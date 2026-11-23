Ngày 20/11, Take-Two công bố GTA 6 đạt doanh thu bán lẻ ước tính 3,79 tỷ USD trên toàn cầu tính đến hết ngày phát hành 19/11, bao gồm các đơn đặt trước. Công ty gọi đây là màn ra mắt lớn nhất lịch sử ngành giải trí, vượt ra ngoài phạm vi trò chơi điện tử.

GTA 6 cũng bán được 32,5 triệu bản trước khi phát hành và đạt điểm đánh giá gần tuyệt đối 99 trên Metacritic, theo thông báo của hãng. Những con số này cho thấy sức hút của thương hiệu sau 13 năm kể từ GTA V, đồng thời đặt trò chơi vào vị trí đặc biệt trong lịch sử Rockstar.

Tuy nhiên, Ben Feder, cựu CEO Take-Two, nhìn thấy trong GTA 6 cả dấu hiệu khép lại một thời kỳ. Ông cho rằng trò chơi có thể là “bom tấn cuối cùng trước kỷ nguyên AI”, khi công nghệ mới chuẩn bị làm thay đổi cách các nhà phát triển biến ý tưởng thành sản phẩm.

Trong bài bình luận trên Fortune, Feder mô tả GTA 6 là đỉnh cao của một mô hình sáng tạo mà AI sắp làm đảo lộn. Ông vẫn tin Rockstar sẽ tiếp tục tạo ra những trò chơi xuất sắc, nhưng cách những sản phẩm ấy được xây dựng có thể sẽ khác trước.

Vấn đề ông nhấn mạnh là chi phí của việc thay đổi hướng đi trong quá trình phát triển. Khi một ý tưởng đã được triển khai, quyết định sửa lại hoặc từ bỏ nó có thể khiến đội ngũ phải đánh đổi thêm thời gian và nguồn lực.

Feder cho rằng AI sẽ làm giảm cái giá của việc “đổi ý”. Theo cách nhìn này, khi thử nghiệm và điều chỉnh trở nên ít tốn kém hơn, nhà phát triển có thể theo đuổi những hướng sáng tạo mà trước đây họ khó dành đủ nguồn lực để khám phá.

Đó cũng là lý do ông xem tác động của AI vượt ra ngoài khả năng làm game nhanh hơn hoặc rẻ hơn. Điều Feder kỳ vọng là sự thay đổi ở chính quá trình sáng tạo, khi những giới hạn quen thuộc không còn buộc đội ngũ phải đưa ra các lựa chọn như trước.

Với GTA 6, ông nhìn thấy một sản phẩm thể hiện đầy đủ sức mạnh của mô hình hiện tại ngay trước bước chuyển ấy. Thành công thương mại của trò chơi có thể đi cùng một vị trí khác trong lịch sử: dấu mốc cuối của một cách làm game từng đưa ngành công nghiệp này tới những dự án khổng lồ.

GTA 6 và những họa sĩ hiện thực cuối cùng

Để giải thích dự đoán, Feder so sánh sự xuất hiện của AI với thời điểm nhiếp ảnh bước vào thế giới hội họa. Khi máy ảnh có thể ghi lại chân dung, một phần thị trường vẽ chân dung từng dành cho họa sĩ đã bị thu hẹp, khiến nỗi lo mất sinh kế trở thành hiện thực với một số người.

Nhưng theo ông, thay đổi đó cũng thúc đẩy nghệ sĩ tìm kiếm những cách biểu đạt mới. Trong phép so sánh của Feder, việc không còn phải tập trung tái hiện hiện thực mở ra không gian cho các trào lưu như ấn tượng, lập thể và trừu tượng.

Ông dự đoán các nhà nghiên cứu văn hóa sau này có thể nhìn GTA 6 giống như cách giới nghiên cứu mỹ thuật nhìn những họa sĩ hiện thực lớn cuối cùng. Đó là biểu hiện hoàn chỉnh của một mô hình sáng tạo, xuất hiện ngay trước khi loại hình ấy mở ra những hướng đi khác.

Nhận định này là dự đoán cá nhân của Feder, người hiện giữ vai trò đối tác điều hành tại TIRTA Ventures. Quỹ tập trung đầu tư vào AI và trải nghiệm tương tác, cho thấy góc nhìn lạc quan của ông cũng gắn với lĩnh vực đang trực tiếp theo đuổi.