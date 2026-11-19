Giữa lúc nhu cầu xây dựng trung tâm dữ liệu AI vẫn tăng mạnh, thị trường NAND đang xuất hiện hai diễn biến trái chiều. Các sản phẩm phục vụ máy chủ tiếp tục được săn đón, trong khi NAND phổ thông dùng cho điện thoại và PC bắt đầu giảm giá.

Theo Seoul Economic Daily, giá NAND trên thị trường giao ngay đã giảm khoảng 20% kể từ nửa cuối tháng 10. Báo cáo của Bank of America được tờ báo dẫn lại cũng nhận định NAND có thể là nhóm sản phẩm điều chỉnh giá sớm trong đợt tăng giá bộ nhớ hiện nay.

Giá tăng quá cao, người dùng hoãn mua máy mới

Một nguyên nhân quan trọng là giá linh kiện tăng đã đẩy giá thiết bị lên cao, khiến người dùng giữ điện thoại và máy tính lâu hơn. Khi lượng máy mới bán ra giảm, nhu cầu đặt mua bộ nhớ từ các nhà sản xuất thiết bị cũng chịu ảnh hưởng.

Các hãng điện thoại còn tìm cách kiểm soát chi phí bằng cách giảm dung lượng lưu trữ ở phiên bản cơ bản hoặc thu thêm tiền cho cấu hình có bộ nhớ lớn. Số máy bán ra ít hơn, cộng với lượng NAND trên mỗi thiết bị được tiết chế, tạo thêm sức ép lên các nhà cung cấp.

Trong khi đó, các hãng PC ưu tiên tiêu thụ hàng tồn kho thay vì tiếp tục đặt mua nhiều linh kiện mới. Những nhà cung cấp mô-đun đang giữ hàng cũng phải xả kho, khiến giá giảm trước ở các giao dịch mua bán linh kiện ngắn hạn, thay vì những hợp đồng cung ứng dài hạn. Vì vậy, biến động ở thị trường này thường phản ánh nhanh hơn sự thay đổi trong nhu cầu đặt hàng.

Nguồn cung từ Trung Quốc tiếp tục làm cuộc cạnh tranh gay gắt hơn. Theo số liệu Counterpoint được Seoul Economic Daily dẫn lại, YMTC đạt 14% thị phần doanh thu NAND trong quý II/2026, tăng 5 phần trăm so với cùng kỳ năm trước. Hãng đang mở rộng ảnh hưởng ở phân khúc NAND tiêu dùng, nơi giá bán có vai trò đặc biệt quan trọng.

NAND máy chủ vẫn đắt, SSD tiêu dùng có thêm cơ hội giảm giá

Nhu cầu AI không tác động giống nhau đến mọi loại bộ nhớ. Với NAND, những dây chuyền cũ sản xuất chip phổ thông không thể nhanh chóng chuyển sang làm loại chip tiên tiến dành cho SSD doanh nghiệp hiệu năng cao, khiến tình trạng dư hàng ở phân khúc này có thể tồn tại cùng lúc với thiếu hụt ở phân khúc khác.

Bank of America cho biết các dây chuyền cũ chiếm khoảng 20-30% năng lực sản xuất wafer NAND toàn cầu. Khi các nhà cung cấp lớn tập trung vào sản phẩm giá trị cao, còn doanh nghiệp Trung Quốc mở rộng nguồn cung phổ thông, thị trường tiêu dùng càng chịu thêm sức ép giảm giá.

Diễn biến này khác với DRAM, nơi các nhà sản xuất đang dành nhiều nguồn lực hơn cho HBM và bộ nhớ máy chủ. Vì vậy, việc NAND giảm giá chưa đồng nghĩa RAM DDR5 cũng sẽ sớm đi theo cùng một hướng.

Theo dự báo được dẫn lại, Bank of America kỳ vọng giá NAND theo hợp đồng dành cho điện thoại và PC giảm 5-10% trong quý I/2027 so với quý trước. Trong cùng thời gian, giá sản phẩm phục vụ doanh nghiệp có thể giữ ổn định hoặc tăng nhẹ.

NAND là thành phần lưu trữ quan trọng trong SSD, điện thoại, laptop và máy tính bảng, nên giá chip giảm có thể giúp các hãng bớt áp lực chi phí. Tuy nhiên, mức giảm cần thời gian để đi qua các hợp đồng cung ứng và lượng hàng tồn kho trước khi thể hiện trên giá bán lẻ; trước mắt, đây vẫn là tín hiệu tích cực hiếm hoi cho người mua giữa giai đoạn phần cứng liên tục đắt lên.