành, các nhà thầu tập trung tăng tốc thi công. Ảnh: Tuấn Lương

Tại cầu vượt Vành đai 4, một trong những hạng mục có khối lượng thi công lớn, nhà thầu đã hoàn thành 144/144 cọc khoan nhồi, thi công 12/20 mố, trụ cầu và đúc 59/120 phiến dầm SuperT. Phần hầm chui dân sinh đang được triển khai ép cọc, với 82/465 cọc D500 đã hoàn thành. Các hạng mục bản mặt cầu, dầm ngang và lắp đặt dầm SuperT cũng đang được tổ chức thi công.

Ở cầu Mai Lĩnh, nhà thầu đã thi công 82/126 cọc khoan nhồi, hoàn thành 4/6 bệ mố, trụ và 14/36 thân mố, trụ; đúc 91/238 phiến dầm I33. Một số nhịp cầu đã hoàn thành dầm ngang, bản mặt cầu và các hạng mục liên tục nhiệt. Trong khi đó, cầu Xuân Mai và cầu Quán Lát đã đúc xong toàn bộ 56/56 phiến dầm mỗi cầu. Tại cầu Tân Trượng, các hạng mục bản mặt cầu, gờ lan can, lan can thép và bản quá độ đang được hoàn thiện.

Ngoài các công trình cầu, những hạng mục khác cũng được triển khai đồng thời. Cống hộp Năm Lu tại Km37+515 đã thi công xong 4/6 đốt; cầu cạn hoàn thành 36/39 cọc khoan nhồi và đang triển khai hệ thống an toàn giao thông.

Các đơn vị tiếp tục thi công đường ngang đường sắt, hoàn thiện nhà gác chắn, hệ thống cáp thông tin, tín hiệu, nền đường và các hạng mục thoát nước. Trên tuyến, công tác xây dựng kè đá hộc, tường chắn bê tông cốt thép cũng được triển khai tại những vị trí đã bàn giao mặt bằng.

Dù điều kiện thi công đang được cải thiện, dự án vẫn đối mặt với khó khăn về nguồn nhân công và vật liệu xây dựng. Đáng chú ý, một số vật liệu như cấp phối đá dăm loại 1 và loại 2 đang khan hiếm, giá cả biến động tăng, gây áp lực đối với việc tổ chức thi công. Ban quản lý dự án kiến nghị UBND các xã, phường tiếp tục phối hợp giải quyết những tồn tại còn lại, đồng thời các đơn vị liên quan cần chủ động nguồn nhân lực, vật liệu để đáp ứng yêu cầu tiến độ.

Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng trực tiếp kiểm tra hiện trường thi công dự án. Ảnh: Tuấn Lương

Trước đó, tại buổi kiểm tra hiện trường dự án ngày 5-11, Phó Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trương Việt Dũng yêu cầu các đơn vị tập trung tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ, bảo đảm hoàn thành công trình theo kế hoạch. Đối với phương án tổ chức không gian tuyến đường, đồng chí thống nhất điều chỉnh mặt cắt vỉa hè nhằm hạn chế đoạn cắt đê sông Đáy; đồng thời giao phường Yên Nghĩa chủ trì, phối hợp với các xã, phường liên quan lập đồ án thiết kế đô thị đối với các công trình dọc tuyến sau khi Quốc lộ 6 được cải tạo, mở rộng.

Nhấn mạnh yêu cầu tăng tốc thi công, Phó Chủ tịch UBND thành phố chỉ đạo các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, thiết bị, tổ chức thi công đồng bộ các hạng mục, đặc biệt tại khu vực cầu Mai Lĩnh. Các đơn vị phải chủ động rà soát tiến độ từng hạng mục, khắc phục những điểm nghẽn phát sinh, không để tình trạng chậm trễ kéo dài ảnh hưởng đến tiến độ chung. Cùng với đó, công tác tổ chức giao thông trong quá trình thi công cần được quan tâm, có phương án phù hợp nhằm hạn chế ùn tắc, bảo đảm việc đi lại của người dân.