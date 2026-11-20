Instagram vừa chính thức triển khai tính năng chỉnh sửa Stories sau khi đăng, đáp ứng một trong những mong muốn lâu nay của người dùng. Theo xác nhận của Adam Mosseri, người đứng đầu Instagram, tính năng mới cho phép chỉnh sửa nội dung Story mà không phải xóa bài đăng cũ và tải lên phiên bản mới.

Instagram cho phép sửa Stories mà không mất lượt xem

Trước đây, nếu phát hiện lỗi chính tả, muốn thay đổi nội dung chữ hoặc chỉnh sửa nhạc trong Story đã đăng, người dùng thường phải xóa bài rồi đăng lại. Cách làm này khiến Story mất lượt xem, đồng thời có thể ảnh hưởng đến vị trí của bài đăng trong chuỗi Stories đang chia sẻ.

Với cập nhật mới, người dùng có thể sửa lỗi chính tả, điều chỉnh nội dung văn bản, thêm sticker, hình vẽ hoặc thay đổi nhạc ngay trên Story đã xuất bản.

Đáng chú ý, việc chỉnh sửa không yêu cầu xóa Story cũ. Lượt xem, lượt thích và phản hồi đã nhận được trước đó vẫn được giữ lại, giúp người dùng không phải đăng lại chỉ vì một lỗi nhỏ.

Tính năng này đặc biệt hữu ích với những người thường xuyên đăng nhiều Stories liên tiếp, nhà sáng tạo nội dung và người quản lý tài khoản mạng xã hội.

Giới hạn 15 phút và cách chỉnh sửa Story

Điểm hạn chế của tính năng mới là người dùng chỉ có 15 phút kể từ thời điểm đăng Story để thực hiện chỉnh sửa.

Để sử dụng, người dùng mở Story đã đăng, nhấn vào biểu tượng ba chấm ở phía dưới màn hình, sau đó chọn "Edit story" (Chỉnh sửa Story).

Sau khi chỉnh sửa, Story sẽ hiển thị nhãn "edited" để người xem biết nội dung đã được thay đổi.

Như vậy, tính năng mới không cho phép chỉnh sửa Stories bất cứ lúc nào. Nếu phát hiện lỗi sau khi thời gian 15 phút kết thúc, người dùng vẫn phải cân nhắc cách xử lý khác, chẳng hạn xóa và đăng lại nội dung.

Động thái này tiếp tục nằm trong chuỗi cập nhật Instagram thực hiện trong năm 2026 nhằm cải thiện trải nghiệm người dùng. Trước đó, nền tảng đã bổ sung khả năng sắp xếp lại ảnh và video trong bài đăng dạng carousel sau khi xuất bản, chỉnh sửa bình luận trong vòng 15 phút và tự sắp xếp lại các bài viết trên lưới hồ sơ.

Ngoài tính năng chỉnh sửa Stories, Instagram cũng cập nhật công cụ tạo Story, bổ sung các tùy chọn màu nền, hiệu ứng chuyển màu và cải thiện cách chia sẻ, định dạng nhiều hình ảnh cùng lúc.



