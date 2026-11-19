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Trong bối cảnh chuyển đổi số, giao dịch thuế điện tử ngày càng được sử dụng phổ biến, giúp người nộp thuế (NNT) thực hiện các thủ tục thuế nhanh chóng, thuận tiện và tiết kiệm chi phí. Để giao dịch đúng quy định, hạn chế sai sót, NNT cần lưu ý 06 nội dung quan trọng theo Thông tư số 89/2026/TT-BTC sau đây:

1. Sử dụng tài khoản định danh điện tử khi giao dịch thuế

NNT thuộc đối tượng được cấp tài khoản định danh điện tử được sử dụng tài khoản này để thực hiện các giao dịch thuế điện tử theo quy định. Vì vậy, NNT cần bảo đảm tài khoản định danh điện tử còn hiệu lực, đồng thời kiểm tra, đối chiếu thông tin sử dụng với hồ sơ thuế để bảo đảm tính chính xác, thống nhất trong quá trình thực hiện giao dịch.

(Căn cứ pháp lý: Điều 8 và Điều 13 Thông tư số 89/2026/TT-BTC)

2. Thực hiện ký điện tử trên hồ sơ, chứng từ điện tử

Trước khi gửi hồ sơ, chứng từ điện tử đến cơ quan thuế, NNT phải thực hiện ký điện tử bằng chữ ký điện tử theo quy định, bao gồm chữ ký số công cộng hoặc chữ ký số chuyên dùng công vụ. Việc ký điện tử nhằm xác nhận người thực hiện giao dịch, bảo đảm tính xác thực và trách nhiệm của NNT đối với hồ sơ, chứng từ đã gửi.

(Căn cứ pháp lý: Điều 10 Thông tư số 89/2026/TT-BTC)

3. Sử dụng hình thức xác nhận khác khi chưa có chữ ký điện tử

Trường hợp NNT chưa có chữ ký điện tử và thuộc đối tượng được phép sử dụng hình thức xác nhận khác, NNT có thể thực hiện xác nhận trên hồ sơ, chứng từ điện tử thông qua mã xác thực giao dịch điện tử, sinh trắc học hoặc các phương tiện điện tử khác theo quy định. NNT cần thực hiện đúng phương thức xác nhận mà hệ thống giao dịch điện tử yêu cầu trước khi gửi hồ sơ đến cơ quan thuế.

(Căn cứ pháp lý: Điều 10 Thông tư số 89/2026/TT-BTC)

4. Kịp thời cập nhật khi có thay đổi thông tin đăng ký giao dịch điện tử

Khi phát sinh thay đổi thông tin đăng ký giao dịch thuế điện tử, NNT có trách nhiệm thực hiện cập nhật trong thời hạn 03 ngày làm việc kể từ ngày phát sinh thay đổi.

Các thông tin cần thường xuyên rà soát bao gồm: thông tin liên hệ, tài khoản giao dịch, người đại diện và các thông tin đăng ký khác có liên quan. Việc cập nhật kịp thời giúp bảo đảm thông tin chính xác, duy trì hoạt động giao dịch thông suốt và không bỏ lỡ các thông báo từ cơ quan thuế.

(Căn cứ pháp lý: Điều 13 Thông tư số 89/2026/TT-BTC)

5. Chủ động theo dõi thông báo sau khi gửi hồ sơ điện tử

Sau khi NNT gửi hồ sơ điện tử, hệ thống sẽ phản hồi tự động để ghi nhận việc gửi hồ sơ. Tuy nhiên, đây chưa phải là thông báo tiếp nhận hoặc kết quả giải quyết hồ sơ của cơ quan thuế. Cơ quan thuế có trách nhiệm gửi thông báo tiếp nhận hoặc không tiếp nhận hồ sơ trong thời hạn 01 ngày làm việc kể từ thời điểm hệ thống phản hồi tự động. Riêng đối với hồ sơ hoàn thuế, miễn thuế, giảm thuế, hồ sơ hủy hồ sơ hoàn thuế và hồ sơ khai thuế đồng thời là hồ sơ hoàn thuế, thời hạn thông báo là 03 ngày làm việc.

Do đó, NNT cần thường xuyên kiểm tra tài khoản giao dịch thuế điện tử để theo dõi thông báo tiếp nhận, yêu cầu bổ sung hồ sơ, giải trình hoặc kết quả xử lý; kịp thời phối hợp với cơ quan thuế khi có yêu cầu.

(Căn cứ pháp lý: Điều 11 Thông tư số 89/2026/TT-BTC)

6. Thực hiện phương thức nộp hồ sơ thay thế khi hệ thống gặp sự cố

Trong trường hợp không thể thực hiện giao dịch điện tử do sự cố hạ tầng kỹ thuật của chính NNT, NNT được thực hiện nộp hồ sơ bằng giấy tại bộ phận một cửa hoặc gửi qua dịch vụ bưu chính theo quy định. Khi phát sinh sự cố, NNT cần lưu giữ thông tin, tài liệu, chứng cứ liên quan đến sự cố và chủ động thực hiện phương thức nộp hồ sơ thay thế đúng quy định, bảo đảm việc thực hiện nghĩa vụ thuế không bị gián đoạn.

(Căn cứ pháp lý: Điều 12 Thông tư số 89/2026/TT-BTC)

Việc nắm vững và thực hiện đúng các quy định về giao dịch thuế điện tử không chỉ giúp NNT bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp, thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thuế mà còn góp phần nâng cao hiệu quả quản lý thuế, thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số trong lĩnh vực thuế.

Cơ quan thuế khuyến nghị NNT thường xuyên cập nhật các quy định mới, chủ động kiểm tra thông tin đăng ký, sử dụng đúng phương thức xác thực và theo dõi đầy đủ các thông báo trên hệ thống giao dịch thuế điện tử. Mỗi người nộp thuế chủ động thực hiện giao dịch thuế điện tử đúng quy định là góp phần xây dựng môi trường quản lý thuế hiện đại, minh bạch, chuyên nghiệp và phục vụ ngày càng tốt hơn người dân, doanh nghiệp.