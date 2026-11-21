TikTok ra mắt công cụ phát hiện deepfake
TikTok triển khai công cụ phát hiện deepfake toàn cầu, giúp chính trị gia và người nổi tiếng tìm kiếm, báo cáo nội dung AI giả mạo.
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Mạng xã hội TikTok đã triển khai công cụ phát hiện deepfake trên toàn cầu dành cho các nhân vật công chúng, nhằm ngăn chặn thông tin sai lệch do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Tính năng phát hiện sự giống nhau cho phép các chính trị gia và chủ tài khoản có lượng người theo dõi lớn dễ dàng tìm kiếm, báo cáo các hình ảnh, video hoặc âm thanh giả mạo sử dụng diện mạo của họ khi chưa được phép.
Đại diện TikTok nhấn mạnh đây là giải pháp trọng tâm giúp bảo vệ tính minh bạch trước thềm loạt cuộc bầu cử tại châu Âu vào năm tới.
Động thái này diễn ra trong bối cảnh EU đang siết chặt quy định minh bạch về AI, yêu cầu bắt buộc gắn nhãn đối với các nội dung giả mạo.
VTV