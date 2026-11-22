Tao Lin, nhà nghiên cứu thuộc nhóm phát triển các biện pháp bảo vệ cho AI Claude của Anthropic, vừa đưa ra dự đoán đáng chú ý về tương lai lao động. Trong cuộc phỏng vấn với Palisade Research, ông cho rằng gần như mọi người trên Trái Đất cuối cùng có thể mất khả năng tìm được việc làm và phải dựa vào trợ cấp của nhà nước để duy trì cuộc sống.

“Tôi nghĩ rất có khả năng gần như tất cả mọi người trên Trái Đất sẽ vĩnh viễn không thể tìm được việc làm”, Lin nói. Theo ông, khi AI lần lượt thay thế các nghề nghiệp, con người cuối cùng có thể phải dựa vào trợ cấp của chính phủ để duy trì cuộc sống.

Tao Lin, nhà nghiên cứu thuộc nhóm phát triển các biện pháp bảo vệ cho AI Claude của Anthropic.

Theo kịch bản Lin hình dung, người lao động ban đầu mất công việc hiện tại khi AI đảm nhiệm được ngày càng nhiều nhiệm vụ. Họ có thể chuyển sang nghề khác trong một thời gian, nhưng những công việc thay thế ấy rồi cũng chịu áp lực tương tự khi công nghệ tiếp tục tiến bộ.

AI có thể vượt chuyên gia vào năm 2027, nhưng chưa lập tức thay thế mọi người

Lin ước tính thế giới còn khoảng 1,3 năm trước khi xuất hiện AI vượt năng lực con người trên diện rộng, tương ứng khoảng cuối năm 2027. Ông mô tả đây là những hệ thống có thể ngang bằng hoặc vượt các chuyên gia giỏi nhất trong hầu hết lĩnh vực, từ lập trình đến làm phim.

Dù vậy, ông phân biệt thời điểm AI đủ khả năng thực hiện công việc với thời điểm nền kinh tế thực sự thay thế người lao động. Theo Lin, giữa hai cột mốc này có thể tồn tại một khoảng trễ đáng kể, đặc biệt với những ngành đòi hỏi hoạt động trong thế giới vật lý.

Phần mềm có thể đảm nhiệm nhiều tác vụ trí óc, nhưng để thay thế con người trong sản xuất và dịch vụ trực tiếp, doanh nghiệp còn cần robot, nhà máy tự động cùng hạ tầng hỗ trợ. Việc xây dựng và triển khai những hệ thống ấy sẽ mất thời gian, ngay cả khi năng lực AI đã đạt tới trình độ ông dự đoán.

68% lượt sử dụng Claude thuộc nhóm tác vụ được đánh giá có thể hoàn thành nhanh ít nhất gấp đôi nhờ mô hình ngôn ngữ. Nguồn: Anthropic.

Lin cũng cho rằng tốc độ phát triển hiện tại đang vượt khả năng thích nghi an toàn của xã hội. Ông đề xuất giảm nhịp nghiên cứu AI tiên tiến xuống khoảng một phần tư, dành thêm thời gian cho các biện pháp bảo vệ và chính sách công.

Trong khi Lin đưa ra một kịch bản dài hạn, nghiên cứu Anthropic công bố tháng 3/2026 cho thấy tác động quan sát được vẫn còn hạn chế. Phân tích dữ liệu tại Mỹ chưa tìm thấy mức tăng thất nghiệp có hệ thống ở nhóm lao động làm các nghề tiếp xúc nhiều với AI kể từ cuối năm 2022.

Tuy nhiên, nhóm nghiên cứu ghi nhận dấu hiệu ban đầu cho thấy việc tuyển người trẻ từ 22 đến 25 tuổi vào một số nghề tiếp xúc nhiều với AI đã chậm lại. Kết quả này còn cần theo dõi thêm, đồng thời không đồng nghĩa mọi biến động tuyển dụng đều do AI gây ra.

Robot hình người có thể thay thế con người trong các công việc nặng nhọc. Tuy nhiên, Tao Lin cho rằng nguồn cung robot còn hạn chế sẽ làm chậm quá trình AI thay thế lao động trên diện rộng. Ảnh: Robot Magazine.

Nghiên cứu cũng chỉ ra khoảng cách lớn giữa những nhiệm vụ AI có thể hỗ trợ trên lý thuyết và cách công nghệ thực sự được sử dụng trong công việc.

Anthropic đang dành nguồn lực để tìm hiểu cách xã hội ứng phó với những thay đổi này. Tháng 7, công ty công bố cam kết 200 triệu USD cho quỹ nghiên cứu tác động kinh tế của AI, trong đó có cải cách bảo hiểm thất nghiệp, hỗ trợ thu nhập và các chương trình giúp người lao động chuyển đổi.