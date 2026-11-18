Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm cựu CEO Nvidia, đã đồng ý ra điều trần trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ. Thông tin được người phát ngôn của Chủ tịch ủy ban Tim Scott xác nhận, trong bối cảnh những tranh cãi liên quan đến mối quan hệ của ông Huang với một nữ doanh nhân bị nghi có liên hệ với hoạt động tình báo Trung Quốc ngày càng thu hút sự chú ý tại Washington.

Theo POLITICO ngày 17/11/2026, ông Tim Scott trước đó đã yêu cầu cả Jensen Huang và Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick xuất hiện trong một phiên điều trần công khai. Động thái này diễn ra khi các nhà lập pháp Mỹ ngày càng quan ngại về khả năng những công ty có trụ sở tại Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến thông qua các mối quan hệ của lãnh đạo Nvidia.

Jensen Huang, nhà sáng lập kiêm cựu CEO Nvidia, đã đồng ý ra điều trần công khai trước Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ (Ảnh: Politico)

Đây sẽ là lần đầu tiên Jensen Huang xuất hiện công khai trước một ủy ban của Quốc hội Mỹ. Trước đó, ông đã đồng ý tham dự một phiên điều trần kín tại Hạ viện.

Trọng tâm của phiên điều trần là những quan ngại về khả năng các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến do Mỹ phát triển. Một số nghị sĩ Mỹ thuộc cả hai đảng đã bày tỏ lo ngại rằng các công ty có trụ sở tại Trung Quốc có thể tận dụng những mối quan hệ của Jensen Huang để tiếp cận các công nghệ này.

Những tranh cãi hiện tập trung vào mối quan hệ giữa ông Huang với một nhân vật được cho là có khả năng hoạt động tình báo cho Trung Quốc.

Ủy ban Ngân hàng Thượng viện Mỹ là cơ quan có thẩm quyền giám sát các chính sách kiểm soát xuất khẩu. Đây cũng là một trong những công cụ quan trọng mà chính quyền Mỹ sử dụng để hạn chế việc đưa các dòng chip bán dẫn tiên tiến do Nvidia sản xuất sang Trung Quốc và các quốc gia đối thủ.

Vì vậy, việc Jensen Huang xuất hiện trước ủy ban được xem là một diễn biến đáng chú ý trong quá trình Quốc hội Mỹ xem xét những vấn đề liên quan đến an ninh công nghệ và kiểm soát xuất khẩu.

Dù ông Huang đã đồng ý tham dự, thời điểm cụ thể của phiên điều trần vẫn chưa được xác định. Trước đó, Scott từng yêu cầu ông xuất hiện vào ngày 3/12.

Không chỉ Jensen Huang, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cũng đã đồng ý tham gia phiên điều trần. Theo người phát ngôn Bộ Thương mại, ông Lutnick đã chủ động chấp thuận việc tự nguyện xuất hiện trước Ủy ban Ngân hàng để trả lời các câu hỏi của các nghị sĩ.

Hiện người phát ngôn của Jensen Huang từ chối bình luận về thông tin ông đồng ý ra điều trần.

Nguồn: POLITICO