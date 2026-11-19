Máy tính không chạy game, không tải tệp hay thực hiện tác vụ nặng, nhưng ổ SSD vẫn có thể phải ghi hàng GB dữ liệu mỗi giờ. Một số người dùng card đồ họa Nvidia đang phản ánh hiện tượng bất thường này sau khi cập nhật driver GeForce, trong đó có trường hợp ghi nhận con số lên tới 30 GB/giờ.

Theo Tom's Hardware, vấn đề được phát hiện trên các phiên bản driver GeForce 621.14 và 621.24. Đáng chú ý, hoạt động ghi dữ liệu vẫn diễn ra ngay cả khi máy tính ở trạng thái nhàn rỗi, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ hao mòn SSD nếu tình trạng kéo dài.

Những phản ánh đầu tiên xuất hiện sau khi Nvidia phát hành driver 621.14 vào ngày 4/11. Một người dùng trên diễn đàn Nvidia cho biết tiến trình chạy nền của card đồ họa liên tục ghi lại một tệp nhật ký, khiến ổ đĩa phải xử lý lượng dữ liệu lớn dù không có hoạt động đáng kể từ phía người dùng.

Để kiểm tra, người này sử dụng Windows Resource Monitor, các bộ đếm hiệu năng của Windows và CrystalDiskInfo. Kết quả cho thấy trong 5 phút, tiến trình liên quan đến Nvidia phát sinh khoảng 515 MB hoạt động ghi, trong khi tổng lượng dữ liệu thực tế ghi lên ổ C đạt khoảng 270 MB. Nếu duy trì liên tục, con số này tương đương hơn 3 GB mỗi giờ.

Đáng lo ngại hơn, một người dùng khác báo cáo tình trạng tương tự trên driver 621.24, phát hành ngày 12/11. Theo người này, lượng dữ liệu ghi có thể lên tới khoảng 30 GB mỗi giờ, thậm chí vượt 70 GB trong những phiên sử dụng kéo dài. Việc tắt tính năng thu thập dữ liệu telemetry trong Nvidia App cũng không giúp giải quyết vấn đề trên hệ thống này.

Tiến trình NVDisplay.Container.exe được cho là nguyên nhân gây ra sự cố nói trên.

Về nguyên nhân, các dấu hiệu hiện tập trung vào tiến trình NVDisplay.Container.exe, thuộc dịch vụ nền NVIDIA Display Container LS. Tiến trình này được cho là liên tục ghi đè tệp nhật ký có tên nvlog.nvlgstg, nằm trong thư mục NVIDIA Corporation tại ổ cài Windows.

Thông thường, các dịch vụ chạy nền của driver đồ họa vẫn cần ghi nhật ký để theo dõi hoạt động và hỗ trợ xử lý lỗi. Nhưng trong trường hợp này, việc ghi dữ liệu lặp đi lặp lại với tần suất bất thường có thể khiến lượng dữ liệu tích lũy tăng nhanh. Một người dùng còn cho biết mỗi lần chuyển đổi cửa sổ bằng tổ hợp phím Alt+Tab có thể phát sinh thêm 500 MB đến 1 GB dữ liệu ghi.

Nếu tình trạng này kéo dài, SSD có thể phải chịu thêm lượng ghi không cần thiết. Chẳng hạn, với ổ SSD 1 TB có độ bền công bố 600 TBW, mức ghi khoảng 270 MB trong mỗi 5 phút có thể tương đương gần 28 TB dữ liệu mỗi năm nếu máy hoạt động liên tục 24 giờ mỗi ngày. Trong khi đó, nếu mức 30 GB/giờ được duy trì trong 8 giờ mỗi ngày, tổng lượng ghi có thể đạt khoảng 87,6 TB một năm.

Đáng chú ý, Nvidia không phải hãng card đồ họa đầu tiên vướng phải sự cố kiểu này. Trước đó, người dùng AMD cũng phát hiện driver Radeon liên tục ghi dữ liệu xuống ổ hệ thống ngay cả khi máy tính không hoạt động.

Với Nvidia, tại thời điểm các phản ánh được công bố ngày 18/11, hãng chưa đưa ra xác nhận chính thức hoặc thông báo bản vá cho sự cố. Một số người dùng cho biết quay về driver 621.01 giúp hoạt động ghi dữ liệu giảm đáng kể. Người dùng cũng có thể mở Windows Resource Monitor, chuyển sang thẻ Disk để kiểm tra xem tiến trình NVDisplay.Container.exe có liên tục ghi dữ liệu xuống tệp nvlog.nvlgstg hay không.