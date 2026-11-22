Ảnh minh hoạ (Nguồn: OTOSAIGON)

Ngày 21/11, Phòng Cảnh sát giao thông (CSGT) Công an TP. Bắc Ninh cho biết đã phát hiện, lập biên bản xử lý một trường hợp người điều khiển ô tô dán đè làm thay đổi chữ cái trên biển số nhằm tránh hệ thống camera giám sát giao thông.

Trước đó, vào lúc 23h29 ngày 24/10 và 1h36 ngày 3/11, hệ thống camera giám sát trên đường Nguyễn Văn Cừ (phường Bắc Giang, TP. Bắc Ninh) ghi nhận một chiếc xe ô tô vi phạm lỗi không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường.

Tuy nhiên, khi chủ xe mang biển số 51P-119.xx nhận được thông báo phạt nguội, người này phát hiện dấu hiệu có phương tiện khác sử dụng biển số của mình. Chủ xe đã chủ động liên hệ Phòng CSGT để phản ánh.

Từ phản ánh của người dân, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh tiến hành rà soát dữ liệu camera, đối chiếu đặc điểm phương tiện và tổ chức truy tìm chiếc xe nghi vấn.

Đến chiều ngày 20/11, lực lượng CSGT phát hiện, kiểm tra chiếc ô tô khi đang lưu thông tại phường Bắc Giang. Đáng chú ý, chiếc xe vẫn mang biển số 51P-119.xx.

Hình ảnh chiếc xe vi phạm (Ảnh: Phòng CSGT, Công an TP. Bắc Ninh)

Qua kiểm tra, cơ quan Công an xác định người điều khiển là N.Đ.H., trú tại xã Tân Dĩnh, TP Bắc Ninh. Biển số thực tế của xe là 51S-119.xx, nhưng đã bị dán đè làm thay đổi chữ S thành P.

Ngoài hành vi thay đổi chữ trên biển số, người điều khiển còn không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự của chủ xe cơ giới theo quy định.

Cơ quan Công an cho biết, theo quy định tại Nghị định 168/2024/NĐ-CP, hành vi điều khiển xe ô tô gắn biển số bị che, dán làm thay đổi chữ, số có mức phạt tiền từ 20 đến 26 triệu đồng, đồng thời bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Đối với hai lần không chấp hành hiệu lệnh của vạch kẻ đường, tổng mức phạt là 1 triệu đồng. Như vậy, riêng 3 hành vi trên, người vi phạm đối diện tổng mức phạt từ 21 đến 27 triệu đồng, chưa kể hành vi không có chứng nhận bảo hiểm trách nhiệm dân sự theo quy định.

Camera không chỉ phạt nguội, mà còn giúp phát hiện gian dối

Cơ quan Công an nhấn mạnh, việc dán, sửa biển số không chỉ gây khó khăn cho công tác quản lý phương tiện mà còn có thể khiến người vô can phải nhận thông báo vi phạm, mất thời gian chứng minh mình không liên quan.

Nhiều người lầm tưởng chỉ cần thay một chữ trong biển số xe là có thể che giấu được danh tính phương tiện, nhưng những hình ảnh và dữ liệu camera lại trở thành căn cứ quan trọng giúp lực lượng chức năng truy tìm, làm rõ vụ việc.

Tại thông báo này, Phòng CSGT Công an thành phố Bắc Ninh khuyến cáo, người dân tuyệt đối không che, dán, sửa chữa làm thay đổi chữ, số trên biển số xe.

Trong trường hợp nhận được thông báo phạt nguội có dấu hiệu bất thường, người dân cần kịp thời liên hệ cơ quan CSGT để được xác minh, bảo vệ quyền lợi chính đáng.