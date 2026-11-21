Đỗ Thị Luyến tại cơ quan Công an

Qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cẩm Bình đã kịp thời phát hiện, xác minh và triệu tập đối tượng Đỗ Thị Luyến (SN 2005, trú tại thôn Trực Cường, xã Ninh Cường, tỉnh Ninh Bình) để làm rõ hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức mua bán thiết bị điện tử trực tuyến.

Trước đó, qua công tác trinh sát, nắm tình hình trên không gian mạng, Công an xã Cẩm Bình phát hiện một số tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin rao bán máy ảnh, điện thoại, máy tính xách tay… trên các hội, nhóm mua bán, trao đổi thiết bị điện tử với nhiều biểu hiện nghi vấn.

Nhận định các tài khoản trên có dấu hiệu lợi dụng hoạt động mua bán trực tuyến để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Công an xã Cẩm Bình đã tập trung lực lượng, triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tiến hành kiểm tra, xác minh và làm rõ đối tượng liên quan.

Đến ngày 09/11/2026, Công an xã Cẩm Bình đã triệu tập Đỗ Thị Luyến đến cơ quan Công an để làm việc. Tại đây, qua đấu tranh, đối tượng khai nhận đã sử dụng hình ảnh máy ảnh, điện thoại lấy từ trên mạng Internet, sau đó đăng tải lên các hội, nhóm mua bán, trao đổi máy ảnh nhằm tìm kiếm người có nhu cầu mua hàng.

Các giao dịch đều có điểm chung là người mua chuyển khoản trước thanh toán tiền mua hàng vào tài khoản theo yêu cầu của người bán. Tuy nhiên, sau khi nhận được tiền, Luyến không giao sản phẩm như thỏa thuận mà lập tức chặn mọi liên lạc với người mua qua số điện thoại, Zalo và Facebook.

Bước đầu, Đỗ Thị Luyến khai nhận đã thực hiện 4 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối với các bị hại tại Hà Tĩnh, Nghệ An và Hà Nội, với tổng số tiền khoảng 10 triệu đồng.

Hiện, Công an xã Cẩm Bình đang tiếp tục củng cố hồ sơ, điều tra mở rộng vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

Qua vụ việc, Công an xã Cẩm Bình khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi mua bán hàng hóa trên không gian mạng, nhất là đối với các mặt hàng có giá trị như máy ảnh, điện thoại, máy tính xách tay.

Người mua cần kiểm tra kỹ thông tin, lịch sử hoạt động của tài khoản bán hàng; thận trọng với những giao dịch yêu cầu chuyển tiền trước khi xác minh được người bán và hàng hóa. Ưu tiên giao dịch trực tiếp, kiểm tra hàng trước khi thanh toán hoặc lựa chọn các nền tảng có cơ chế bảo vệ người mua để tránh trở thành nạn nhân của các hành vi lừa đảo tương tự.