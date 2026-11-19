Fugaku, siêu máy tính mạnh nhất Nhật Bản và từng đứng đầu bảng xếp hạng thế giới, vừa trở thành mục tiêu của một vụ tấn công mạng. Viện nghiên cứu Riken, đơn vị vận hành hệ thống, xác nhận thông tin của hơn 4.000 người dùng có nguy cơ bị đánh cắp, bao gồm dữ liệu cá nhân, khóa truy cập và các tệp nghiên cứu.

Vụ việc được phát hiện sau khi Riken ghi nhận những liên lạc bất thường với hệ thống vào ngày 12/11. Cuộc điều tra sau đó xác nhận tin tặc đã xâm nhập trái phép Fugaku trong khoảng thời gian từ ngày 10 đến 13/11. Đến ngày 14/11, viện nghiên cứu quyết định ngắt hoạt động siêu máy tính Fugaku và vô hiệu hóa các khóa đăng nhập của người dùng, để ngăn nguy cơ tiếp tục bị xâm nhập.

Viện nghiên cứu đồng thời vô hiệu hóa các khóa đăng nhập của người dùng, yêu cầu họ thu hồi và thay thế những thông tin xác thực đã lưu trên hệ thống. Riken cho biết Fugaku chỉ hoạt động trở lại khi cơ quan này xác nhận hệ thống đã an toàn.

Siêu máy tính mạnh nhất Nhật Bản Fugaku.

Theo thông tin Riken công bố, dữ liệu của 4.222 người dùng Fugaku và 375 người dùng Rikyu, một siêu máy tính khác do viện vận hành, có thể đã bị xâm phạm. Những thông tin gặp rủi ro bao gồm họ tên, địa chỉ email, ID người dùng, khóa SSH riêng tư, khóa truy cập và các tệp dữ liệu nghiên cứu lưu trên máy tính của người dùng.

Đáng chú ý, tin tặc không tấn công trực tiếp từ một hệ thống bên ngoài mà lợi dụng bảng điều khiển công khai hiển thị trạng thái hoạt động của Fugaku làm điểm xâm nhập. Công cụ này vốn cho phép người dùng theo dõi tình trạng vận hành của siêu máy tính, nhưng đã bị khai thác để tiếp cận mạng nội bộ.

Sau khi đột nhập, kẻ tấn công cài đặt phần mềm trái phép lên một số máy chủ. Riken xác nhận mã độc được cài đặt nhằm nhắm đến dữ liệu người dùng. Tuy nhiên, viện nghiên cứu hiện vẫn chưa xác định được chính xác phương thức tin tặc xâm nhập toàn bộ hệ thống cũng như danh tính của nhóm đứng sau vụ việc.

Một điểm đáng chú ý là tin tặc đã sử dụng một số khóa truy cập bị lộ để thử kết nối tới các hệ thống khác. Dù vậy, cuộc điều tra đến nay chưa phát hiện bằng chứng cho thấy kẻ tấn công tiếp tục xâm nhập trái phép vào những hệ thống này hoặc đánh cắp kết quả nghiên cứu.

Sau khi phát hiện sự cố, Riken đã báo cáo vụ việc lên Bộ Giáo dục, Văn hóa, Thể thao, Khoa học và Công nghệ Nhật Bản (MEXT). Ông Minoru Kihara, Chánh Văn phòng Nội các Nhật Bản, cho biết bộ này đang phối hợp với Riken để điều tra và xác định phạm vi ảnh hưởng.

Đơn vị quản lý đã phải tắt siêu máy tính này để bảo đảm an toàn dữ liệu.

Ông Kihara nhấn mạnh Fugaku đóng vai trò quan trọng trong hạ tầng nghiên cứu và phát triển của Nhật Bản, do đó việc bảo đảm an ninh cho hệ thống cần được ưu tiên, đồng thời hạn chế tối đa ảnh hưởng đến các hoạt động nghiên cứu.

Được đặt tại Trung tâm Khoa học Máy tính của Riken ở Kobe, Fugaku chính thức đi vào hoạt động từ tháng 3/2021. Hệ thống được phát triển cùng Fujitsu với tổng chi phí khoảng 130 tỷ yen, tương đương 817 triệu USD. Với hiệu năng 537 petaflops, Fugaku từng giữ vị trí siêu máy tính nhanh nhất thế giới trước khi bị Frontier của Mỹ vượt qua.

Không chỉ phục vụ các phép tính khoa học thông thường, Fugaku còn được sử dụng trong nhiều lĩnh vực nghiên cứu quan trọng như phát triển thuốc, dự báo thời tiết cực đoan và mô phỏng quá trình lây truyền virus qua không khí. Trong khi đó, Rikyu có hiệu năng 64 petaflops và được sử dụng cho các nghiên cứu khoa học liên quan đến trí tuệ nhân tạo.

Hiện Riken chưa ấn định thời điểm đưa Fugaku hoạt động trở lại. Viện nghiên cứu cho biết chỉ khôi phục hệ thống sau khi xác nhận các vấn đề an ninh đã được xử lý. Công việc khắc phục bao gồm vá lỗ hổng phần mềm bị khai thác, xây dựng lại những máy chủ bị xâm nhập và rà soát cấu hình mạng. Người dùng cũng được yêu cầu thu hồi, thay thế các khóa SSH cùng thông tin xác thực từng lưu trên Fugaku.